Tři jezdci apokalypsy
Po listopadu 1989 jsme měli jednu výjimku. Václav Havel. Člověk, který věděl, že politika není jen o moci, ale o odpovědnosti, studu a hodnotách. Pak přišli tři jezdci. A my jsme jim otevřeli brány dokořán.
Václav Klaus, sebestředný, věčně podrážděný muž, který z transformace udělal privatizační divoký západ. Kupónová privatizace se stala učebnicovým příkladem, jak se z veřejného majetku stává soukromý v rekordním čase a jak se přitom ztrácejí miliardy v tunelování fondů a bank. IPB, investiční fondy, „neviditelná ruka trhu“, která často držela v ruce kladivo.
Klaus přinesl ideologii, podle níž je jakákoli regulace zločin a jakákoli kritika „socialismus“. Zanechal nám kulturu cynismu: kdo není s námi, je buď marxista, nebo blázen. A k tomu ještě klimatický skepticismus a euroskepticismus, které se staly politickým programem, nikoli však odborným názorem.
Miloš Zeman. Ješitný, věčně opilý muž, který sociální demokracii proměnil v nástroj osobní msty a vulgarity. Prezident, který veřejně nazýval novináře prostitutkami a žurnalistiku žumpou. Muž, který si z Hradu udělal opevněnou platformu pro útoky na instituce, média i vlastní stranu.
Jeho prokremelské a pročínské nálady, relativizace anexe Krymu a ochota přijímat dary a pozornost od autoritářských režimů nebyly přešlapy – byly metodou. Naučil nás, že politika může být špinavá, hlasitá a bez jakékoli snahy o důstojnost. A že to stačí k tomu, aby vás volili.
Andrej Babiš. Hrabivý, věčně ukňouraný muž, který z politiky udělal dceřinou firmu. Střet zájmů jako životní styl, Agrofert jako stín státu, Čapí hnízdo jako symbol toho, jak se dají evropské peníze použít i tehdy, když to zákon zakazuje. Vlastnictví médií, marketing místo programu, „ano“ jako jediné heslo.
Z politické kultury udělal klientelismus a z veřejného zájmu soukromý účet. Naučil nás, že bohatství a schopnost prodat sen o „jediném, kdo to umí“ stačí na to, aby se člověk stal premiérem – a že instituce jsou jen překážky, které se dají obejít nebo ignorovat.
Tito tři nám vzali důvěru, že politika může být ještě něco jiného než boj o moc a peníze. Naučili nás, že slušnost je slabost, že konflikt zájmů se dá vysvětlit a že volič je jen spotřebitel, kterému se prodává sen o silném muži.
A tady je ta nepříjemná pravda: nebylo to jen smůla. Tyto falešné proroky jsme si zvolili. Podlehli jsme jejich vábení, protože jsme chtěli jednoduchá řešení, silná gesta a někoho, kdo „konečně ukáže“. Neviděli jsme – nebo nechtěli vidět –, že jim nejde o nás, ale o ně samé.
Cesta ven však nevede přes dalšího hlučného, slibujícího mesiáše. Vede přes nudnou, každodenní práci: přes instituce, které drží, přes média, která se ptají, přes voliče, kteří přestanou kupovat příběhy a začnou vyžadovat výsledky. A přes pokoru, kterou tito tři jezdci neznali.
P. S. Nestalo se to jenom nám, smůla v politice postihla i jiné národy. Italové si svobodně zvolili Mussoliniho, Němci Hitlera, Američané Trumpa. Ale třikrát po sobě? To už chce pořádnou dávku smůly. Řečeno volně s O. Wildem: „Ztratit jednoho rodiče je smůla. Ale ztratit oba už je nepozornost“.
Takže doufejme, že při příštích volbách budeme pozornější (ale i odpovědnější vůči sobě samým). Anebo aspoň většina z nás.
Jan Urban
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Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020