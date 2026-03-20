Trauma z plných prostranství a náměstí aneb Když sousedovi víc tleskají

Je to fascinující úkaz. Jakmile se na náměstích či jiných veřejných prostranstvích srotí víc než tři lidé s transparentem podporujícím hlavu státu, v jistých kruzích okamžitě propuká panika hodná blížící se apokalypsy.

Sociální sítě zaplaví fotky „podezřelých individuí“ , vyjevení stoupenci vlády tasí argumenty o „ohrožení státu“, a kdekdo má náhle nutkání volat linku bezpečí pro demokracii.

Proč ta úzkost? Oficiálně se mluví o strachu z populismu a davové psychózy. Neoficiálně se ale nad těmi zaplněnými bulváry vznáší mnohem prozaičtější příšera: čirá, nefalšovaná závist.

Je tu ale jeden argument, který odpůrci Petra Pavla milují ze všeho nejvíc: „Vždyť byly volby, náš lídr (Andrej Babiš) zvítězil, tak na co si ti lidé ještě hrají a proč demonstrují?“ Je to kouzelně zkreslené pojetí demokracie – jako by se vhozením lístku do urny na čtyři roky vypnul mozek i hlasivky a občanská společnost se uložila k zimnímu spánku.

Tyto hlasy zapomínají, že skutečná demokracie není o tom jednou za čas vystát frontu u plenty, ale o trvalé korekci těch, co jsou zrovna u kormidla. Jenže vysvětlovat někomu, že podpora prezidenta na náměstí není „puč“, ale projev svobody, je jako učit rybu jezdit na kole.

A čím to je, že se podobné masové akce nedaří zorganizovat jim? Možná je problém v motivaci. Zatímco na Staromák lidé přijdou v desítkách tisíc jen proto, že jim na něčem záleží, u „opozičních“ akcí by se dav pravděpodobně začal rozhlížet, kde jsou ty slibované koblihy nebo aspoň sleva na hnojivo.

Těžko postavíte zapálený dav na barikády, když jeho jediným ideálem je plná igelitka a víra, že „všeci kradnú“.Je to k vzteku. Můžete mít vyleštěné polobotky, mít za sebou PR tým, co vám ladí barvu ponožek k odstínu ranní rosy, ale když pak svoláte „velkolepé setkání s příznivci“, dorazí jen vaše teta, tři zmatení turisté a jeden aktivista, co si spletl vchod. Zatímco ten „strašný“ prezident jen luskne prstem a náměstí praská ve švech.

Ta obava z demonstrací není strachem o stát. Je to děs z toho, že jejich političtí miláčci prostě netáhnou. Že jejich charisma má dosah zhruba jako Wi-Fi v protiatomovém krytu.

Je mnohem snazší označit desetitisíce lidí za „zmanipulovaný dav“ než si přiznat, že váš oblíbený kandidát nedokáže svou koktomluvou nadchnout ani osazenstvo průměrné kavárny, natož zaplnit Václavák.

Autor: Jan Urban | pátek 20.3.2026 11:24

Jan Urban

My, lid (a tím myslím mě, mého křečka a stín Václava Klause)

Přečetl jsem si nejnovější procítěný apel pana Václava Kříže a musím říct: klobouk dolů! Ta starost o ústavu, ten strach z generálských holínek a hlavně to neustálé „MY“.

19.3.2026 v 14:29 | Karma: 19,88 | Přečteno: 291x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Hlas lidu, hlas boží: Výběr z mediálních diskuzí pod videem „Turbo-English“

Omlouvám se, ale nedalo mi to. Nemohl jsem se nepodělit o pestrý vzorek internetových reakcí, které se, napříč mediálním spektrem, pod Filipovým bruselským vystoupením vyrojily. Je to fascinující sonda do duše fanouška i kritika.

19.3.2026 v 11:06 | Karma: 17,42 | Přečteno: 348x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Hranatý projev v kulatém sále: Jak Turek v přímém přenosu naboural anglickou gramatiku

Filip Turek vtrhl do Evropského parlamentu jako nablýskaný veterán s osmiválcem pod kapotou, ale jakmile otevřel ústa v angličtině, jeho převodovka zůstala zaseknutá na zpátečce. Jeho projev se však stal hitem sociálních sítí.

18.3.2026 v 21:42 | Karma: 35,68 | Přečteno: 2257x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Kynologické okénko Ladislava Jakla: Šifra mistra blábolu?

Dlouho jsem váhal, zda na literární exhalaci Ladislava Jakla reagovat. Nakonec jsem si však řekl, že za těch pár minut to stojí.

18.3.2026 v 14:24 | Karma: 21,14 | Přečteno: 452x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Na parlamentáře nestřílet? Ale prosím vás, hlavně opatrně s realitou

Tak nám zase jednou někdo vysvětlil svět. A to tak, že by se za něj nemusel stydět ani průměrný hospodský stratég po třetím pivu a dvou panácích.

17.3.2026 v 16:05 | Karma: 13,60 | Přečteno: 230x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard
16. března 2026,  aktualizováno  18:53

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...
17. března 2026  13:43,  aktualizováno  13:56

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.
15. března 2026

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.
12. března 2026  12:05

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...

Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku

Bourání je v plném proudu. Zde vznikne tramvajová zastávka Hodkovičky ve směru...
16. března 2026  14:20

Demolice betonové zídky odstartovala stavbu nové zastávky MHD v pražských Hodkovičkách. Dopravní...

Karlovy Vary budou letos pokračovat v rekonstrukci ulice 5. května

ilustrační snímek
20. března 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Karlovy Vary budou letos pokračovat v rekonstrukci ulice 5. května. Ačkoli je úsek mezi Lidickou a...

Všechno, všude, najednou

Česká Lípa
20. března 2026  11:45

Graffiti, krajiny, portréty, květinové motivy i další fantazie českolipského výtvarníka Josefa...

Dvorská radnice chce průmyslovou zónu zpět, firmu viní z porušení smlouvy

Vizualizace budoucího závodu Karsit Automotive u Dvora Králové nad Labem
20. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Spory o pozemky v průmyslové zóně Zboží, které v roce 2018 koupila od města Dvůr Králové nad Labem...

Karneval s Huggym a jeho přáteli

Na zábavné odpoledne v maskách se mohou děti s rodiči vypravit v neděli 19....
20. března 2026  11:40

Dům dětí a mládeže Libertin v České Lípě zve všechny malé i velké na veselý karneval plný zábavy.

Jan Urban

  • Počet článků 122
  • Celková karma 14,02
  • Průměrná čtenost 394x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

