Strašák Green Deal, aneb jde skutečně o takovou hrozbu, jak nám někteří tvrdí?
Jenže skutečnost je poněkud složitější. A právě proto se o ní mluví trochu méně. Nebo vůbec. Green Deal je však přesto v české politice již po delší dobu něco jako univerzální strašidlo.
Zdraží benzín? Green Deal! Drahé energie? Green Deal! Zemědělec má problémy? Green Deal! Někdo nemůže nastartovat auto? Samozřejmě Green Deal. A pokud vám doma dojde pivo, je jen otázkou času, kdy se ukáže, že za to může Ursula von der Leyenová.
Některé politické strany a hnutí nám tak vysvětlují, že Green Deal je diktát Bruselu, který nejen zničí českou ekonomiku, ale připraví nás i o zbytky svobody, které ná dosud Brusel neseblat, a patrně nám jednoho dne zakáže z ekologických důvodů i dýchat. Stačí prý ale říct „ne“ a budeme opět svobodní, bohatí a energeticky soběstační.
Mnozí tomu dokonce věří. Jen je tu jeden drobný problém. Nikdo zatím nedoložil, že by právě takto Green Deal skutečně fungoval. Kritika jeho politik se totiž až příliš často pohybuje v rovině velmi obecných frází: o diktátu Bruselu, ničení ekonomiky a ztrátě svobody. Jenže ďábel, jak známo, bývá ukrytý v detailu.
A právě detailní pohled ukáže, zda je konkrétní opatření skutečně nesmyslné, kolik bude stát, komu uškodí a zda jeho přínosy nepřeváží nad náklady.
Takže ano, kritizujme. Ale konkrétně. Protože bez čísel a faktů zůstává i nejhlasitější kritika jen politickým strašákem.
Co je beze sporu rozumné
Například energetické úspory. Zateplení budov, kvalitnější okna, moderní vytápění nebo chytré řízení spotřeby nejsou žádnou bruselskou ideologií. Je to docela obyčejná rozumná ekonomika.
Když dům spotřebuje méně energie, jeho majitel zaplatí méně za topení. A pokud se podaří snížit spotřebu celé ekonomiky, klesá naše závislost na dovozu energií. A právě tady může ekologická politika dokonce vydělávat.
Investice do zateplování znamená i práci pro stavební firmy, výrobce materiálů i technologií. Snižuje účty domácností a zvyšuje hodnotu nemovitostí. Peníze, které by jinak odtekly za dovážený plyn nebo ropu, mohou zůstat v české ekonomice. A to není útok na svobodu. To je poměrně obyčejná výnosná investice.
Podobně dává smysl modernizovat elektrické sítě, podporovat výrobu energie z domácích zdrojů a rozumně rozvíjet obnovitelné zdroje tam, kde dávají ekonomický smysl. Ne proto, že by vítr a slunce byly posvátné, ale protože žádná rozumná země nechce být zbytečně závislá na dovozu strategických surovin.
A pak je tu adaptace na klimatické změny. Zadržování vody v krajině, obnova půdy, ochrana před povodněmi, stínění měst a výsadba zeleně nejsou projekty ekologických fanatiků. Jsou to investice do toho, aby nás příští vedra, sucha nebo povodně nestály mnohem víc.
Protože i když někdo odmítá klimatickou politiku, klimatická realita se jeho názorem řídit nebude.
Co nás může stát, když neuděláme nic?
Poměrně hodně. Vedra znamenají vyšší zdravotní rizika především pro seniory a chronicky nemocné. Sucho ohrožuje zemědělství a vodní zdroje. Extrémní počasí znamená škody na infrastruktuře a majetku. Znečištěné ovzduší má dopady na zdraví a zatěžuje zdravotní systém.
To všechno jsou náklady. Jen se jim neříká Green Deal. Říká se jim léčení, opravy, pojištění, povodně, sucho nebo ztráty zemědělců.
A právě v tom je jeden z největších triků celé trochu cinklé debaty. O nákladech ekologických opatření se mluví velmi hlasitě, zatímco o nákladech nečinnosti se kritici Green Dealu často tváří, jako by neexistovaly.
Od strašáku k počtům
Strašit Green Dealem je snadné. Mnohem těžší je spočítat, kolik nás bude stát jeho jednotlivé části, kolik nám mohou přinést a kolik by nás stála jejich absence.
A možná by tedy bylo načase změnit způsob, jakým o Green Dealu diskutujeme. Kdo s ním nesouhlasí, má na svůj názor samozřejmě plné právo. Ale bylo by užitečné říci konkrétně s čím nesouhlasí, kolik to bude stát, komu to uškodí a proč je navrhované řešení pro Českou republiku nevýhodné.
Tedy kolik pracovních míst může ohrozit a kolik jich naopak vytvoří? Jaké budou dopady na ceny energií, konkurenceschopnost průmyslu nebo státní rozpočet? A především: kolik by nás stálo, kdybychom toto opatření neudělali?
Pokud někdo předloží čísla a přesvědčivě ukáže, že konkrétní evropská regulace způsobí České republice větší škody než užitek, je to naprosto legitimní argument. O takovém argumentu lze diskutovat a případně ho i odmítnout. Ale věta „Green Deal nás zničí“ není ekonomická analýza. Stejně jako „Brusel nám bere svobodu“ není výpočet nákladů. Je to pouze slogan.
A se slogany se sice někdy dobře vyhrávají volby, ale poněkud hůře se podle nich řídí ekonomika země. Takže klidně kritizujme Green Deal. Jen bychom u toho mohli zkusit dělat něco, co se v politice občas nebezpečně zanedbává: počítat.
Protože pokud má být Green Deal skutečně takovou katastrofou, jak nám někteří tvrdí, neměl by být přece problém to dokázat. Čísly. Konkrétními daty. A ne pouze hlasitostí, s jakou se o něm mluví.
Možná bychom tedy měli konečně přestat řešit, zda Green Deal milujeme, nebo nenávidíme. A začít se ptát, která jeho konkrétní opatření dávají smysl, i která jsou nesmyslně drahá a jaká bude jejich skutečná cena pro občany i ekonomiku.
Protože zatímco se hádáme, zda nás Green Deal připraví o svobodu, někdo jiný si mezitím velmi svobodně počítá, kolik mu strach z Green Dealu vydělá. A jak známo, strach je také obnovitelný zdroj. Jen se z něj bohužel nedá vyrobit elektřina.
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020