Střední třída: stát ji životně potřebuje, a přesto trvale trestá
Když se řekne střední třída, většině lidí se vybaví člověk s vlastním bytem, autem, dovolenou jednou ročně a hypotékou, která mu připomíná, že vlastně ještě pořád není bohatý. Ekonomové ji vymezují podle příjmu kolem středu příjmového rozdělení.
Kdo je vlastně česká střední třída?
Přesnou hranici žádná statistika neurčuje. Pokud ale hledáme její ekonomické jádro, můžeme se podívat na data ČSÚ. Největší příjmovou skupinu v Česku tvoří lidé, jejichž domácnost má čistý příjem 20 až 30 tisíc korun měsíčně na osobu. Je jich 39 procent, tedy téměř dvě pětiny obyvatel. Dalších 18 procent se pohybuje mezi 30 a 50 tisíci korunami. Právě zde bychom tak našli většinu české střední třídy.
Z profesního hlediska do ní patří značná část kvalifikovaných zaměstnanců, techniků, učitelů, zdravotníků, úředníků, odborníků, manažerů, živnostníků a drobných podnikatelů. Často mají vysokoškolské nebo odborné vzdělání, pracují, mají nějaký majetek a zároveň rozhodně nemají pocit, že by byli bohatí.
Z hlediska státu je to však třída, která má zvláštní kouzlo. Je dost bohatá na placení daní, ale příliš chudá na to, aby si najala armádu daňových poradců, kteří by její daňové platby snížili, jak je tomu často u třídy příjmově vyšší.
Třída, která živí stát
Český stát samozřejmě vybírá daně i od bohatých a spotřební daně platí všichni, tedy i chudí, kteří zpravidla neplatí příliš velké daně z příjmů. Nebylo by proto přesné tvrdit, že bohatí daně neplatí, a chudí také ne.
Podstatné v českých podmínkách však je, že zásadní část veřejných příjmů je spojena s prací a zaměstnáním. A to jsou peníze střední třídy.
Česká práce je totiž zatížena vysokými daněmi a odvody. Rozdíl mezi tím, kolik zaměstnavatel za člověka zaplatí, a tím, co zaměstnanec skutečně dostane na účet, patří v mezinárodním srovnání k těm nejvyšším.
OECD tento rozdíl vyjadřuje jako podíl daní a povinných odvodů na celkových nákladech práce a uvádí, že v roce 2025 činil v Česku u jednotlivce s průměrnou mzdou 41,2 %, zatímco průměr OECD byl 35,1 %. Jinými slovy: stát si z každého člověka, kterého firma zaměstná, vezme významnou část toho, co jeho práce vytvoří.
Střední třída je tak trochu státní bankomat. Výhodou je, že do něj nemusíte ani strkat kartu. Zaměstnavatel už ví, kam peníze poslat.
A pak přichází druhá role: střední třída něco umí
Střední třída není pouze skupina lidí s určitým příjmem. Je také jedním z hlavních nositelů kvalifikace společnosti.
Lékař, který léčí, učitel, který vzdělává, technik, který udržuje výrobu, programátor, který vytváří software, účetní, který hlídá peníze, projektant, který navrhuje stavby, nebo řemeslník, který umí opravit to, co ostatní neumějí, jsou lidé, jejichž společným jmenovatelem není jen výše platu. Je jím schopnost vytvářet hodnotu, kterou společnost potřebuje.
A pokud stát dlouhodobě zatěžuje práci vysokými odvody a současně pro ni vytváří stále složitější systém formulářů a povinností, nebere střední třídě pouze peníze. Bere jí také čas a motivaci.
Chudší dostanou dávku, bohatší dotaci a co dostane střední třída?
Sociální systém musí pomáhat lidem, kteří pomoc skutečně potřebují. V roce 2025 žilo podle ČSÚ přibližně milion lidí pod hranicí příjmové chudoby.
Chudí však nejsou jediní, kdo dostává finanční transfery. Druhou skupinou napojenou na státní pomoc jsou bohatí, dostávající nejrůznější investiční či podnikatelské podpory, dotace nebo daňové výjimky. A mezi nimi sedí člověk, který chodí každý den do práce, platí daně a říká si: „A já dostanu co?“.
A odpověď bývá překvapivě často jednoduchá: „Dostanete možnost zaplatit to.“ Dostanete možnost dotovat chudé i bohaté, aby se navzájem „nesežrali“.
Samozřejmě je to zjednodušení. Dotace nejsou automaticky špatné a sociální dávky nejsou automaticky plýtváním. Ale pokud pomoc příliš často směřuje buď dolů, nebo nahoru, zatímco člověk uprostřed je čistým plátcem, začíná vznikat společenský problém.
Pokud totiž střední třída zjistí, že každý další příjem znamená další odvody, každá podnikatelská iniciativa další formuláře a každé zvýšení příjmu menší šanci na některé podpory, může dojít k velmi racionálnímu závěru: Proč se vlastně snažit? A to může být nebezpečné: stát si tak trochu řeže pod sebou větev.
I OECD upozorňuje, že český systém zatěžuje práci tak vysokými odvody, že nižší daňová zátěž by mohla motivovat k větší aktivitě.
Jak si stát tu větev podřezává
Moderní stát potřebuje především tři věci: lidi, kteří pracují, lidi, kteří něco umějí, a lidi, kteří jsou ochotni investovat svým vzděláním do své budoucnosti. A přesně tyto tři skupiny se do značné míry překrývají se střední třídou.
Když jim stát vezme příliš velkou část výsledku jejich práce, nebude to mít okamžitý dramatický efekt. Lidé nepřestanou zítra chodit do práce, a nepřestanou se ani vzdělávat a investovat.
Začnou ale pracovat o něco méně, méně riskovat, méně podnikat a méně investovat do vzdělání. Možná se dokonce budou snažit dostat do kategorie, ve které je možné něco získat, místo toho, aby člověk stále jen platil.
Střední třída nepotřebuje milodary. Chce především, aby se vyplatilo pracovat, vzdělávat se, podnikat, spořit a něco budovat. A tak nejlepší způsob, jak pomoci střední třídě, nemusí být dát jí peníze. Stačilo by jí část těch peněz nebrat.
Před námi jsou volby. A přestože střední třída tvoří nejpočetnější a pro fungování státu jednu z nejdůležitějších skupin, její podpora nepatří mezi priority stran. Možná bychom dokonce jen obtížně hledali tu, která by ji měla jako skutečný programový cíl. Jako by tato skupina byla příliš početná na to, aby potřebovala pomoc, a příliš slušná, aby si o ni hlasitě řekla.
Jan Urban
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