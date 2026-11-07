Tonoucí se stébla chytá i ve stoce, aneb peníze z kanálů nesmrdí
Babiš má zřejmě problém. Státní rozpočet se potápí a záchranný kruh nikde. Schodek rozpočtu na příští rok se po všech úpravách ustálil na 386 miliardách korun. To už není zrovna drobná položka.
A tak se hledají peníze. A když už není kde brát, a šetřit se nechce, je třeba se porozhlédnout i po místech, která dosud unikala pozornosti státního aparátu. A protože platí, že tonoucí se stébla chytá, vláda se rozhodla chytit pořádnou kanalizační trubku.
Ministerstvo zemědělství totiž přichází s návrhem zrušit výjimku, díky níž domácnosti dosud neplatily za odvádění dešťové vody do veřejné kanalizace. Dosud se tato povinnost týkala především podniků a některých dalších subjektů. Nově by se mohla vztahovat také na vlastníky rodinných a bytových domů.
Jinými slovy, pokud vám prší na střechu a voda odtéká do kanalizace, připravte si peněženku. Déšť je sice zadarmo, ale jeho cesta do kanalizace už by zadarmo být nemusela.
Když prší, stát počítá
Ministerstvo má samozřejmě připravené i ekonomické argumenty. Změna má být spravedlivější, protože se náklady rozpočítají mezi více plátců.
To je jistě zajímavá konstrukce. Občan sice dostane novou platební povinnost, ale může se těšit, že díky tomu možná zlevní jiná část jeho účtu. Něco jako když vám obchodník oznámí, že vám sice zdražil rohlíky, ale díky tomu by mohl zlevnit housky.
Podle modelového výpočtu ministerstva by například majitel rodinného domu s odvodňovanou plochou 150 metrů čtverečních zaplatil přibližně 4 100 korun ročně. To už je docela slušná částka za skutečnost, že se nad vaším domem rozhodlo pršet.
A teď malá technická poznámka: tyto peníze samozřejmě nepotečou přímo do státního rozpočtu. Půjdou provozovatelům kanalizací. Ale v současné situaci je zřejmě dobré vědět, že vláda dokáže objevit nové příležitosti k placení i tam, kde dosud občanům stačilo pouze sledovat předpověď počasí.
Od deště k rozpočtové potopě
Je to vlastně pozoruhodný vývoj. Vláda, která před volbami slibovala, že daně zvyšovat nebude, postupně objevuje stále nové možnosti, jak získat od občanů a firem další peníze. Mluvilo se o vyšším zdanění dividend, investičních nemovitostí, rafinerií a dalších odvětví. Teď přichází na řadu voda, která padá z nebe.
Člověk by skoro čekal, že příště ministerstvo financí navrhne zpoplatnit také sluneční svit, protože přece jen ohřívá střechy a zatěžuje veřejný prostor. A možná by se dala zavést i progresivní sazba podle velikosti střechy. Kdo má větší dům, ten má přece i větší daňový potenciál.
Jen bych doporučoval, aby se vláda při přípravě podobných opatření příliš neunáhlila. Mohla by totiž přijít o voliče, kteří si dosud mysleli, že když už platí daně ze svých příjmů, nemusí ještě platit za počasí.
Na závěr si tak připomeňme drobnou podobnost: slova římského císaře Vespasiana. Když zavedl poplatek za používání veřejných toalet, jeho syn mu vyčítal, že peníze získané tímto způsobem nejsou právě důstojným zdrojem příjmů. Císař mu údajně přiložil k nosu minci vybranou na záchodcích a zeptal se, zda zapáchá. Z této historky pochází slavné Pecunia non olet – peníze nesmrdí.
Vespasianus měl pravdu. Jen bychom si měli dát pozor, aby se z naší rozpočtové politiky nestala soutěž o to, kdo dokáže vybrat peníze z nejméně očekávaného místa. Sám bych si, z vrozené píle a servility, dovolil panu premiérovi nabídnout několik dalších inspirací z dějin daňové tvořivosti.
V raně novověké Anglii se danila okna. Čím více jich měl člověk v domě, tím více platil. Lidé na ni reagovali velmi rozumně: začali okna zazdívat.
Angličané měli také daň z krbů a ohnišť. Ve Francii se v různých obdobích objevovaly daně z dveří a oken. A když už jsme u stavebnictví, v Anglii se svého času zdaňovaly dokonce cihly. Výrobci na to reagovali tím, že začali vyrábět větší cihly. Stát pak samozřejmě zdanil i ty větší.
Možná by tedy české ministerstvo financí mohlo zavést daň ze splachovacích zařízení. Případně progresivní daň z délky okapů. A pokud by se ani tím nepodařilo zacelit rozpočtové díry, zbývá ještě zdanit samotný déšť podle množství spadlých milimetrů.
Ale ještě jedna rada na závěr: až bude pan premiér příště hledat nové příjmy, ať se podívá také na výdaje. Je to sice méně efektní než zdanit déšť, ale v dějinách veřejných financí se občas osvědčilo i takovéto staromódní řešení.
Jan Urban
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