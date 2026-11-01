Stát, s. r. o.: Kde končí firma a začíná stát?
Současný premiér má jednu nespornou výhodu: na rozdíl od většiny politiků ví, jak funguje podnik. Ví, co jsou náklady, výnosy, optimalizace, efektivita a hospodářský výsledek. Ví také, že když se někde příliš utrácí, je třeba utáhnout kohoutky. V podnikání docela užitečné schopnosti.
V politice ovšem mohou mít jeden drobný háček: stát není Agrofert a občané nejsou zaměstnanci, kterým lze změnit pracovní náplň podle aktuálního podnikatelského záměru.
Přesto se zdá, že česká politika občas koketuje s představou, že republika je vlastně taková větší firma. Jen s poněkud komplikovanější organizační strukturou, příliš mnoha akcionáři, než je praktické, a nepříjemným zvykem, že jednou za čtyři roky chtějí všichni vidět účetní závěrku.
V ideálním světě firemního řízení je všechno poměrně jednoduché. Co nevydělává, musí se změnit. Co je drahé, musí se zlevnit. Co nepřináší okamžitý užitek, je podezřelé. A co se nedá vyčíslit, jako by snad ani neexistovalo.
Jenže právě tady začíná problém.
Stát totiž není jen ekonomický organismus. Je také společenstvím hodnot, práv, svobod a institucí, jejichž význam se nedá jednoduše přepočítat na koruny.
Vezměme si třeba veřejnoprávní média. Z pohledu účetního mohou představovat nákladovou položku, kterou lze optimalizovat, přesunout do jiné rozpočtové kolonky nebo podrobit úspornému režimu. Všechno lze zdůvodnit efektivitou a odpovědným hospodařením.
Jenže veřejnoprávní média nejsou jen další provozní jednotkou státní správy. Jejich smyslem je mimo jiné poskytovat prostor pro informace a názory, které nemusejí být zrovna pohodlné vládě, opozici ani žádnému významnému podnikatelskému subjektu.
A právě proto je jejich nezávislost tak důležitá. Ne proto, že by byla levná. Ale proto, že je cenná.
Přesun financování do státního rozpočtu a jeho politické nastavení otevírají otázku, nakolik bude možné zachovat skutečnou institucionální nezávislost. A to je otázka, kterou nelze odbýt poukazem na rozpočtové úspory.
Ostatně, představme si, že by se stejnou podnikatelskou logikou začalo přistupovat ke všemu.
Soudy by musely vykazovat vyšší produktivitu. Pokud možno bez zbytečných odvolání. Školy by dostávaly peníze podle okamžité návratnosti investic. Knihovny by prokazovaly, kolik korun přinesla každá vypůjčená kniha. A nemocnice by mohly pacienty rozdělovat podle ekonomické výhodnosti léčby.
Zní to absurdně? Samozřejmě. Jenže právě v tom spočívá kouzlo tržního uvažování aplikovaného na oblasti, kde nemůže být jediným měřítkem úspěchu zisk.
Ne všechno, co má společenskou hodnotu, musí být ekonomicky výnosné. A ne všechno, co je ekonomicky výhodné, musí být společensky prospěšné.
To ovšem neznamená, že stát nemá hospodařit odpovědně. Má. Veřejné peníze nejsou bezedná studna a plýtvání veřejnými prostředky není žádnou demokratickou ctností. Jenže mezi odpovědným hospodařením a představou, že všechno lze řídit jako podnik, je zásadní rozdíl.
Firma má vlastníky. Stát má občany. Firma může maximalizovat zisk. Stát má chránit veřejný zájem. Firma může ukončit výrobu produktu, který se neprodává. Stát nemůže jednoduše zrušit právo, které se zrovna nevyplácí.
A především: majitel firmy může rozhodovat o svém majetku. Politik je pouze dočasným správcem moci, kterou mu svěřili občané.
To je možná nejdůležitější rozdíl, na který bychom neměli zapomínat.
V demokracii totiž neplatí, že kdo vyhrál volby, koupil si celou republiku. Získal mandát spravovat veřejné záležitosti, nikoli vlastnický list k zemi, jejím institucím a jejím obyvatelům.
Možná by proto bylo užitečné zavést do politického slovníku nový ekonomický ukazatel: společenskou návratnost investic. Nejen kolik peněz ušetříme, ale také kolik svobody, důvěry a nezávislosti si zachováme.
Protože stát, který sice ušetří každou korunu, ale postupně promění všechny veřejné instituce v nástroje momentální politické vůle, může nakonec vykazovat skvělé hospodářské výsledky. Jen jeho občané budou mít stále méně důvodů k oslavám.
A tak se vraťme k původní otázce: Kde končí firma a začíná stát?
Odpověď je možná jednodušší, než se zdá.
Firma může patřit svému majiteli. Stát ale nepatří premiérovi. A demokracie rozhodně není rodinný podnik.
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020