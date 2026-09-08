Tři morové rány pro Babiše, aneb když už ani kohout Silver a páv Schillerové nezabírají
Babiš si zřejmě myslel, že po letech pečlivě pěstované image „jediného, kdo to umí“ mu stačí znovu vytáhnout osvědčené rekvizity.
Kohout Silver, který kdysi tak přesvědčivě odmítal ukrajinské obilí, ani páv, u nějž se Alena Schillerová, dnes v lidové terminologii Dlužena, fotila v dobách, kdy ještě rozpočty nebyly tak velkorysé, však tentokrát nestačili. A to ani jeden z nich. Tři rány přišly téměř současně a žádná z nich se nedala zašeptat do ucha opeřencům.
Nejdřív Filip Turek. Poslanec Motoristů, partner, kterého Babiš toleroval i přes všechny minulé prohřešky, najednou prohlašuje, že na Šumavě uniká yperit. Pak fosgen. Pak „látky, které by se v případě požáru změnily na fosgen“.
A tak Babiš musel hasit. Ne jed, ale mediální oheň. Partner, kterého si přivedl do koalice, znovu dokázal, že umí vymyslet větší průšvih než celá opozice dohromady. A premiér zase stál u mikrofonu a vysvětloval, že to tak úplně nebylo.
Mezitím z Bruselu přišla druhá rána. Evropská komise formálně konstatovala, že Babiš je stále v potenciálním střetu zájmů a že svěřenský fond situaci dostatečně neřeší. Pozastavila proplacení části dotací pro Agrofert. Premiér reagoval klasicky: „Nezajímá mě to.“ Jenže tentokrát to není jen opoziční řečnění. Je to oficiální stanovisko instituce, která peníze drží. A držet je bude, dokud se jí to bude hodit.
A třetí rána? Průzkum Medianu. Rozpočtový schodek na příští rok ve výši 389 miliard považuje za nepřijatelný 62 procent lidí. A to včetně části těch, kteří Babiše volili. Dluhový populismus ve stylu nikdo vám nedá to, co my vám slíbíme, tak už nefunguje ani u vlastní základny. Voliči, kteří ještě nedávno tleskali každému slibu o „lepším životě“, najednou vidí čísla a říkají ne. I oni. Navíc totiž vidí, že Babišovy sliby se tak nějak neplní.
Tři rány najednou. Jedna od vlastního partnera, druhá z Bruselu, třetí od lidí, kteří mu dali důvěru. Kohout Silver by teď mohl kokrhat z osmi stran, že ukrajinské obilí je v pořádku, a páv by mohl roztahovat ocas, jak chce. Tentokrát to nestačí. Realita je tvrdší než jakýkoliv maskot. A Babiš zjistil, že ani ten nejlepší příběh o sobě samém, který „maká“ i ve spánku, nevydrží, když se sečtou tři nepříjemné pravdy najednou.
Jan Urban
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