Tanec mezi hrnci a prázdnotou: Když se politika mění v TikTokový cringe
Vítejte v éře, kdy se státnická rozvaha měří počtem zhlédnutí a politický program se musí vejít do patnáctivteřinového „reelska“.
Pro průměrného českého politika, jehož největším intelektuálním výkonem posledních let bylo trefit se do správných dveří ve Sněmovně, je TikTok darem z nebes. Konečně totiž našel formát, který odpovídá jeho hloubce: je vertikální, pomíjivý a vyžaduje přesně nula myšlenek.
Je fascinující sledovat padesátníky, jak odhazují obleky, navlékají černé mikiny s kapucí a snaží se „slayovat“. S křečovitým úsměvem, který připomíná terminátora těsně před zkratem, nás v rychlém střihu informují o tom, co měli k obědu, nebo se pokoušejí o komediální skeč, u kterého i školní besídka v Horní Dolní působí jako Shakespearovské drama.
Hlavně nekonečně ukazovat prstem
Zatímco dříve musel politik aspoň předstírat, že má plán na reformu penzí nebo školství, dnes stačí:
- Vzít telefon.
- Zapnout hudbu, která duní víc než prázdnota v jejich hlavách.
- Rytmicky ukazovat prstem do prázdného prostoru, případně do záběru vmanévrovat nic netušícího kohouta, který má v tu chvíli v očích víc státnického rozumu než autor videa.
A volič? Ten je v roli nedobrovolného diváka v digitálním blázinci. Dívat se na tyto výkony je jako sledovat vlastního tatínka, jak se na rodinné oslavě snaží tancovat breakdance – je to smutné, bolí to a nejvíc ze všeho si přejete, aby to už skončilo.
Obsah? Ten se do filtru nevejde
Tento nový trend je pro politiky bez nápadů naprostým požehnáním. Myšlenka je totiž v online světě nebezpečná – mohla by, nedejbože, vyžadovat vysvětlení. Ale tanec s pánvičkou v kuchyni? Nebo drsný pohled do kamery za doprovodu motivačního citátu z Pinterestu? To je sázka na jistotu.
Politika se nám zúžila na souboj o to, kdo má lepší osvětlovací kroužek a kdo dokáže víc ponížit důstojnost svého úřadu v honbě za lajkem od patnáctiletého uživatele, který stejně k volbám nepůjde. Je to smutný pohled na elity národa, které vyměnily vizi za algoritmus. Ale co naplat, v zemi, kde se „státnický projev“ smrskl na patnáctivteřinové poskakování, jsme vlastně všichni jen odběrateli obsahu, který jsme si neobjednali a který nám vrací jen jediné: digitální kocovinu z trapnosti druhých. Člověk se jen musí ptát, co si o nás jednou pomyslí naši potomci, až v digitálních archivech zjistí, že jsme nechali o své budoucnosti rozhodovat lidi, jejichž hlavní kvalifikací pro vedení národa byla schopnost (ne)ztrapnit se při tanci před mobilem.
Jan Urban
Selektivní obavy jedné senátorky
Z blogového textu jedné senátorky se dozvídáme uklidňující zprávu: není třeba panikařit. Není totiž nutné bát se změny klimatu ani Putina. Svět není tak nebezpečný, jak se tvrdí, a přehnaný strach je jen módní póza současnosti.
Jan Urban
Vlastnické bydlení jako náboženský kult
Česko se stalo evropským šampionem v nedostupnosti bydlení. Hlavní a skutečné důvody tohoto problému leží však jinde, než se většinou předpokládá.
Jan Urban
Justice pro všechny, ne však pro mě: na nás, štvané oligarchy se spravedlnost nevztahuje
Představte si ten paradox: Jste šéfem exekutivy, jmenujete ministry spravedlnosti, schvalujete rozpočty pro soudy, a přesto s vážnou tváří tvrdíte, že justice, je proti vám zaujatá natolik, že se před ni nemůžete postavit.
Jan Urban
Proč stále platíme za horší Nutellu víc, než stojí v Německu, a ještě jsme vděčni za slevy
Je to přes dva roky, co premiér Fiala objevil svou nutellovou reportáží Ameriku. V českých regálech se však od té doby nezměnilo nic. Zatímco svět stihl vyvinout novou generaci AI, náš státní aparát situaci nadále „monitoruje“.
Jan Urban
Křemíkové nebe, úřednické peklo: Cloud nahoře, šanon dole
Otázka za milion: Jak je možné, že v zemi produkující světové herní hity a antivirovou špičku se digitalizace mění v celonárodní adrenalinovou disciplínu s prvky hororu, absurdního divadla a lehkého masochismu?
- Počet článků 73
- Celková karma 12,53
- Průměrná čtenost 309x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020