Suverénní měna, nebo kvalitní měna, aneb proč by Česku euro prospělo
Debata o euru bývá v Česku často vedena jako spor mezi zastánci a odpůrci národní (měnové) suverenity. Ve skutečnosti je však otázka poněkud jiná. Nejde totiž pouze o to, jakou máme měnu, ale především o to, jak kvalitní tato měna je či jak kvalitní měnu ve svém zájmu chceme.
Kvalita měny je dána její schopností plnit základní funkce peněz: sloužit jako prostředek směny, uchovatel hodnoty a účetní jednotka. Aby mohla tyto funkce plnit dobře, musí být především stabilní. A to jak vnitřně, tak navenek.
Vnitřní stabilita znamená, že si měna dlouhodobě uchovává kupní sílu a není znehodnocována inflací. Vnější stabilita znamená, že její kurz vůči ostatním měnám výrazně nekolísá.
Právě stabilita je jednou z nejdůležitějších vlastností dobré měny. Domácnosti chtějí mít jistotu, že jejich úspory neztratí během několika let významnou část hodnoty. Firmy potřebují předvídatelné kurzové prostředí pro investice a zahraniční obchod. Stabilní měna snižuje jejich nejistotu a usnadňuje ekonomické rozhodování.
Švýcarsko ukazuje rozdíl
Za jeden z nejúspěšnějších příkladů měnové stability bývá dlouhodobě považován švýcarský frank. Ten si po desetiletí udržuje velmi nízkou inflaci, nízké úrokové sazby a relativně stabilní kurz. Za jeho stabilitou stojí kombinace silné ekonomiky, důvěryhodných institucí, odpovědné fiskální politiky a vysoké důvěry v centrální banku.
Švýcarsko si může dovolit národní měnovou suverenitu, protože disponuje institucemi a ekonomikou, které jí dávají mimořádnou důvěryhodnost. Některé jiné menší a otevřené ekonomiky však takové postavení mít nemusí a většinou nemají.
Česká koruna sice patří mezi relativně stabilní měny střední Evropy, její vnější i vnitřní stabilita je však nesrovnatelně nižší než u švýcarského franku, a pochopitelně i eura. V posledních letech prošla obdobím výrazných kurzových výkyvů a Česká republika zažila jednu z nejvyšších inflačních epizod v Evropské unii. České domácnosti tak pocítily výrazný pokles kupní síly svých úspor a podniky byly nuceny čelit zvýšené kurzové nejistotě.
A právě zde se dostáváme k jádru rozumné a objektivní debaty o euru.
Dvě cesty ke stabilní měně
Státy mají v zásadě dvě možnosti. Buď si dokážou dlouhodobě zajistit mimořádně kvalitní a důvěryhodnou národní měnu, nebo se připojí k širšímu měnovému prostoru, jehož stabilitu spoluvytvářejí silnější ekonomiky, ale i silnější instituce.
První cestu představuje právě Švýcarsko. Druhou zvolila většina menších evropských států, které dospěly k závěru, že dlouhodobou měnovou stabilitu zajistí snáze jako součást většího celku.
Euro tedy představuje právě tuto druhou možnost. Jeho výhodou není, že by bylo bezchybné. Výhodou je ale především rozsah a stabilita měnové oblasti, kterou pokrývá.
Eurozóna představuje jeden z největších hospodářských celků světa. Euro je po americkém dolaru druhou nejvýznamnější rezervní měnou planety a je výrazně méně zranitelné vůči spekulativním tlakům i dalším projevům nestability než měny malých otevřených ekonomik.
Proč je euro stabilnější než koruna
Za stabilitou eura nestojí pouze ekonomická síla členských států, ale také institucionální síla Evropské centrální banky.
ECB disponuje podstatně většími finančními zdroji, širším analytickým aparátem a možností opírat svou měnovou politiku o ekonomiku více než 350 milionů obyvatel eurozóny. Její rozhodování navíc není přímo svázáno s hospodářským vývojem jedné země, ale s vývojem rozsáhlého ekonomického prostoru.
To neznamená, že by Česká národní banka byla špatnou institucí. Naopak. V evropském měřítku patří dlouhodobě mezi respektované centrální banky. Rozdíl však nespočívá ani tak v kvalitě ekonomů či bankéřů, jako spíše ve velikosti a odolnosti systému, o který se mohou opřít.
ČNB může být sebelepší institucí, stále však řídí měnu desetimilionové ekonomiky. ECB řídí měnu jednoho z největších hospodářských prostorů na světě. Stabilita koruny proto závisí především na důvěře v českou ekonomiku a české instituce, zatímco stabilita eura je podepřena ekonomickou silou a důvěrou celé eurozóny. Právě tato šíře představuje jednu z hlavních výhod společné měny.
Malé měny bývají citlivější na změny nálad finančních trhů, odliv kapitálu či geopolitické nejistoty. Euro naproti tomu funguje jako měna velkého ekonomického celku, jehož stabilita není závislá na vývoji jediné země.
Česká ekonomika už dnes žije v eurozóně
Pro Českou republiku má tato skutečnost zvláštní význam. Většina českého exportu směřuje do zemí eurozóny. České podniky jsou s eurozónou úzce propojeny obchodně, výrobně i vlastnicky.
Řada českých firem již dnes fakticky funguje v eurovém prostředí. Nakupují v eurech, prodávají v eurech a kurzové výkyvy koruny pro ně představují dodatečné náklady a rizika. Tyto náklady se následně promítají do cen, investic i konkurenceschopnosti.
Přijetí eura by proto neznamenalo vstup do zcela nového ekonomického světa. Spíše by šlo o formální potvrzení reality, ve které značná část české ekonomiky již dlouhodobě funguje.
A co měnová suverenita?
Odpůrci eura často argumentují možností samostatné měnové politiky. Tento argument má svou váhu. Vlastní měna skutečně umožňuje reagovat na specifické domácí problémy prostřednictvím úrokových sazeb nebo kurzu. Má však i druhou stranu.
V silně otevřené ekonomice, jejíž prosperita závisí na vývoji v okolních zemích, bývá prostor pro skutečně nezávislou měnovou politiku omezenější, než se na první pohled zdá. Česká národní banka navíc v minulosti opakovaně zasahovala na devizovém trhu, aby kurz koruny stabilizovala. Ani vlastní měna tedy nezaručuje úplnou nezávislost na vnějším ekonomickém prostředí.
Otázka eura proto není především otázkou národní hrdosti ani symboliky.Je otázkou toho, zda je pro malou otevřenou ekonomiku výhodnější spoléhat na vlastní měnu, jejíž stabilita je omezená velikostí domácí ekonomiky, nebo sdílet měnu s hospodářským prostorem, do něhož směřuje většina jejího obchodu.
Suverenita není totéž co kvalita
Suverénní měna může být výhodou. Pouze tehdy však, když je současně měnou kvalitní, stabilní a důvěryhodnou. Debata o euru by proto neměla být vedena jako spor mezi vlastenci a kosmopolity ani mezi zastánci a odpůrci národní suverenity. Podstatnější otázka zní jinak:
Je pro občany a firmy důležitější samotná existence vlastní měny, nebo její schopnost dlouhodobě chránit hodnotu úspor, podporovat investice a poskytovat stabilní ekonomické prostředí?
Jinými slovy: není důležité jen to, zda je měna naše. Neméně důležité je, zda je také dostatečně kvalitní. A právě v této otázce má euro oproti koruně několik výhod, které by bylo chybou přehlížet, nebo se tvářit, že neexistují.
Dva oblíbení strašáci na závěr
Debata o euru by nebyla úplná bez dvou argumentů, které se v českém prostředí objevují s pravidelností vánočních reklam.
Strašák první: Po přijetí eura všechno zdraží. Zkušenosti zemí, které euro přijaly, ukazují, že k určitému zaokrouhlování cen skutečně dochází. Typicky však u drobných položek, jako je káva, pečivo nebo některé služby. Celkový dopad na inflaci bývá podle ekonomických studií velmi malý a většinou se pohybuje v řádu několika desetin procentního bodu.
Představa, že by přijetí eura samo o sobě způsobilo dramatické zdražení celé ekonomiky, však neodpovídá zkušenostem zemí, které touto změnou prošly. Ostatně Česká republika zažila v posledních letech dvoucifernou inflaci i bez pomoci eura.
Strašák druhý: Budeme platit dluhy jiných zemí. Také tento argument zní na první pohled hrozivě. Ve skutečnosti však Česká republika již dnes přispívá do řady evropských mechanismů a současně z evropské spolupráce významně profituje.
Ano, členství v eurozóně s sebou nese určitou míru finanční solidarity. Stejně jako však pojištění neznamená, že neustále platíte sousedovi novou střechu, ani evropské stabilizační mechanismy neznamenají automatické financování cizích dluhů.
Navíc platí jednoduchá otázka: pokud je eurozóna hlavním odbytištěm českého exportu a zdrojem velké části české prosperity, není určitá spoluodpovědnost za stabilitu tohoto prostoru spíše investicí než ztrátou?
Možná tedy není největším rizikem přijetí eura samotné euro. Možná je větším rizikem vést debatu o měně prostřednictvím strašáků, kteří přežívají déle než některé ekonomické krize. Někteří z nich totiž straší českou veřejnost už tak dlouho, že by si pomalu zasloužili vlastní důchod v korunách i eurech.
Jan Urban
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