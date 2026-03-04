Svět jako rozmazaná šmouha, aneb pravda v džungli „alternativních úhlů pohledu“

Žijeme v době, kdy se „pravda“ stala nepohodlným slovem. Slyšíme, že svět je příliš složitý na to, abychom ho svazovali do černobílých škatulek, a že mezi „ano“ a „ne“ i mezi pravdou a lží existuje nekonečná škála šedi.

Jednoznačná pravda tak podle těchto názorů neexistuje - složitost světa ji údajně vylučuje, a dělit tvrzení na pravdivá a lživá je nemožné.

Je to lákavá myšlenka, která nám možná dává pocit intelektuální hloubky. V praxi se však tento alibismus stal jen intelektuálním štítem pro ty, kteří si z reality udělali švédský stůl. I ta nejzjevnější lež se totiž, v souladu s těmito názory, může prezentovat jako „legitimní názor“.

Tento trend nepřežívá jen v hospodských debatách, nebo na sociálních sítích. Stal se totiž i obchodním modelem některých periodik, které pod rouškou „plurality“ a „odmítání cenzury“ míchají reálné zprávy s čirými výmysly a manipulacemi, čímž u čtenáře vyvolávají pocit, že pravda je nedosažitelná chiméra.

Podobně operují i četné servery, které s odkazem na „složitost“ světa jakoukoli doložitelnou skutečnost rámují jako „oficiální verzi“, proti níž staví svou vlastní „alternativní“ lež.

Jistě, svět je možná složitý, a složitá je i interpretace událostí. Motivace lidí jsou propletené a politické souvislosti košaté. To však neznamená, že v něm neexistuje pevná zem pod nohama. Složitost světa by navíc měla být důvodem pro preciznější hledání faktů, nikoliv omluvou pro to, že na fakta rezignujeme.

Přestaneme-li totiž rozlišovat mezi tím, co se stalo, a tím, co si někdo vybájil, nepřichází „pochopení“, ale rezignace na realitu.

Navíc jsou však i věci, které složité nejsou, a fascinace složitostí světa je v jejich případě jen kouřovou clonou. Pokud dům hoří, hoří. Pokud je hranice státu překročena tanky, je to invaze, a dopadla-li raketa na nemocnici nebo zeje-li státní pokladna prázdnotou, není otázkou názoru, ale realita. A pokud věda prokáže v určité oblasti kauzalitu, není to jen „jeden z úhlů pohledu“. Problém se „složitosti“ světa nastává až ve chvíli, kdy ji nepoužíváme k jeho pochopení, ale k jeho zamlžování.

Kategorie pravdy a lži totiž nejsou nástroje pro jednoduché lidi; jsou to kotvy, bez nichž ztrácíme možnost se na čemkoliv shodnout. Svět je možná složitý, ale lež zůstává lží, i když ji zabalíte do celofánu „svobody slova“. Pokud se budeme neustále schovávat za větu „všechno je jinak“, ocitneme se jen ve světě, ve kterém vítězí ten, kdo svou verzi příběhu křičí nejhlasitěji, a přestaneme-li rozlišovat mezi tím, co se stalo, a tím, co si někdo vybájil, nepřichází „hlubší pochopení“, ale chaos, v němž vítězí ten nejdrzejší lhář.

A pokud rezignujeme na dělení faktů na pravdu a lež, stáváme se jen snadnou kořistí pro ty, kteří vědí, že v rozbouřeném moři relativismu se zmatení voliči loví nejlépe, což je i jejich skutečný cíl.

Autor: Jan Urban | středa 4.3.2026 18:37 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Další články autora

Jan Urban

Kancelářská biologie: Atlas druhů, které přežijí i audit

Vlídné přijetí čtenářů, kterého se dostalo naší předchozí vědecké glose nazvané „Jak přežít openspace“, nás přimělo, abychom se do studia kancelářské biologie pustili s ještě větším úsilím.

4.3.2026 v 15:25 | Karma: 5,09 | Přečteno: 75x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Jak přežít open space: Průvodce kancelářskou džunglí pro pokročilé

Pracovat v týmu je dar -jde o příležitost k osobnímu růstu. Skrývá-li však váš tým i osoby s drobnými neurózami, pasivní agresivitou nebo chorobnými ambicemi, je věc složitější. Jak na ně?

3.3.2026 v 15:44 | Karma: 22,20 | Přečteno: 1302x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Nová sociální skupina, u které se rudá hvězda objímá s hnědou košilí

Dříve by se vzájemně postříleli, dnes si svorně podávají ruku. Jde o skupinu osob s rysy totalitního smýšlení, nacházející vzájemné porozumění nad „tradičními hodnotami“. Ještě zajímavější je však tato skupina psychologicky.

3.3.2026 v 11:43 | Karma: 16,13 | Přečteno: 296x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Politika je tvrdé řemeslo, a jste-li jen hlásnou troubou cizích zájmů, platí to ještě víc

Příkladem je past, do které téměř spadl Okamura, když Kreml přeladil svůj názor na Trumpa. Stačila chvíle, a mohlo se mu stát, že v rukou držel nesprávnou „Trumpetku“. Naštěstí však ve svých názorech ukázal hbitost gymnasty

2.3.2026 v 13:15 | Karma: 15,27 | Přečteno: 204x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Máte právo na barvu sukně, ale do svého umírání nám nekecejte, říká senátorka.

V rámci svého předjarního rozjímání se totiž rozhodla národu sdělit, že naše svoboda je v podstatě jen takový nepovedený vtip. Podle ní jsme jen bezmocné figurky v rukou Osudu.

2.3.2026 v 11:11 | Karma: 16,25 | Přečteno: 456x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)
25. února 2026  10:42,  aktualizováno  11:10

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku
3. března 2026

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...
4. března 2026  6:47

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)
28. února 2026  18:35

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...

Plzeňská Moving Station představí multimediální show slovenských umělců

ilustrační snímek
4. března 2026  19:21,  aktualizováno  19:21

Slovenští umělci představí 18. března v Plzni multimediální představení Human Wave. Spojuje prvky...

V nemocnici v Jilemnici firma E.ON vybudovala novou kogenerační jednotku

ilustrační snímek
4. března 2026  18:39,  aktualizováno  18:39

V městské nemocnici v Jilemnici na Semilsku firma E.ON vybudovala za desítky milionů korun...

Motorkář nepřežil střet s autem na D1. Dálnice u Prahy je částečně průjezdná

Nehoda osobního auta a motocyklu na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu....
4. března 2026  19:52

Na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu došlo k vážné dopravní nehodě osobního auta a...

Plzeňský kraj a Konplan stabilizovaly vodní režim mokřadu u Ostřetic z Klatovska

PlzeĹskĂ˝ kraj a Konplan stabilizovaly vodnĂ­ reĹľim mokĹ™adu u OstĹ™etic z Klatovska
4. března 2026  18:10,  aktualizováno  18:10

Plzeňský kraj a firma Konplan stabilizovaly vodní režim mokřadu v nivě Točnického potoka u Ostřetic...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jan Urban

  • Počet článků 93
  • Celková karma 13,34
  • Průměrná čtenost 357x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.