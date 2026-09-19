Tři scénáře pro cenu ropy: Zlevnění, stagnace, nebo další cenový skok? Možné je vše.
K dnešku, 19. září 2026, se cena evropské referenční ropy Brent pohybuje kolem 105 dolarů za barel. Benzín Natural 95 se v Česku prodává v průměru za zhruba 45,3 koruny za litr, nafta už za téměř 49,6 koruny. Padesátikorunová hranice je tedy u nafty doslova na dohled, v Praze ji už podle aktuálních údajů v průměru překročila.
Ropa není benzín
Abychom byli korektní: když ropa zdraží o deset dolarů, neznamená to automaticky, že benzín u české pumpy zdraží o deset korun. Cenu benzínu a nafty neovlivňuje jen cena ropy na světových trzích, ale vstupují do ní i náklady rafinerií a distribuce, kurz koruny vůči dolaru, marže čerpacích stanic a především daně. Ceny u českých pump proto nereagují na každou změnu ceny ropy okamžitě a ve stejném poměru.
Současný růst ceny ropy je ale dostatečně velký na to, aby se k řidičům dostal poměrně rychle, a určitý odhad toho, jak se zdražení ropy promítá do cen pohonných hmot u našich čerpacích stanic, tak provést lze.
Tři scénáře
Prognózy dalšího vývoje cen ropy jsou však překvapivě rozdílné a rozcházejí se mnohem více než obvykle. Kdybychom tak dnes chtěli formulovat prognózu ceny ropy či benzínu a nafty v podobě jedné magické cifry, tvrdili bychom více, než je možné. Rozumnější je proto pracovat se scénáři. Nevíme, co bude, ale víme, co se stane za různých podmínek.
Tedy především v závislosti na tom, jak se Trump vyspí.
První scénář: svět se uklidní a benzín zlevní
Nejoptimističtější scénář je jednoduchý: dodávky ropy z Blízkého východu se obnoví, provoz Hormuzského průlivu se vrátí k normálu, producenti začnou znovu těžit a přepravovat ropu v běžném rozsahu a současný nedostatek postupně zmizí. Pak může přijít i poměrně rychlý pokles ceny.
Americký úřad EIA ve své zářijové prognóze předpokládá, že pokud se dodávky postupně obnoví, cena ropy Brent bude klesat. Pro druhé čtvrtletí roku 2027 očekává v tomto případě průměr kolem 77 dolarů za barel a ve druhé polovině roku 2027 dokonce kolem 67 dolarů.
To by znamenalo s určitým zpožděním i levnější benzín a naftu. Jinými slovy, padesátikorunová nafta nemusí za určitých okolností trvat dlouho: scénář uklidnění říká, že ropa postupně klesne k 70–80 dolarům a ceny pohonných hmot se po určitém zpoždění vrátí podstatně níže než dnes.
Druhý scénář: ropa zůstane ještě dlouho drahá
Existuje však i podstatně méně příjemná možnost: budou-li dodávky z oblasti Perského zálivu omezené delší dobu, svět spotřebuje zásoby a trh se bude stále více obávat nedostatku. A ceny na to budou reagovat.
Právě s takovým vývojem EIA ve svém základním výhledu počítá. Globální zásoby ropy podle jejího odhadu letos klesly přibližně o 400 milionů barelů a mají pokračovat v poklesu i do konce roku 2026. EIA proto pro druhou polovinu letošního roku očekává průměrnou cenu Brentu kolem 90 dolarů za barel.
To už je cena, která se v českých peněženkách projevuje velmi konkrétně.
A ještě důležitější je, že nejde pouze o samotnou ropu. Mezinárodní energetická agentura upozorňuje na velmi napjatou situaci také na trhu s rafinovanými produkty. Zvláště omezené jsou dodávky středních destilátů, tedy mimo jiné nafty. Ceny těchto produktů proto mohou růst rychleji než samotná cena ropy.
Scénář dlouhého konfliktu tak říká: ropa zůstává delší dobu kolem 90–110 dolarů a český řidič si na ceny kolem padesáti korun za litr musí nějakou dobu zvyknout.
Třetí scénář: ropa za 120 dolarů
A potom existuje scénář, který ještě před několika měsíci vypadal jako poměrně extrémní. Dnes už tak úplně extrémně nevypadá. Jde o scénář dalšího růstu cen ropy, pokud by narušení dodávek pokračovalo dlouhodobě a konflikt dále eskaloval.
Někteří analytici a finanční instituce už v takovém případě připouštějí růst ceny Brentu ke 120 dolarům za barel. Nejde ovšem o základní prognózu, ale o scénář dalšího prohloubení problémů s dodávkami.
Scénář další eskalace tedy vychází z toho, že ropa může vystoupat výrazně nad 110 dolarů a s ní mohou ještě výrazněji růst ceny benzínu a zejména nafty.
A hranice 120 dolarů přitom nemusí být v těch nejhorších představitelných scénářích ani konečná. Evropská komise ve svém stresovém scénáři dlouhodobého a výrazného výpadku dodávek modelovala dokonce krátkodobý růst ceny ropy až k 180 dolarům za barel. Nejde o prognózu toho, co se stane, ale o modelový scénář ukazující, co by mohl způsobit opravdu rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávek.
Co by to znamenalo pro českou pumpu?
Ještě zajímavější než samotná cena ropy je však pro nás pochopitelně jednoduchý český přepočet.
Pokud by se světový trh uklidnil a ropa postupně zamířila zpět k 70–80 dolarům, můžeme očekávat významné zlevnění pohonných hmot. Neznamená to však automaticky návrat k třiceti korunám. Do hry vstupují daně, kurz koruny, rafinerské marže a také evropská regulace.
Při dalším výrazném růstu cen ropy může být naopak padesátikorunová hranice u nafty překonána poměrně snadno a nadlouho.
Pro představu: pokud by Brent vzrostl ze současných zhruba 105 dolarů na 120 dolarů za barel, odpovídalo by samotné zdražení surové ropy při dnešním kurzu přibližně dvěma korunám na litr. Po započtení vývoje rafinerských marží a cen hotových produktů by se dopad na cenu u pumpy mohl pohybovat řádově kolem 2,5 až 3,5 koruny za litr.
Benzín by se tak mohl trvale dostat k 50 korunám a nafta přibližně k 52–53 korunám za litr.
Při ještě vyšší ceně ropy, například kolem 130 dolarů, by tuto hranici dále přesáhly a mohli bychom se u nafty dostat k hranici 55 korun. Nejde samozřejmě o přesný přepočet, ale pro představu o řádu možných cen je takový scénář užitečný.
To už by byl pro českou ekonomiku poměrně významný problém, zejména pokud by taková situace trvala delší dobu.
Pokud by se přitom výpadky dodávek prohloubily a zároveň prudce zdražily rafinované produkty, nelze vyloučit ani cenu benzínu nad 55 korun. Ropa za 120 dolarů sice benzín za 55 korun neznamená, ale ropa za 120 dolarů v kombinaci s nedostatkem benzínu, nafty a rafinerské kapacity už ale takový výsledek umožnit může.
Scénář dlouhého či eskalovaného konfliktu proto znamená, že český řidič by si mohl na tyto ceny na nějakou dobu zvyknout.
Nafta navíc není jen palivo osobních automobilů. Je to palivo kamionů, autobusů, zemědělských strojů, stavební techniky a velké části nákladní dopravy. Proto její zdražení nekončí u řidiče na čerpací stanici. Promítá se do dopravy, výroby, zemědělství a nakonec do cen zboží v obchodech.
Co říkají trhy?
Zajímavé je i to, jak na dnešní situaci pohlížejí finanční, respektive komoditní trhy. Finanční trhy totiž zatím nepředpokládají, že současná vysoká cena ropy vydrží v této podobě dlouhodobě.
Futures na ropu, tedy smlouvy na budoucí nákup nebo prodej určitého množství ropy s dodáním v konkrétním budoucím termínu, ukazují, za jaké ceny jsou dnes účastníci trhu ochotni takové kontrakty obchodovat.
Nejde přitom o jistou předpověď budoucí ceny, ale o aktuální očekávání a sázky účastníků trhu na její další vývoj. Futures nejsou křišťálová koule. Jsou spíše teploměrem očekávání trhu – a i teploměr může někdy ukazovat počasí, které nakonec nepřijde.
I zde však došlo v posledních dnech k určitému posunu. Například futures na Brent s dodávkou v dubnu 2027 se dostaly nad 85 dolarů za barel, což je nejvýše od vypuknutí současného konfliktu. Trh tedy začíná připouštět, že problém může být dlouhodobější.
Evropa má ještě jeden problém
Evropa je navíc na dovozu ropy a ropných produktů mimořádně závislá. Evropská komise ve svém scénářovém hodnocení upozorňuje, že při delším energetickém šoku mohou ceny ropy a plynu zůstat výrazně vyšší po delší dobu a současně zpomalit ekonomický růst.
Evropská centrální banka ve svých červnových projekcích počítala pro rok 2026 s průměrnou cenou ropy kolem 96,9 dolaru za barel, pro rok 2027 s poklesem na 82,2 dolaru. Tyto údaje ovšem vycházejí z tehdejších tržních předpokladů, a nejde tedy o aktuální zářijovou prognózu. ECB současně upozorňovala na mimořádnou nejistotu a pracovala i s alternativními scénáři výrazně vyšších cen.
To je možná nejpřessnější odpověď na otázku, co nás čeká.
Možné je vše
A pak je tu ještě jeden, možná rozhodující faktor, který se do ekonomických modelů promítá obtížně, a to geopolitika, přesněji řečeno Donald Trump.
Cena ropy dnes totiž nezávisí jen na nabídce, poptávce, rafineriích a zásobách, ale i na rozhodnutích amerického prezidenta. A protože nikdo z nás neví, s jakou náladou se ráno probudí, zůstává tato proměnná ropné rovnice poněkud nejistá.
Jinými slovy: některé věci ekonomové spočítat umí. Co udělá Trump po snídani, zatím ne.
Takže jestli se dnes ptáme, zda máme před sebou benzín za 50 korun, či dokonce více, nebo návrat k cenám kolem 40 korun, odpověď zní: Možné je obojí.
Prameny
- U.S. Energy Information Administration (EIA) – Short-Term Energy Outlook, September 2026
Prognózy ceny Brentu pro 2. polovinu 2026 a rok 2027, vývoj globálních zásob ropy. EIA – Short-Term Energy Outlook
- International Energy Agency (IEA) – Oil Market Report, September 2026
Aktuální situace na trhu s ropou a především vývoj trhu s rafinovanými produkty, včetně napjaté situace u nafty. IEA – Oil Market Report September 2026
- Reuters, 18. září 2026 – Oil prices fall after hopes of limited supply disruptions
Aktuální cena Brentu 104,87 USD/barel a informace o výpadcích dodávek, situaci kolem Hormuzského průlivu a problémech se saúdským ropovodem.
- Reuters – analýzy scénářů dalšího růstu ceny ropy
Podklady ke scénáři růstu Brentu ke 120 USD/barel při dalším prohloubení problémů s dodávkami. Reuters – oil-market analysis
- European Commission / Joint Research Centre – How a prolonged Middle East crisis would impact energy prices and EU economy
Modelový stresový scénář, v němž při dlouhodobém a výrazném výpadku dodávek může cena ropy krátkodobě vystoupit až přibližně ke 180 USD/barel. Důležité: jde o stresový scénář, nikoli prognózu. European Commission – JRC analysis
- European Central Bank – June 2026 Eurosystem staff projections
Tehdejší předpoklad průměrné ceny ropy 96,9 USD pro rok 2026 a 82,2 USD pro rok 2027; v článku je správně uvedeno, že jde o červnové, nikoli aktuální zářijové předpoklady. ECB – June 2026 projections
- mBenzin.cz – aktuální průměrné ceny pohonných hmot v ČR
K 19. září 2026: Natural 95 45,30 Kč/l, nafta 49,56 Kč/l; Praha 46,20 Kč a 50,46 Kč. mBenzin – průměrné ceny benzínu a nafty
- MapaPump.cz – aktuální ceny pohonných hmot
Alternativní aktuální zdroj; k 19. září uvádí průměr 45,03 Kč/l benzínu a 49,24 Kč/l nafty z více než 2 200 sledovaných stanic. MapaPump – ceny pohonných hmot
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
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Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020