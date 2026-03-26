Stát u benzínky: Past, ve které i vítěz pláče
Jenže zatímco my řešíme, jestli pojedeme na výlet, nebo si radši koupíme nové boty, stát hraje hru s názvem „Slepička, která nese zlatá vejce, ale zároveň nám pálí barák“.
Dilema pokladníka: Když berete, ale bolí to
Současné ceny pohonných hmot jsou pro státní kasu tak trochu jako nečekané dědictví po strýčkovi, kterého jste neměli rádi. Na jedné straně stát spokojeně mručí – vyšší ceny znamenají solidní ranec na daních. Každá nádrž, kterou s mírným zakletím natankujete, pošle do rozpočtu řádku korun.
Jenže tady končí legrace. Stát sice bohatne na dani z benzínu, ale zároveň s hrůzou sleduje, jak mu pod rukama vybuchuje inflační bomba.
Past zaklapla: Snížit, či nesnížit?
Vláda teď stojí před stojanem a neví, kterou pistoli vytáhnout:
- Varianta „Lidový hrdina“ (Snížení daně): Stát by mohl ulevit našim peněženkám a daň trochu zkrouhnout. Popularita by letěla nahoru, ale rozpočtový schodek by se prohloubil jako propast Macocha. Navíc, jakmile se jednou zlevní, může se z toho stát zvyk, což v případě zadlužených zemí, jako Česko, není tím zvykem nejvhodnějším.
- Varianta „Držet a nepustit“: Stát se tváří, že se nic neděje, a inkasuje. Jenže drahé palivo je jako virus. Promítne se do ceny rohlíků, dopravy i návštěvy u kadeřníka. Výsledek? Vysoká inflace. A na tu má centrální banka jediný lék: vysoké úroky. A vysoké úroky znamenají, že si nikdo nepůjčí na investice, stavby stojí a konjunktura jde k šípku.
Hlava 22 v českém vydání
Český stát se tak ocitl v klasické pasti. Pokud nechá ceny vysoko, riskuje, že ekonomika zamrzne a lidé přestanou utrácet za cokoli jiného než za cestu do práce.
Pokud daň sníží, přijde o miliardy, které už má nejspíš třikrát utracené v tabulkách na příští rok. Je to jako snažit se uhasit požár tím, že na něj házíte pětisetkoruny. Sice to vypadá efektně, ale výsledek je nejistý a dost to leze do peněz.
Takže až příště uvidíte na totemu benzínky tu děsivou cifru, vzpomeňte si na naše nešťastné politiky, nebo alespoň na ty upřímnější z nich. Ti sice netankují do Felicie, ale z těch čísel se jim točí hlava úplně stejně. Protože vybalancovat státní rozpočet mezi „chceme vaše peníze“ a „nechceme zničit ekonomiku“, to je disciplína, ve které se medaile rozdávají jen málokdy.
Sousedská hlídka: Kdo tankuje za „hubičku“ a kdo dráže?
Když se rozhlédneme přes hranice, zjistíme, že v téhle pasti nejsme sami, ale každý se v ní hýbe trochu jinak. Český stát s napětím sleduje sousedy, protože drahý benzín u nás není jen ekonomický problém, ale i pozvánka k sousedské turistice.
Polsko: Tradiční magnet na české nádrže. Pokud je tam levněji, Češi tam nejezdí jen pro klobásy, ale i pro plnou nádrž, což pro českou kasu znamená daňový únik v přímém přenosu. Stát tak přichází o spotřební daň i DPH, které končí v polské kase.
Německo a Rakousko: Tady se hraje „vyšší liga“. V Německu jsou ceny často výrazně vyšší (přes 2 eura za litr), což z Česka dělá pro změnu „levný ráj“ pro německé pendlery. Český stát si sice mne ruce, že Němci tankují u nás, ale radost mu kazí fakt, že vysoké ceny u nás i u nich dusí společný evropský motor.
Slovensko: Ceny jsou mnohdy srovnatelné, ale s eurem se jim inflační tlaky do ekonomiky propisují ještě agresivněji. Jakýkoliv výkyv v ceně paliv se jim do inflace propisuje ještě agresivněji, protože mají méně nástrojů, jak s měnou čarovat.
Rychlý přehled (průměry v EUR/l – březen 2026):
|Země
|Natural 95
|Nafta
|Česko
|~1,56 €
|~1,74 €
|Slovensko
|~1,52 €
|~1,50 €
|Polsko
|~1,58 €
|~1,55 €
|Německo
|~2,09 €
|~1,80 €
Koruna jako neviditelný hráč
Možná si říkáte, co s tím má společného naše měna. Hodně. Ropa se na burzách nakupuje za dolary, takže i když cena ropy ve světě stagnuje, ale koruna oslabí, my u stojanu zaplatíme víc.
Aktuálně se však kurz koruny drží relativně stabilně, což státu pomáhá, aby se ta „past“ nezaklapla ještě silněji.
Suma sumárum: Česko se drží někde uprostřed. Nejsme tak drazí jako Němci, abychom úplně zastavili dopravu, ale ani tak levní jako Poláci, abychom k nám lákali celou Evropu. Stát tak balancuje na hraně: musí držet cenu dost nízko, aby mu lidé neutekli tankovat k sousedům, ale dost vysoko, aby měl z čeho lepit rozpočtové díry.
Jak z té pasti vyjet (aspoň částečně)?
Zatímco stát mudruje nad daněmi, vy můžete šetřit hned:
- Plynulost nade vše: Vyvarujte se prudké akcelerace a zbytečného brzdění – jsou to největší žrouti paliva.
- Tlak v pneumatikách: Podhuštěné gumy zvyšují valivý odpor a motor musí makat víc.
- Zbytečná zátěž: Vozit v kufru tři pytle cementu „pro jistotu“ vás stojí litry navíc. Vyházejte krámy a sundejte střešní nosiče, když je nepotřebujete.
- Vypněte motor: Pokud stojíte v koloně nebo na někoho čekáte déle než minutu, vypnutí motoru se vyplatí.
Takže šťastnou cestu (a lehkou nohu na plynu)!
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020