Sudety: Příběh země, která ztratila svou duši a jejíž jizvy jsou viditelné dodnes
Mnoho lidí se mylně domnívá, že název „Sudety“ je německého původu. Ve skutečnosti sahá hluboko do starověku a s pozdějším německým obyvatelstvem tohoto území nemá nic společného.
Jméno pravděpodobně pochází z keltského základu (Sudéta – hory kanců) a do historie ho zapsali už římští učenci, jako byl geograf Klaudios Ptolemaios. Je to název geologický a historický, který předcházel příchodu Slovanů i Germánů.
Pozvání, které změnilo hory i historii
Příběh tohoto území nezačal spory,nebo dokonce válkou, ale vizí. Český stát byl ve 12. a 13. století plný hlubokých, neprostupných a hospodářsky nevyužívaných lesů, a leho obydlenost byla řídká. Přemyslovští panovníci tehdy udělali strategické rozhodnutí: pozvali kolonisty z německých zemí. Jestliže chtěli, aby jim i z tohoto území proudily berně, pak jinou možnost ani neměli.
Ti kolinisté nepřišli jako dobyvatelé, ale jako odborníci – skláři, těžaři a zemědělci, kteří uměli hospodařit v drsných horských podmínkách.Tito lidé zde po staletí budovali pole a pastviny na stráních, zakládali hutě a vdechli život místům, kde dříve jen vyly vlčí smečky.
Důležité je vědět, že se necítili být „Němci z Říše“. Byli to lidé s hlubokým vztahem k české koruně. Označení „sudetští Němci“ paradoxně vzniklo i proto, aby se odlišili od obyvatel vlastního Německa – chtěli zdůraznit svou jedinečnou identitu srostlou s touto zemí.
Kultivace vs. ideologie
Po staletí zde panovala křehká, ale funkční symbióza. Právě německý element vtiskl Sudetům jejich unikátní ráz – malebnou architekturu, precizní hospodaření a průmyslový rozkvět, který z českých zemí udělal dílnu Evropy.
Zlom přišel až s 20. stoletím. Nacistická ideologie rozbila sousedské vztahy a tragédie druhé světové války se stala záminkou k radikálnímu řezu. Je velkým historickým omylem házet všechny tehdejší obyvatele do jednoho pytle.
Mezi vysídlenými nebyli jen stoupenci nacismu, ale tisíce obyčejných lidí, kteří v odlehlých osadách hospodařili na svých políčkách a s politikou či válečným běsněním neměli nic společného. Jejich jedinou „vinou“ byl jazyk, kterým mluvili.
Příchod „zlatokopů“ a nová tvář pohraničí
Když po roce 1945 odešli ti, kteří krajinu znali a milovali, vzniklo vakuum. Do vyprázdněných domů se často nenastěhovali lidé, kteří chtěli pokračovat v tradici, ale spíše „zlatokopové“. Vidina snadného zisku z opuštěného majetku převážila nad úctou k půdě.
Tragickou kapitolou byli přitom příchozí, kteří se vydávali za hrdinné partyzány. Často šlo o zdivočelé jedince s kriminální minulostí či radikální komunisty, kteří během války s nacisty ve skutečnosti kolaborovali nebo jim donášeli, a svým rázným postupem vůči Němcům si kupovali odpustky, ze svou přrdchozí kolboraci.
Převlečením kabátů po válce si v pohraničí upevňovali moc a často byli nejagresivnějšími vykonavateli následného plundrování.Mnoho vesnic bylo srovnáno se zemí, kostely skončily jako sklady a unikátní kulturní krajina, kterou předešlé obyvatelstvo po staletí budovalo, začala divočet . Kultivaci vystřídal zmar.
Dnešní nedorozumění
Sudety nebyly nikdy jen „německé“ nebo „české“, byly prostě své, a dokud si nepřiznáme, že dlouholetí němečtí obyvalelé sudet zde nebyli „hosty na návštěvě“, ale byli tu doma déle, než kolikrát trvají celé říše, a že odchodem německých obyvatel jsme nezískali prostor, ale ztratili obrovský kus kulturního dědictví a pracovitosti, budeme v pohraničí stále narážet na ty stejné „jizvy“.
Poválečné vysídlení a následné nesourodé osídlení se navíc i po mnoha desetiletích hluboce promítá do tváře tohoto regionu – do jeho sociálně-ekonomických a demografických ukazatelů.
Neříká se to lehce, ale statistiky jsou neúprosné: území Sudet vykazuje vyšší míru nezaměstnanosti, nižší úroveň vzdělanosti a vyšší míru nestability rodinných vazeb. Tyto socio-patologické jevy, spolu s častějšími exekucemi a vyšší kriminalitou, jsou jen smutným důsledkem přetržené nitě staleté tradice, kterou se dodnes nepodařilo plně nahradit novou, zdravou identitou, a dokonalý recept na tento problém zatím nikdo nenalezl.
Srovnání vybraných ukazatelů Sudet a ČR (stav k r. 2024/2025)
|Ukazatel
|Pohraničí (typicky Ústecký/Karlovarský kraj)
|Průměr České republiky
|Nezaměstnanost
|4,6 % – 6,2 %
|2,6 % – 4,4 %
|Obyvatelé v exekuci
|13 % – 14 % (místy až 40 %+)
|cca 7 %
|Vysokoškolské vzdělání
|výrazně podprůměrné (cca 14–16 %)
|23,8 %
|Rozvodovost
|nadprůměrná (stabilně nejvyšší v ČR)
|cca 40 %
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020