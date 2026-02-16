Svěží absurdita (či bizár?) české politiky: Imertovaný ministr životního prostředí
Měli jsme ministry zdravotnictví, kteří věřili na vesmírné lidi, i ministry dopravy, kteří neuměli číst v jízdním řádu. Proti nominovanému kandidátu na ministra životního prostředí to však je jen čajíček.
Pan poslanec totiž není jen tak nějaký politický kádr. V jeho osobě se totiž správcem českých lesů, vod a strání má šanci stát teoretik „digitálních bohů“, neboli odborník na „Imerzní prožitek v oblasti digitálního náboženství“.
Ano, čtete správně. Igor Červený se v rámci studia religionistiky na FF UK, tedy disciplíny, která se zabývá studiem náboženství, věnoval tomu, jak se lidé dokážou mentálně „rozpustit“ ve videohrách a uctívat tam digitální božstva.
„Imerzní prožitek“ není totiž nic jiného než stav, kdy je člověk natolik vtažen do určitého digitálního prostředí nebo děje, že přestává vnímat okolní realitu a cítí se být přímou součástí simulovaného světa. „Imertuje“ do virtuálního prostředí (hry, simulace, sociální sítě) a nevnímá rozdíl mezi ním a realitou.
Digitální náboženství zkoumá, jak lidé v tomto digitálním prostoru hledají svá spirituální uspokojení. Diplomová práce I. Červeného z této „vědní discipliny“ se věnuje tomu, jak si lidé v digitálním prostředí vytvářejí své digitální bohy a jak prožívají stav virtuálního vytržení.
To je pro resort životního prostředí přirozeně klíčová kvalifikace. Dokáže-li totiž kandidát sestoupit z těchto spirituálních výšin k něčemu tak přízemnímu, jako je kůrovec, sucho, emise, ochrana ovzduší nebo hloubení studní, je nepochybné, že
- místo nákladného zalesňování nebo vápnění lesů může uspořádat rituální nájezd čili raid ve World of Warcraft, kde hromadně porazíme digitálního démona Kůrovce.
- záplavy vyřeší tím, že celou populaci imertuje do virtuální reality, kde je hladina vody stabilní a pixelově průzračná.
- bude-li nás Brusel bude tlačit k ochraně biodiverzity, pan ministr prostě v digitálním náboženství prohlásí spalovací motor za posvátný artefakt a Filipa Turka za digitálního bůžka mobility.
Někteří se možná pozastavují nad tím, jaké discipliny se u nás pěstují za peníze daňových poplatníků v rámci „výuky o náboženství“.My laici jsme si totiž možná mysleli, že religionistika je o studiu bible nebo budhismu. Pan kandidát však ukazuje, že je to ta nejlepší příprava na politickou kariéru v post-faktické době.
Když věříte na digitální náboženství, věříte už v podstatě na cokoli. Třeba i na to, že CO2 je jen fake news od vývojářů z Bruselu nebo že řepka na polích je ve skutečnosti posvátná mana.
Igor Červený je tak pro životní prostředí ten ideální kandidát a ta správná nová krev Protože v zemi, kde politika už dávno ztratila kontakt s realitou, a realitu nahradila iluzí, potřebujeme ministra, který má na tenhle stav diplom.
Možná nás nenaučí třídit odpad, ale nepochybně nás naučí, jak cítit to správně spirituální naplněni uprostřed skládky nebo zvýšených emisí, a to pokud si nasadíme ty správné vládní imerzní brýle.
Člověku se tak možná chce jen hluboce povzdechnout: Bože náš, ochraňuj nás před tím, co všechno budeme muset v rámci „záchranných prací“ na obhajobu jednoho holdingu ještě vydržet.
Jan Urban
Od drceného mechu k ministerskému šaškovi: jak světem vládne infantilní influencing
Fenomén infantilního „influencingu“ už dávno nekončí u bělících past a ranních rituálů; s dravostí sobě vlastní ovládl i nejvyšší patra politiky.
Jan Urban
Uniklo z Hanspaulky: Václav Klaus cupuje Macinku za slabý výkon v Mnichově (fikce)
Proč Macinka Klause v Mnichově hluboce, ale skutečně hluboce, zklamal, jak Klaus Hillary porazil, jaké jsou tradiční konzervativní hodnoty a proč už je brání jen on a Kreml.
Jan Urban
INTERNÍ MEMORANDUM: Strategické směřování vysílání ČT, verze 2.0 (fikce)
Do našich rukou se dostalo memorandum, podle kterého ČT končí s kritikou. Čekají nás naopak reportáže z továren holdingu, ruština s SPD a nové motoristické pořady „Na rychlost nehleď“ a „Cyklista jako nepřítel“,
Jan Urban
Mnichovské poselství benzínového diplomata: Tradiční hodnoty, a hurá na východ
Pokud si někdo myslel, že Macinka jel na Mnichovskou bezpečnostní konferenci hájit zájmy českých občanů, šeredně se spletl. Jel tam hájit Trumpa, konzervatismus a tradiční hodnoty.
Jan Urban
Česko vs. Singapur nad Vltavou: Jeden stát, dva světy
Srovnání Prahy, tvořící více než čtvrtinu českého HDP, se zbytkem země odhaluje hluboké sociálně-ekonomické rozdíly mezi oběma celky. Ty se přirozeně promítají i do odlišného volebního chování jejich obyvatel. Co s tím?
- Počet článků 66
- Celková karma 12,26
- Průměrná čtenost 310x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
