To se nám to vládne, když nám půjčují, aneb vnitřní monolog ministryně během TK (fikce)
Klid. Úsměv. Dívat se lehce nad hlavy novinářů. „Děkuji za otázku, je ale důležité ji zasadit do širšího kontextu…“
To se nám to vládne, když nám ostatní půjčují. Hlavně když půjčují dál a zatím se moc neptají. Říkat širší kontext je dobré. Širší kontext znamená, že se nikam konkrétně nejde. Jen se to rozprostře.
„Zadlužení je potřeba vnímat jako dlouhodobý proces…“ Proces zní bezpečně. Proces nemá konec, jen fáze. Fáze se dají vysvětlit, přeformulovat, případně přesunout. Dluh jako proces. Ano, to je dobré. Jen nepoužít slovo hranice. Hranice zneklidňují.
„Česká republika má stále velmi dobrou výchozí pozici…“ Vždycky ji máme. I když se zhoršuje, pořád je výchozí. Některé státy taky měly výchozí pozici. Pak už neměly. Řecko, Argentina… ale to se nehodí říkat nahlas. To by se někdo mohl začít ptát, kam to vede. A kam to vede, to se říká až později. Nebo vůbec.
„Je třeba zdůraznit, že dodržujeme zákonné limity…“ Dodržujeme je výkladem. Výklad je flexibilní. A když už nejsou limity úplně pohodlné, mluví se o jejich aktualizaci. Aktualizace zní pozitivně. Nikdo nechce být proti aktualizaci.
Zajímavé je, že lidé mají pocit, že se jich to netýká. Jako by nárůst ceny půjčky a s ním možná i klesající schopnost státu své dluh splácet, byla technická závada někde nahoře. Přitom kdyby k ní došlo, tak by se najednou týkala úplně všech. Úspor. Platů. Cen. Ale možná je lepší, že to nevědí. Kdyby věděli, bylo by to složitější na vysvětlování.
„Naše fiskální politika je odpovědná a předvídatelná…“ Odpovědná vůči komu? Předvídatelná pro koho? Nevadí. Zní to dobře. Hlavně mluvit plynule. Plynulost vytváří dojem kontroly. A kontrola uklidňuje.
Stejně mě fascinuje, že to lidem vlastně nevadí. Čím víc se zadlužujeme, tím menší emoce. Možná je to tím, že když se dluh vysloví klidným hlasem a doplní se grafem s barevnými sloupci, přestane působit nebezpečně. Skoro jako by patřil k normálnímu chodu věcí.
Počkat — nevyšlo už náhodou nové hodnocení na Facebooku? Protože algoritmus je nevyzpytatelný. A co když teď zrovna nejsem dost vidět? Co když zatímco vysvětluji strukturální saldo, někdo jiný sklízí lajky za jednoduchou větu? To by nebylo systémové. Možná bych měla dát příspěvek. Něco o odpovědném přístupu. S fotkou. Ale ne z kanceláře — to už je okoukané.
A vůbec… neměla bych si ještě rychle projít, jak přesně zní ten zákonný limit? Ne že bych ho chtěla porušovat, ale… Počkat — stojím dobře ke kameře? Protože jestli je tenhle úhel špatný, tak to celé vyzní jinak. Měla jsem si vzít jiné sako. To minulé mělo na Instagramu lepší odezvu. A neměla bych po tiskovce dát aspoň krátké video? Lidi dneska chtějí shrnutí. Ideálně do třiceti vteřin.
„Je třeba odmítnout zbytečné strašení veřejnosti…“ Počkat… mám já vlastně dneska něco na Instagram? Protože jestli ne, tak to je problém. Dluh nedluh. Lidi musí vidět, že pracujeme.
Jenom si říkám… mlžím dneska dost? Nevidím v očích novinářů úplnou jistotu. Někteří možná až moc chápou. To není ideální. Možná přidat ještě jednu větu o strukturálním saldu a dlouhodobé udržitelnosti. To vždycky trochu zamlží obrysy.
„Děkuji, pokud nejsou další dotazy…“ Dobře. Žádné další dotazy. To je nejlepší výsledek. Dluh běží dál. Potopa je ještě daleko. A hlavně — tiskovka proběhla v klidu.
Jan Urban
16 000 Kč/měsíc
