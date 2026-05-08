Sudety: Příběh země, která ztratila svou duši a jejíž jizvy jsou viditelné dodnes

Říká se, že domov dělají lidé. Je-li to pravda, pak jsou Sudety krajinou, která už desítky let hledá novou duši. Historie tohoto pohraničního pásu není jen o politice a mapách, ale i o staletích tvrdé práce, nepochopení a úpadku.

Mnoho lidí se mylně domnívá, že název „Sudety“ je německého původu. Ve skutečnosti sahá hluboko do starověku a s pozdějším německým obyvatelstvem tohoto území nemá nic společného.

Jméno pravděpodobně pochází z keltského základu (Sudéta – hory kanců) a do historie ho zapsali už římští učenci, jako byl geograf Klaudios Ptolemaios. Je to název geologický a historický, který předcházel příchodu Slovanů i Germánů.

Pozvání, které změnilo hory i historii

Příběh tohoto území nezačal spory,nebo dokonce válkou, ale vizí. Český stát byl ve 12. a 13. století plný hlubokých, neprostupných a hospodářsky nevyužívaných lesů, a leho obydlenost byla řídká. Přemyslovští panovníci tehdy udělali strategické rozhodnutí: pozvali kolonisty z německých zemí. Jestliže chtěli, aby jim i z tohoto území proudily berně, pak jinou možnost ani neměli.

Ti kolinisté nepřišli jako dobyvatelé, ale jako odborníci – skláři, těžaři a zemědělci, kteří uměli hospodařit v drsných horských podmínkách.Tito lidé zde po staletí budovali pole a pastviny na stráních, zakládali hutě a vdechli život místům, kde dříve jen vyly vlčí smečky.

Důležité je vědět, že se necítili být „Němci z Říše“. Byli to lidé s hlubokým vztahem k české koruně. Označení „sudetští Němci“ paradoxně vzniklo i proto, aby se odlišili od obyvatel vlastního Německa – chtěli zdůraznit svou jedinečnou identitu srostlou s touto zemí.

Kultivace vs. ideologie

Po staletí zde panovala křehká, ale funkční symbióza. Právě německý element vtiskl Sudetům jejich unikátní ráz – malebnou architekturu, precizní hospodaření a průmyslový rozkvět, který z českých zemí udělal dílnu Evropy.

Zlom přišel až s 20. stoletím. Nacistická ideologie rozbila sousedské vztahy a tragédie druhé světové války se stala záminkou k radikálnímu řezu. Je velkým historickým omylem házet všechny tehdejší obyvatele do jednoho pytle.

Mezi vysídlenými nebyli jen stoupenci nacismu, ale tisíce obyčejných lidí, kteří v odlehlých osadách hospodařili na svých políčkách a s politikou či válečným běsněním neměli nic společného. Jejich jedinou „vinou“ byl jazyk, kterým mluvili.

Příchod „zlatokopů“ a nová tvář pohraničí

Když po roce 1945 odešli ti, kteří krajinu znali a milovali, vzniklo vakuum. Do vyprázdněných domů se často nenastěhovali lidé, kteří chtěli pokračovat v tradici, ale spíše „zlatokopové“. Vidina snadného zisku z opuštěného majetku převážila nad úctou k půdě.

Tragickou kapitolou byli přitom příchozí, kteří se vydávali za hrdinné partyzány. Často šlo o zdivočelé jedince s kriminální minulostí či radikální komunisty, kteří během války s nacisty ve skutečnosti kolaborovali nebo jim donášeli, a svým rázným postupem vůči Němcům si kupovali odpustky, ze svou přrdchozí kolboraci.

Převlečením kabátů po válce si v pohraničí upevňovali moc a často byli nejagresivnějšími vykonavateli následného plundrování.Mnoho vesnic bylo srovnáno se zemí, kostely skončily jako sklady a unikátní kulturní krajina, kterou předešlé obyvatelstvo po staletí budovalo, začala divočet . Kultivaci vystřídal zmar.

Dnešní nedorozumění

Sudety nebyly nikdy jen „německé“ nebo „české“, byly prostě své, a dokud si nepřiznáme, že dlouholetí němečtí obyvalelé sudet zde nebyli „hosty na návštěvě“, ale byli tu doma déle, než kolikrát trvají celé říše, a že odchodem německých obyvatel jsme nezískali prostor, ale ztratili obrovský kus kulturního dědictví a pracovitosti, budeme v pohraničí stále narážet na ty stejné „jizvy“.

Poválečné vysídlení a následné nesourodé osídlení se navíc i po mnoha desetiletích hluboce promítá do tváře tohoto regionu – do jeho sociálně-ekonomických a demografických ukazatelů.

Neříká se to lehce, ale statistiky jsou neúprosné: území Sudet vykazuje vyšší míru nezaměstnanosti, nižší úroveň vzdělanosti a vyšší míru nestability rodinných vazeb. Tyto socio-patologické jevy, spolu s častějšími exekucemi a vyšší kriminalitou, jsou jen smutným důsledkem přetržené nitě staleté tradice, kterou se dodnes nepodařilo plně nahradit novou, zdravou identitou, a dokonalý recept na tento problém zatím nikdo nenalezl.

Srovnání vybraných ukazatelů Sudet a ČR (stav k r. 2024/2025)

UkazatelPohraničí (typicky Ústecký/Karlovarský kraj)Průměr České republiky
Nezaměstnanost4,6 % – 6,2 %2,6 % – 4,4 %
Obyvatelé v exekuci13 % – 14 % (místy až 40 %+)cca 7 %
Vysokoškolské vzdělánívýrazně podprůměrné (cca 14–16 %)23,8 %
Rozvodovostnadprůměrná (stabilně nejvyšší v ČR)cca 40 %

Autor: Jan Urban | pátek 8.5.2026 20:10 | karma článku: 0 | přečteno: 33x

Jan Urban

  • Počet článků 200
  • Celková karma 16,47
  • Průměrná čtenost 409x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020
