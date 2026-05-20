Trafika za loajalitu, aneb jak se dělá politika po babišovsku

V české politice existují dvě jistoty: veřejná hesla sloužící k získání voličů, a neveřejné odměny pro loajální spojence. Ta druhá kategorie bývá však, ve srovnání s jakýmkoli volební programem, daleko stabilnější.

A tak, slyší-li člověk zprávu, že Andrej Babiš svěřil významnou funkci (v oblasti boje za národní duševní zdraví a boje proti drogým) osobě spojené s rodinou Protopopových, nelze se ubránit dojmu, že česká politika opět připomíná starou známou disciplínu: systém odměn za zásluhy. Ne ty veřejné, nebo dokonce skutečné, ale ty neveřejné, a navíc velmi sporné.

V devadesátých letech se tomu říkalo „trafika“. Dnes se tomu říká „personální rozhodnutí“. Pokrok nezastavíte.

Odhlédneme-li od obsahu této trafiky (která je vzhledem k jejímu novému obsazení) spíše humorná, pak celá věc má navíc skoro literární půvab.

V kritických okamžicích kauzy kolem Babišova syna sehrál Protopopov, Babišův řidič a manžel nově jmenované vysoké vládní úřednice, velmi specifickou roli. Když bylo potřeba, aby se některé věci odehrály mimo dosah českého prostředí a ideálně i mimo dosah nepříjemných otázek, objevila se cesta Babišiva syna na Ukrajinu. Člověk skoro čeká, že jednou vznikne politický cestopis s názvem Kam zmizet, když je kolem moc novinářů, zda do Švýcarska, na Krym či jinam.

A protože politika bývá založená na paměti, nikoli však veřejnosti, ale aktérů samotných, podobné služby nezůstávají zapomenuty. Ve světě mocenských vztahů totiž neexistují náhody – existují jen opožděné splátky.

Je tak fascinující sledovat, jak se hnutí, které vznikalo s hesly o „řízení státu jako firmy“, postupně proměnilo v cosi mezi rodinným holdingem a klubem vzájemných závazků. V normální firmě dostává zaměstnanec bonus za výkon. V politickém holdingu zřejmě za diskrétnost.

Celé to zároveň krásně ukazuje rozdíl mezi marketingem a realitou. Na billboardech bojuje hnutí proti „starým strukturám“, proti kmotrům a klientelismu. Ve skutečnosti však česká politika připomíná nekonečný remake téhož seriálu. Jen se vyměnily obličeje a grafika kampaní. Mechanismus zůstal stejný: pomoz dnes, odměna přijde zítra.

A tak, zatímco kdysi byl symbolem zákulisní politiky Pavel Bém a pražské mocenské vazby, dnes se sice mluví moderněji, používají se profesionálnější PR slogany a místo igelitek s vínem nastoupily jiné odměny, princip zůstává podivuhodně stejný. Politika není služba veřejnosti. Je to systém vztahů, dluhů a protislužeb.

A občan? Ten v tom příběhu plní důležitou roli. Má totiž tomu všemu uvěřit, pokaždé znovu. Ideálně s pocitem, že právě tentokrát jde o „novou politickou kulturu“.

Možná právě proto působí česká politika občas tak stabilně. Ne proto, že by měla pevné hodnoty, ale protože některé mechanismy přežijí úplně všechno. Režimy, strany, ideologie i billboardy. Jen ty trafiky se průběžně modernizují.

Autor: Jan Urban | středa 20.5.2026 12:39 | karma článku: 0 | přečteno: 40x

Jan Urban

  • Počet článků 215
  • Celková karma 17,32
  • Průměrná čtenost 429x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

