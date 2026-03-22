Tak jsme se dočkali. Pan Kříž nám to ze svého blogového doupěte vysvětlil
Je to fascinující disciplína: vzít lidi, co v osmašedesátém riskovali všechno, a hodit je do jednoho pytle s někým, kdo si budoval kariéru v době, kdy už i Husák začínal pochybovat o smyslu vší té šedi.
Autorovi vrtá hlavou, že někdo si to „odpracoval“ a někdo ne. No, ono je to docela prosté. Rozdíl mezi vystoupením ze strany v roce 1969 (kdy za to následoval vyhazov z práce a cejch nepřítele státu) a „odložením“ legitimace v prosinci 1989 (kdy už se jen čekalo, až v podniku vymění nástěnku), je asi takový, jako mezi maratonem a cestou do ledničky pro pivo.
Ale pan Kříž má jasno. Pro něj je to všechno stejné „komunisti-převlékači“. Je to ten typ logiky, kde Svěrák s Pithartem, kteří dekády čelili šikaně režimu, jsou vlastně stejní jako ti, co dnes poklonkují východním diktaturám a snaží se z nás udělat gubernii. Gratulujeme, to je historická slepota na úrovni terminálního stadia.
Člověka u toho čtení napadá jediná věc: Co proboha panu autorovi v dětství rodiče udělali? Nedostával k Vánocům dárky, tak teď závidí těm, co je dostávají na Letné? Nebo ho jako malého strašili Svěrákovými pohádkami, až v něm vypěstovali tuhle fascinující směs žluči a nepochopení?
Taková míra vnitřního neklidu nad tím, že lidé tleskají Pavlovi a pískají na Babiše, už zavání hlubokým traumatem z pískoviště, kde mu někdo neustále bořil bábovičky.
Kříž se diví, proč se lidé v roce 2026 bouří, když „máme svobodu“. No právě proto. Protože si ji nepletou s právem nečinně přihlížet, jak se z nás dělají užiteční idioti.
Autor blogu si sice do pokladničky pana Mináře nic nedal, ale zato si do své mentální spižírny naskládal tolik pokrytectví a závisti, že mu to vystačí na tři další pětiletky. Až se pan Kříž příště podívá do zrcadla, možná uvidí pravdu: že zatímco on si jen „odpracovává“ svou dávku žlučovitých odstavců, jiní se nebojí postavit se zlu. Nebáli se v minulosti, a nebojí se ani teď. Svět kolem něj se ale hýbe směrem, kterému on zřejmě nikdy neporozumí.
Pro ten jeho zmatek v historii a morálce však sedí klasik:„Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.“
Jan Urban
Co spojuje lídry Česka, Maďarska a Slovenska – a proč se Polsko vydalo jinam
Ve středoevropském prostoru se vytvořila unikátní politická konstelace - temná trojice provázená jedním „odpadlíkem“. Pro náš blahobyt i demokracii věští asi tolik dobrého jako setkání tří hladových vlků v ohradě s ovcemi.
Jan Urban
Názorové piruety z Průhonic aneb Jak premiér nezkrotil virus, ale vakcínu
Pokud jste si mysleli, že vrcholem české gymnastiky byla Čáslavská, nesledujete tiskovky hnutí ANO. To, co tam Andrej Babiš v poslední době předvádí, je totiž krystalická mentální gymnastika v disciplíně „vakcinační veletoč“.
Jan Urban
Babiš, Fiala a Biľak u jednoho stolu, aneb Vrací se nám éra anekdot?
Máte také pocit, že se historie točí v jakési absurdní spirále? Ten pocit, kterému Francouzi říkají déjà vu, se v české kotlině začíná projevovat velmi specificky. Lidé se opět začínají tiše uculovat nad politickými vtipy.
Jan Urban
Když vám chybí titul JUDr., zkuste to s titulem „likvidátor neziskovek“
Místopředseda ústavního výboru vs. Právnická fakulta 0:2. Jak chce poslanec Svobodných měnit přepsat českou ústavu, ze které u zkoušky dvakrát propadl, aby odpovídala ruskému modelu.
Jan Urban
Trauma z plných prostranství a náměstí aneb Když sousedovi víc tleskají
Je to fascinující úkaz. Jakmile se na náměstích či jiných veřejných prostranstvích srotí víc než tři lidé s transparentem podporujícím hlavu státu, v jistých kruzích okamžitě propuká panika hodná blížící se apokalypsy.
|Další články autora
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
Týden škol na Valašsku nabídne festival volnočasové inspirace či akce v knihovně
Týden škol na Valašsku nabídne příští týden na Vsetínsku festival volnočasové inspirace, akce v...
Novoměstská Horácká galerie stěhuje své sbírky do nového depozitáře
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě má k dispozici nový depozitář téměř za 29 milionů korun. Do...
V kůži Harrisona Forda podruhé. Jaký byl Michal Dolejš, muž s pamětní tabulí pod zemí?
V minulém vyprávění jsem vás vzal do jedné z pražských stok, kde je instalovaná pamětní tabulka...
Silnici na Benešovsku uzavřel čelní střet dvou aut, řidič byl opilý
Nehoda dvou osobních aut v neděli dopoledne u Bystřice na Benešovsku zablokovala silnici I/3, tedy...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
- Počet článků 127
- Celková karma 14,24
- Průměrná čtenost 397x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020