Svět ANO: Poradkyně pomáhá s dotacemi, stát zaplatí 83 milionů, ministr útočí na novináře
V české politice se občas stávají věci, které by obyčejného člověka ve snu nenapadly. Třeba že dohlížení na veřejné peníze dostane rozhodnutím ministra na starost někdo, kdo současně podniká v tom, jak tyto peníze pro své klienty získat. Takže ten někdo, v tomto případě poradkyně ministra, kdo hlídá pokladnu, současně za úplatu radí, jak se do ní dostat.
Právě takový „obchodní model“ se podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu objevil na ministerstvu práce a sociálních věcí pod vedením ministra Aleše Juchelky z ANO.
Alexandra Semancová byla nejprve řadovou zaměstnankyní ministerstva. Když se v lednu 2026 stala Juchelkou vybranou poradkyní, získala vliv na dotační programy v objemu přibližně 17 miliard korun. Současně vlastnila firmu Siptrade, která za úplatu pomáhala klientům dotace získávat.
Jinými slovy: na ministerstvu měla vliv na pravidla a fungování dotačního systému, zatímco její soukromá firma nabízela služby těm, kteří chtěli z téhož systému získat peníze.
To není obyčejný konflikt pracovních povinností s víkendovým přivýdělkem. To je situace, v níž by střet zájmů poznal i slepý, pokud by ovšem nebyl členem ANO.
Poradkyně navíc podle NKÚ svou podnikatelskou činnost zamlčela či o ní uvedla nepravdivé informace, přestože podepsala dokumenty upozorňující na nepřípustnost střetu zájmů.
Člověk by čekal, že ministr, který má v popisu práce odpovědnost za svůj úřad, bude mít pro takovou situaci jediné řešení: okamžitě ji prověřit a zabránit dalším škodám. Jenže to bychom od politiky ANO chtěli příliš mnoho.
Pravidlo první: Když máte problém, napadněte toho, kdo ho odhalil
Když Seznam Zprávy kauzu v březnu otevřely, ministr Juchelka se své poradkyně veřejně zastal. Označoval ji za člověka na svém místě a její kritiky za účastníky kampaně. Premiér Andrej Babiš se k útoku na novináře přidal.
V červenci už ministr vysvětloval, že za problém vlastně nemůže, protože poradkyni přijal do svého kabinetu až poté, co na ministerstvu začala pracovat.
To je pozoruhodná logika. Člověk dostane na starost úřad, vybere si poradce, svěří mu vliv na miliardové programy, ale když se ukáže problém, odpovědnost se přenese na dobu před jeho příchodem.
V soukromé bance by takový postup patrně nebyl považován za detail. V politice ANO se však zdá, že první pomocí při reputačním problému je hledání viníka mezi těmi, kdo na něj upozornili. A druhou pomocí je pak vysvětlení, že za nic nemůžeme.
Pravidlo druhé: Když nejdou evropské peníze, zaplatí český daňový poplatník
Teď to podstatné. Kolik nás tento pozoruhodný systém stojí?
Podle Nejvyššího kontrolního úřadu vznikají jen u tří prověřovaných projektů Národního plánu obnovy nepředpokládané náklady státního rozpočtu ve výši 82,99 milionu korun. Z toho už bylo podle kontrolorů téměř 50 milionů proplaceno příjemcům.
Proč? Protože kvůli identifikovanému střetu zájmů nelze dotčené projekty bezpečně vykázat k proplacení z evropských peněz. Ministerstvo se přesto rozhodlo projekty financovat z českého státního rozpočtu. NKÚ označil použití těchto prostředků za neoprávněné a konstatoval porušení rozpočtové kázně.
Rozhodnutí jedné poradkyně, personální rozhodnutí ministra a následné kroky ministerstva tak mohou znamenat, že účet za původně evropské projekty zaplatí čeští daňoví poplatníci.
Státní rozpočet však není kouzelný hrnec, v němž se peníze po každém skandálu samy doplní. Každý neplánovaný výdaj znamená, že peníze chybějí jinde, nebo se musí někde najít nové.
Pravidlo třetí: Když se provalí problém, vysvětlení se stane tajemstvím
Z vysvětlování celé kauzy se stala hra na schovávanou. Ministerstvo měsíce neposkytovalo jasné odpovědi. Právní analýza, na niž se ministr odvolával, zůstala neveřejná. Když chtěli novináři Juchelku konfrontovat s novými zjištěními NKÚ, před dotazy utekl.
Nakonec tedy víme, že problém má cenu desítek milionů, ale stále není jasné, kdo ponese konečné finanční následky a zda bude stát škodu vymáhat po bývalé poradkyni.
To je zvláštní pojetí transparentnosti. Když vláda potřebuje veřejnosti vysvětlit, proč má nějaký projekt dostat peníze, bývá schopna vytvořit desítky stran zdůvodnění. Když má vysvětlit, proč se kvůli selhání uvnitř jejího vlastního úřadu musí hledat dalších téměř 83 milionů, najednou se z jednoduché otázky stává právně komplikované tajemství.
Pravidlo čtvrté: Vzor přichází shora
Je lákavé odbýt celou věc jako selhání jedné poradkyně. Jenže tím bychom přehlédli nejdůležitější politickou otázku: jak je možné, že člověk v takové situaci získal takový vliv a že ministr jeho působení tak dlouho hájil?
Odpověď neleží pouze v osobních vlastnostech jednotlivců. Záleží také na prostředí, které jim jejich jednání umožňuje, toleruje nebo dokonce odměňuje.
Když politická kultura staví osobní loajalitu nad kontrolu, když se nepříjemné otázky označují za útok a když je pro politika důležitější porazit kritika než vysvětlit vlastní rozhodnutí, vzniká prostředí, v němž se podobné případy mohou opakovat.
Premiér Babiš je dlouhodobě symbolem střetu veřejné funkce a soukromých ekonomických zájmů, a vedení hnutí opakovaně předvádí, že při problémech se nejprve útočí na kritiky, hledají se výmluvy a odpovědnost se odsouvá. Není pak divu, když si podobný styl osvojí i lidé v nižších patrech.
Nemusí přitom existovat žádný tajný stranický manuál. Někdy stačí, když všichni vidí, které chování projde a které se naopak odměňuje.
A tak se z jednotlivých pochybení může stát vzorec: nejprve výhoda pro našeho člověka, potom zpochybnění kritiky, následně přesun odpovědnosti a nakonec účet, který zaplatí někdo jiný. To už není jen otázka jedné poradkyně. To je otázka kvality řízení státu.
Voliči nejsou hloupí. Jen někdy potřebují čas
Hnutí ANO nadále vede celostátní volební model agentury STEM. Průzkum zveřejněný 11. října ale zaznamenal oslabení jeho podpory oproti předchozímu období. Politické preference se tedy mohou měnit.
Volič může ledacos přehlédnout. Může odpustit chybu, neobratný výrok nebo nepopulární rozhodnutí. Co se mu ale odpouští hůř, je pocit, že si politici pletou veřejné peníze s vlastními a že odpovědnost platí jen pro ty, kteří nemají dostatečně vysoké postavení.
A tady se ANO může dostat do potíží. Ne proto, že by každý jeho člen byl automaticky nepoctivý. nebo dokonce zloděj. Ale proto, že hnutí, které se dlouhodobě prezentuje jako efektivní správce státu, musí být schopno doložit, že jeho vlastní správa funguje lépe než ta, kterou kritizuje.
Pokud ministr nedokáže přesvědčivě vysvětlit, proč jeho poradkyně měla vliv na miliardové dotační programy a současně podnikala v získávání dotací, pokud se po odhalení problému útočí na novináře a pokud NKÚ následně vyčíslí nepředpokládané náklady téměř na 83 milionů korun, pak už nestačí opakovat, že všechno je kampaň.
A občan, který každoročně platí daně, má právo chtít vědět, proč má ještě platit za chyby lidí, které si do funkcí vybrala vláda.
Hnutí ANO slibovalo, že bude stát řídit jako dobře fungující firmu. Jen zapomnělo dodat, že v dobře fungující firmě se při podobném průšvihu nevyhazují dveřmi novináři. Vyžaduje se vysvětlení od vedení a zjišťuje se, kdo zaplatí škodu.
Ve státě jsou majiteli občané. A ti mají jednu nepříjemnou vlastnost: občas si své vedení vymění. To je kontrola, před kterou se nedá utéct do výtahu, jako v případě Juchelky.
Jan Urban
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