Tanec mezi hrnci a prázdnotou: Když se politika mění v TikTokový cringe

Místo vizí jen filtry na obličej. Čeští politici objevili kouzlo vertikálního videa, kde absence programu nevadí, pokud umíte v rytmu techna ukázat na tři titulky a u toho se tvářit, že právě zachraňujete budoucnost národa.

Vítejte v éře, kdy se státnická rozvaha měří počtem zhlédnutí a politický program se musí vejít do patnáctivteřinového „reelska“.

Pro průměrného českého politika, jehož největším intelektuálním výkonem posledních let bylo trefit se do správných dveří ve Sněmovně, je TikTok darem z nebes. Konečně totiž našel formát, který odpovídá jeho hloubce: je vertikální, pomíjivý a vyžaduje přesně nula myšlenek.

Je fascinující sledovat padesátníky, jak odhazují obleky, navlékají černé mikiny s kapucí a snaží se „slayovat“. S křečovitým úsměvem, který připomíná terminátora těsně před zkratem, nás v rychlém střihu informují o tom, co měli k obědu, nebo se pokoušejí o komediální skeč, u kterého i školní besídka v Horní Dolní působí jako Shakespearovské drama.

Hlavně nekonečně ukazovat prstem

Zatímco dříve musel politik aspoň předstírat, že má plán na reformu penzí nebo školství, dnes stačí:

  1. Vzít telefon.
  2. Zapnout hudbu, která duní víc než prázdnota v jejich hlavách.
  3. Rytmicky ukazovat prstem do prázdného prostoru, případně do záběru vmanévrovat nic netušícího kohouta, který má v tu chvíli v očích víc státnického rozumu než autor videa.

A volič? Ten je v roli nedobrovolného diváka v digitálním blázinci. Dívat se na tyto výkony je jako sledovat vlastního tatínka, jak se na rodinné oslavě snaží tancovat breakdance – je to smutné, bolí to a nejvíc ze všeho si přejete, aby to už skončilo.

Obsah? Ten se do filtru nevejde

Tento nový trend je pro politiky bez nápadů naprostým požehnáním. Myšlenka je totiž v online světě nebezpečná – mohla by, nedejbože, vyžadovat vysvětlení. Ale tanec s pánvičkou v kuchyni? Nebo drsný pohled do kamery za doprovodu motivačního citátu z Pinterestu? To je sázka na jistotu.

Politika se nám zúžila na souboj o to, kdo má lepší osvětlovací kroužek a kdo dokáže víc ponížit důstojnost svého úřadu v honbě za lajkem od patnáctiletého uživatele, který stejně k volbám nepůjde. Je to smutný pohled na elity národa, které vyměnily vizi za algoritmus. Ale co naplat, v zemi, kde se „státnický projev“ smrskl na patnáctivteřinové poskakování, jsme vlastně všichni jen odběrateli obsahu, který jsme si neobjednali a který nám vrací jen jediné: digitální kocovinu z trapnosti druhých. Člověk se jen musí ptát, co si o nás jednou pomyslí naši potomci, až v digitálních archivech zjistí, že jsme nechali o své budoucnosti rozhodovat lidi, jejichž hlavní kvalifikací pro vedení národa byla schopnost (ne)ztrapnit se při tanci před mobilem.

Autor: Jan Urban | neděle 22.2.2026 11:52 | karma článku: 0 | přečteno: 45x

Jan Urban

  • Počet článků 73
  • Celková karma 12,53
  • Průměrná čtenost 309x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

