Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Strašák Green Deal, aneb jde skutečně o takovou hrozbu, jak nám někteří tvrdí?

Green Deal se v naší politice stal něčím mezi morovou ranou, bruselským diktátem a přízrakem, který se zjeví pokaždé, když někdo potřebuje vysvětlit, proč je něco drahé, nebo někoho do morku kostí vystrašit, a nabídnout mu pomoc.

Jenže skutečnost je poněkud složitější. A právě proto se o ní mluví trochu méně. Nebo vůbec. Green Deal je však přesto v české politice již po delší dobu něco jako univerzální strašidlo.

Zdraží benzín? Green Deal! Drahé energie? Green Deal! Zemědělec má problémy? Green Deal! Někdo nemůže nastartovat auto? Samozřejmě Green Deal. A pokud vám doma dojde pivo, je jen otázkou času, kdy se ukáže, že za to může Ursula von der Leyenová.

Některé politické strany a hnutí nám tak vysvětlují, že Green Deal je diktát Bruselu, který nejen zničí českou ekonomiku, ale připraví nás i o zbytky svobody, které ná dosud Brusel neseblat, a patrně nám jednoho dne zakáže z ekologických důvodů i dýchat. Stačí prý ale říct „ne“ a budeme opět svobodní, bohatí a energeticky soběstační.

Mnozí tomu dokonce věří. Jen je tu jeden drobný problém. Nikdo zatím nedoložil, že by právě takto Green Deal skutečně fungoval. Kritika jeho politik se totiž až příliš často pohybuje v rovině velmi obecných frází: o diktátu Bruselu, ničení ekonomiky a ztrátě svobody. Jenže ďábel, jak známo, bývá ukrytý v detailu.

A právě detailní pohled ukáže, zda je konkrétní opatření skutečně nesmyslné, kolik bude stát, komu uškodí a zda jeho přínosy nepřeváží nad náklady.

Takže ano, kritizujme. Ale konkrétně. Protože bez čísel a faktů zůstává i nejhlasitější kritika jen politickým strašákem.

Co je beze sporu rozumné

Například energetické úspory. Zateplení budov, kvalitnější okna, moderní vytápění nebo chytré řízení spotřeby nejsou žádnou bruselskou ideologií. Je to docela obyčejná rozumná ekonomika.

Když dům spotřebuje méně energie, jeho majitel zaplatí méně za topení. A pokud se podaří snížit spotřebu celé ekonomiky, klesá naše závislost na dovozu energií. A právě tady může ekologická politika dokonce vydělávat.

Investice do zateplování znamená i práci pro stavební firmy, výrobce materiálů i technologií. Snižuje účty domácností a zvyšuje hodnotu nemovitostí. Peníze, které by jinak odtekly za dovážený plyn nebo ropu, mohou zůstat v české ekonomice. A to není útok na svobodu. To je poměrně obyčejná výnosná investice.

Podobně dává smysl modernizovat elektrické sítě, podporovat výrobu energie z domácích zdrojů a rozumně rozvíjet obnovitelné zdroje tam, kde dávají ekonomický smysl. Ne proto, že by vítr a slunce byly posvátné, ale protože žádná rozumná země nechce být zbytečně závislá na dovozu strategických surovin.

A pak je tu adaptace na klimatické změny. Zadržování vody v krajině, obnova půdy, ochrana před povodněmi, stínění měst a výsadba zeleně nejsou projekty ekologických fanatiků. Jsou to investice do toho, aby nás příští vedra, sucha nebo povodně nestály mnohem víc.

Protože i když někdo odmítá klimatickou politiku, klimatická realita se jeho názorem řídit nebude.

Co nás může stát, když neuděláme nic?

Poměrně hodně. Vedra znamenají vyšší zdravotní rizika především pro seniory a chronicky nemocné. Sucho ohrožuje zemědělství a vodní zdroje. Extrémní počasí znamená škody na infrastruktuře a majetku. Znečištěné ovzduší má dopady na zdraví a zatěžuje zdravotní systém.

To všechno jsou náklady. Jen se jim neříká Green Deal. Říká se jim léčení, opravy, pojištění, povodně, sucho nebo ztráty zemědělců.

A právě v tom je jeden z největších triků celé trochu cinklé debaty. O nákladech ekologických opatření se mluví velmi hlasitě, zatímco o nákladech nečinnosti se kritici Green Dealu často tváří, jako by neexistovaly.

Od strašáku k počtům

Strašit Green Dealem je snadné. Mnohem těžší je spočítat, kolik nás bude stát jeho jednotlivé části, kolik nám mohou přinést a kolik by nás stála jejich absence.

A možná by tedy bylo načase změnit způsob, jakým o Green Dealu diskutujeme. Kdo s ním nesouhlasí, má na svůj názor samozřejmě plné právo. Ale bylo by užitečné říci konkrétně s čím nesouhlasí, kolik to bude stát, komu to uškodí a proč je navrhované řešení pro Českou republiku nevýhodné.

Tedy kolik pracovních míst může ohrozit a kolik jich naopak vytvoří? Jaké budou dopady na ceny energií, konkurenceschopnost průmyslu nebo státní rozpočet? A především: kolik by nás stálo, kdybychom toto opatření neudělali?

Pokud někdo předloží čísla a přesvědčivě ukáže, že konkrétní evropská regulace způsobí České republice větší škody než užitek, je to naprosto legitimní argument. O takovém argumentu lze diskutovat a případně ho i odmítnout. Ale věta „Green Deal nás zničí“ není ekonomická analýza. Stejně jako „Brusel nám bere svobodu“ není výpočet nákladů. Je to pouze slogan.

A se slogany se sice někdy dobře vyhrávají volby, ale poněkud hůře se podle nich řídí ekonomika země. Takže klidně kritizujme Green Deal. Jen bychom u toho mohli zkusit dělat něco, co se v politice občas nebezpečně zanedbává: počítat.

Protože pokud má být Green Deal skutečně takovou katastrofou, jak nám někteří tvrdí, neměl by být přece problém to dokázat. Čísly. Konkrétními daty. A ne pouze hlasitostí, s jakou se o něm mluví.

Možná bychom tedy měli konečně přestat řešit, zda Green Deal milujeme, nebo nenávidíme. A začít se ptát, která jeho konkrétní opatření dávají smysl, i která jsou nesmyslně drahá a jaká bude jejich skutečná cena pro občany i ekonomiku.

Protože zatímco se hádáme, zda nás Green Deal připraví o svobodu, někdo jiný si mezitím velmi svobodně počítá, kolik mu strach z Green Dealu vydělá. A jak známo, strach je také obnovitelný zdroj. Jen se z něj bohužel nedá vyrobit elektřina.

Autor: Jan Urban | neděle 26.7.2026 19:47 | karma článku: 7,64 | přečteno: 97x

Další články autora

Jan Urban

Faites vos jeux, dámy a pánové, aneb co nakonec srazí Babišovi vaz?

Babiš má zatím vše, co si premiér může přát: moc, většinu ve Sněmovně a voliče, kteří mu odpustí cokoli. Pod povrchem se ale hromadí problémy, které se začínají násobit. Takže kolo rulety se roztočilo, a uzavírejte sázky.

25.7.2026 v 20:59 | Karma: 19,81 | Přečteno: 415x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Když uhlí sponzoruje svobodu: Kdo platí Klause?

Na Hanspaulce stojí zámeček, v němž sídlí Institut Václava Klause. Z jeho oken se pravidelně ozývá kritika Green Dealu, ekologických regulací a bruselské klimatické politiky. I kritika však nepochybně něco stojí.

25.7.2026 v 13:57 | Karma: 18,96 | Přečteno: 381x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Koho vlastně Lhotská hájí? Evropská hodnota jménem „ať nás Brusel nechá na pokoji“

Autorka tvrdí, že Brusel trestá neposlušné. Odhlédněme ale od jejích opětných „faktických nepřesností“ a podívejme se, koho hájí. Jde totiž o politickou sestavu, která má k evropskému mainstreamu opravdu, ale opravdu hodně daleko.

24.7.2026 v 13:04 | Karma: 21,70 | Přečteno: 480x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Co a proč prezident vetoval aneb Když vláda objeví kouzelnou tužku na dluhy

Prezident vetoval novelu, která by vládě umožnila uvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti. Vláda tvrdí, že bez ní nebude moci investovat. Ekonomové si kladou otázku, zda dosavadní pravidla investicím opravdu brání.

24.7.2026 v 8:21 | Karma: 31,71 | Přečteno: 903x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Spravedlnost po česku: Soudce na klíč

Když se nám nelíbí, jak rozhodl soud, máme dvě možnosti: respektovat právo, nebo hledat soudce, který by rozhodl lépe. Druhá varianta je pro běžné smrtelníky zatím nerealistická, pro některé politiky je však velmi praktická.

22.7.2026 v 19:28 | Karma: 28,91 | Přečteno: 1316x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?
24. července 2026  18:33

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč
24. července 2026  18:34

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus
24. července 2026  15:36,  aktualizováno  25. 7. 10:09

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...

Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)
21. července 2026  9:35

Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna...

Rovnováha spadla a internet bouří. Praha ji vrátí, replika vyjde na 13 milionů

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...
20. července 2026  16:22,  aktualizováno  19:41

Pád monumentální plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu vyvolal na sociálních sítích nečekaně...

Všechny tři větší požáry na západě Čech jsou dohašené, jednotky už odjely

ilustrační snímek
26. července 2026  18:36,  aktualizováno  18:36

Na západě Čech o víkendu hasiči bojovali se třemi většími víkendovými požáry. Všechny tři jsou...

Opravený Wonkův most v Pardubicích se vrací do plného provozu

ilustrační snímek
26. července 2026  18:17,  aktualizováno  18:17

Wonkův most přes Labe v Pardubicích je ode dneška po rekonstrukci otevřený v režimu předčasného...

Hasiči v hradeckém kraji bojovali s požáry v přírodě, nikomu se nic nestalo

ilustrační snímek
26. července 2026  17:23,  aktualizováno  17:23

Hasiči v Královéhradeckém kraji dnes odpoledne bojovali se dvěma požáry v přírodě, zásah jim...

Na Klatovsku vzplanul les v prudkém kopci. Zkrocený požár hasiči hlídali i v noci

Na okraji Velhartic na Klatovsku hoří les v prudkém kopci pod hradem. Hasiči v...
25. července 2026  19:02,  aktualizováno  26. 7. 18:36

Hasiči dostali požár lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku pod kontrolou a dohasili ho....

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Jan Urban

  • Počet článků 313
  • Celková karma 19,66
  • Průměrná čtenost 455x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×