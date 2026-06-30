Tepelná kopule: když si léto usmyslí, že se zabydlí, a nás nepřesvědčí ani 40°C ve stínu
Příčina je přitom poměrně prostá. Tepelná kopule je vlastně obří atmosférická poklička. Nad určitou oblastí, v našem případě Evropou, se usadí tlaková výše, která brání proudění vzduchu. Horký vzduch se hromadí, země se rozpaluje a každý další den je o něco teplejší než předchozí.
Mění se proudění vzduchu, tlakové útvary se pohybují pomaleji, atmosféra je stále teplejší a obsahuje tak více energie a počasí má stále větší sklon se „zaseknout“.
Nejde tedy jen o to, že je planeta o něco teplejší. Mění se i samotné chování atmosféry. Extrémy se stávají častějšími, delšími a obtížněji předvídatelnými, což je pro společnost mnohem větší problém než pouhý nárůst průměrné teploty. Když k tomu přidáme dlouhodobé oteplování, dostáváme recept na meteorologický tlakový hrnec. A my jsme obsah toho hrnce.
V posledních týdnech tak padaly teplotní rekordy od Francie po střední Evropu, některé země hlásily teploty přes 40 °C, tisíce nadměrných úmrtí a problémy v dopravě i energetice.
Důsledky tak už nejsou jen otázkou nepohodlí a toho, že se v kanceláři lepí košile na záda. Horka zvyšují úmrtnost, zejména mezi seniory a nemocnými. Roste spotřeba energie a její ceny, klesá produktivita, vysychá krajina a zemědělci začínají chápat, že slovo „sucho“ už není jen nepříjemná epizoda, ale nový obchodní model počasí. Oblohu tak sledují s výrazem člověka, který zjistil, že jeho pojištění nekryje počasí.
Každá zničená úroda se však dříve či později promítne do cen potravin, každá vlna veder zvýší náklady na zdravotnictví i energetiku a každé další extrémní léto připomene, že klimatická změna není jen ekologický problém, ale stále více i problém ekonomický.
Města se mění v rozpálené pece, kde se asfalt stává téměř tekutou substancí, přibývá požárů a infrastruktura zjišťuje, že středoevropské koleje, silnice a elektrické sítě nebyly projektovány pro středomořské klima. Klimatizace se stává základní složkou výbavy domácnosti.
Ukazuje se, že klimatická změna není jen ekologické téma pro nadšence třídění odpadu, ale také účet, který začíná chodit stále častěji. A jako každý účet bude jednou potřeba rozhodnout, zda ho zaplatíme průběžně investicemi do adaptace, nebo později mnohem vyšší částkou za odstraňování škod. Příroda totiž neposkytuje slevy za pozdní reakci.
Co dál?
Možná nás tedy čeká další tepelná kopule, možná ještě horší. Jisté je pouze to, že z výrazu „stoleté horko“ se pomalu stává každoroční letní tradice. A zatímco se budeme hádat, zda jde o přirozený výkyv, nebo důsledek změny klimatu, teploměr bude s klidem dělat svou práci – stoupat. Příroda totiž nevede ideologické spory. Jen občas zvýší teplotu a čeká, jestli jsme si konečně všimli.
Mnohé země reagují. Otevírají klimatizovaná centra pro veřejnost, upravují pracovní dobu, investují do zeleně a připravují adaptační plány. V některých městech se vedro začíná brát podobně vážně jako povodně nebo vichřice.
Vedra nelze zakázat zákonem, ale lze se na ně ale připravit – chladnějšími městy, lepším hospodařením s vodou, odolnější energetikou i promyšlenějším plánováním krajiny. Adaptace není přiznáním porážky, ale projevem zdravého rozumu.
A u nás? Zatím často vedeme filozofickou debatu, zda je venku skutečně horko, nebo jen „normální české léto, jaké bývalo za našeho mládí“. Občas přidáme větu, že „vždycky bylo teplo“, a tím je adaptační strategie prakticky hotová.
Možná nás ale skutečně čeká další, ještě silnější tepelná kopule. A možná bude právě toto léto okamžikem, kdy si uvědomíme, že klimatická změna není vzdálený problém pro polární medvědy, ale velmi osobní záležitost. Třeba ve chvíli, kdy si budeme chtít večer otevřít okno a zjistíme, že i ve tři ráno má vzduch třicet stupňů.
A možná nás nejvíc nepřekvapí samotné vedro, ale schopnost některých politiků tvářit se, že jde o nic nejde. Česká adaptační strategie je totiž pevně v rukou Motoristů, a je tak zatím jednoduchá: stěžovat si na vedro, koupit druhý ventilátor a doufat, že příští léto bude zase normální. Jenže počasí zřejmě nedostalo informaci, co si představujeme pod slovem „normální“.
Člověk si zvykne na ledacos – jen není jisté, zda si na čtyřicet stupňů ve stínu zvykne i krajina a spolu s ní i města a naše peněženky.
Možná tedy není největším rizikem tepelná kopule., ale neotřesitelná víra, že budeme-li o problému dostatečně dlouho diskutovat, počasí nakonec uzná naše argumenty. Fyzikální zákony totiž nečtou volební programy ani komentáře na sociálních sítích.
Jan Urban
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