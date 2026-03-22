Tak jsme se dočkali. Pan Kříž nám to ze svého blogového doupěte vysvětlil

Rozhodl se totiž, že nám hned za tepla objasní, kdo má právo stát na pódiu a kdo by měl raději šoupat nohama v koutě. Jeho hlavní kvalifikací je přitom neznalost historie.

Je to fascinující disciplína: vzít lidi, co v osmašedesátém riskovali všechno, a hodit je do jednoho pytle s někým, kdo si budoval kariéru v době, kdy už i Husák začínal pochybovat o smyslu vší té šedi.

Autorovi vrtá hlavou, že někdo si to „odpracoval“ a někdo ne. No, ono je to docela prosté. Rozdíl mezi vystoupením ze strany v roce 1969 (kdy za to následoval vyhazov z práce a cejch nepřítele státu) a „odložením“ legitimace v prosinci 1989 (kdy už se jen čekalo, až v podniku vymění nástěnku), je asi takový, jako mezi maratonem a cestou do ledničky pro pivo.

Ale pan Kříž má jasno. Pro něj je to všechno stejné „komunisti-převlékači“. Je to ten typ logiky, kde Svěrák s Pithartem, kteří dekády čelili šikaně režimu, jsou vlastně stejní jako ti, co dnes poklonkují východním diktaturám a snaží se z nás udělat gubernii. Gratulujeme, to je historická slepota na úrovni terminálního stadia.

Člověka u toho čtení napadá jediná věc: Co proboha panu autorovi v dětství rodiče udělali? Nedostával k Vánocům dárky, tak teď závidí těm, co je dostávají na Letné? Nebo ho jako malého strašili Svěrákovými pohádkami, až v něm vypěstovali tuhle fascinující směs žluči a nepochopení?

Taková míra vnitřního neklidu nad tím, že lidé tleskají Pavlovi a pískají na Babiše, už zavání hlubokým traumatem z pískoviště, kde mu někdo neustále bořil bábovičky.

Kříž se diví, proč se lidé v roce 2026 bouří, když „máme svobodu“. No právě proto. Protože si ji nepletou s právem nečinně přihlížet, jak se z nás dělají užiteční idioti.

Autor blogu si sice do pokladničky pana Mináře nic nedal, ale zato si do své mentální spižírny naskládal tolik pokrytectví a závisti, že mu to vystačí na tři další pětiletky. Až se pan Kříž příště podívá do zrcadla, možná uvidí pravdu: že zatímco on si jen „odpracovává“ svou dávku žlučovitých odstavců, jiní se nebojí postavit se zlu. Nebáli se v minulosti, a nebojí se ani teď. Svět kolem něj se ale hýbe směrem, kterému on zřejmě nikdy neporozumí.

Pro ten jeho zmatek v historii a morálce však sedí klasik:„Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.“

Autor: Jan Urban | neděle 22.3.2026 11:46 | karma článku: 7,36 | přečteno: 58x

Jan Urban

Co spojuje lídry Česka, Maďarska a Slovenska – a proč se Polsko vydalo jinam

Ve středoevropském prostoru se vytvořila unikátní politická konstelace - temná trojice provázená jedním „odpadlíkem“. Pro náš blahobyt i demokracii věští asi tolik dobrého jako setkání tří hladových vlků v ohradě s ovcemi.

21.3.2026 v 18:58 | Karma: 21,67 | Přečteno: 375x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Názorové piruety z Průhonic aneb Jak premiér nezkrotil virus, ale vakcínu

Pokud jste si mysleli, že vrcholem české gymnastiky byla Čáslavská, nesledujete tiskovky hnutí ANO. To, co tam Andrej Babiš v poslední době předvádí, je totiž krystalická mentální gymnastika v disciplíně „vakcinační veletoč“.

21.3.2026 v 9:31 | Karma: 31,15 | Přečteno: 941x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Babiš, Fiala a Biľak u jednoho stolu, aneb Vrací se nám éra anekdot?

Máte také pocit, že se historie točí v jakési absurdní spirále? Ten pocit, kterému Francouzi říkají déjà vu, se v české kotlině začíná projevovat velmi specificky. Lidé se opět začínají tiše uculovat nad politickými vtipy.

20.3.2026 v 19:02 | Karma: 15,76 | Přečteno: 335x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Když vám chybí titul JUDr., zkuste to s titulem „likvidátor neziskovek“

Místopředseda ústavního výboru vs. Právnická fakulta 0:2. Jak chce poslanec Svobodných měnit přepsat českou ústavu, ze které u zkoušky dvakrát propadl, aby odpovídala ruskému modelu.

20.3.2026 v 14:37 | Karma: 17,11 | Přečteno: 315x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Trauma z plných prostranství a náměstí aneb Když sousedovi víc tleskají

Je to fascinující úkaz. Jakmile se na náměstích či jiných veřejných prostranstvích srotí víc než tři lidé s transparentem podporujícím hlavu státu, v jistých kruzích okamžitě propuká panika hodná blížící se apokalypsy.

20.3.2026 v 11:24 | Karma: 14,77 | Přečteno: 163x | Diskuse | Společnost
Novoměstská Horácká galerie stěhuje své sbírky do nového depozitáře
Jan Urban

  • Počet článků 127
  • Celková karma 14,24
  • Průměrná čtenost 397x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

