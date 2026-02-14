Stát jako inkubátor závislosti – Když se pomoc stává pastí
Na úvod je třeba jasně říci: Existují lidé, kteří se bez pomoci státu neobejdou – lidé s handicapem, osamělí senioři v nouzi či lidé v náhlé tragédii. Ti si pomocnou ruku zaslouží bez výhrad. Absurdita dnešního systému však spočívá v tom, že stát začal pomocnou ruku nabízet i tam, kde by člověk měl nejprve hledat tu svou – na konci vlastního ramene.
Kvalifikace: Profesionální žadatel
Stát si tak pod rouškou „sociálního smíru“ buduje armádu klientů, které pro svou podporu potřebuje. Místo aby lidi motivoval k samostatnosti, doslova je trénuje v tom, jak se v systému orientovat,nikoliv za účelem úniku z nouze, ale za účelem maximalizace benefitů.
Jedinou skutečnou kvalifikací mnoha lidí se tak stává schopnost vyplnit ty správné formuláře.Tímto přístupem stát nebezpečně bourá hranici mezi skutečnou pomocí a systémovým parazitismem. Když se výhodnější strategií stane natažená dlaň namísto vyhrnutých rukávů, společnost ztrácí svůj morální kompas i ekonomický motor.
Symbióza moci a pohodlí
Vytváří se zde nebezpečná symbióza autoritářských vlád a pohodlných klientů. Je to uzavřený kruh: vláda dává „dárky“, aby si zajistila klid a hlasy, a klient výměnou za to rezignuje na svou svobodu, ale i odpovědnost. Toto sepětí nás netlačí k prosperitě, ale spíše do náruče východních stepí.
Právě tam je občan vnímán nikoliv jako suverénní jedinec, ale jako závislý poddaný, kterého si mocipáni kupují z jeho vlastních (nebo vypůjčených) peněz. Stát, který své lidi utvrzuje v závislosti, totiž nepotřebuje partnery, ale vděčné voliče, kteří se bojí jakékoliv změny.
Účet pro ty, co ještě táhnou
Tato velkorysá hra na „pomoc všem“ má ovšem svého plátce. Účet je pravidelně doručován střední třídě – těm, kteří mají tu smůlu, že ještě věří na vlastní ramena. Právě jim stát skrze daně a odvody bere nejvíc, aby mohl financovat systém, který je v důsledku vytlačuje na okraj zájmu. Střední třída je příliš „bohatá“ na pomoc, ale dostatečně „bohatá“ na to, aby celou tu mašinérii zaplatila.
Závěr:
Pokud budeme lidi dál utvrzovat v tom, že nejlepším způsobem obživy je státní podpora, dočkáme se společnosti, kde bude víc formulářů než odpracovaných hodin. Skutečná pomoc by měla končit tam, kde začíná schopnost člověka postarat se o sebe. Jinak se z „pomocné ruky“ stane svěrací kazajka, která lidi zbavuje důstojnosti a přonáší závislost převlečenou za péči.
Jan Urban
Recept na ministerský politický stres: Osvobozující doznání „Nevím"
Naši vládní představitelé v poslední době připomínají účastníky extrémního survival závodu, kteří už třetí noc nespali, jedli jen kůru, a teď mají recitovat ústavu v latině. Jsou zjevně unavení a vystresovaní. Recept však existuje
Jan Urban
Rozpočtové pohádky paní Aleny: Vítejte ve světě, kde se dluhy neplatí, ale jen „rolují"
Politici opět slibují, že stát budou řídit jako firmu. V reálném byznysu by však za chronické miliardové sekery letěl manažer z okna. V té státní „firmě" se dluhy naopak oslavují, a to jako odpovědné investice do štěstí.
Jan Urban
Peníze nesmrdí: Olympijské hry v zajetí moderního pokrytectví
Zatímco v antice se kvůli hrám války zastavovaly, dnešní MOV je raději „neutrální". Zákaz startu ukrajinskému sportovci pod záminkou politizace her je vrcholem morálního úpadku instituce, pro níž jsou peníze víc než smysl her
Jan Urban
Uniklá zpráva. Od marxismu k politickému deliriu: diagnóza poslance M.Š. (fikce)
Exkluzivní náhled do chorobopisu poslance, který vědu vyměnil za křik: bývalý marxista trpí dle ní frontální ztrátou sebereflexe a bludem o neomylnosti, provázeným nutkavou potřebou vulgárně dehonestovat okolí v přímém přenosu
Jan Urban
Potřebujeme víc makat, nebo spíš ta správná pravidla?
Často slyšíme, že se musíme víc snažit, abychom se měli lépe. Jenže ekonomika je tak trochu hra, a i ten nejlepší hokejista je k ničemu, pokud rozhodčí pískají fauly jen jemu a branka soupeře je o metr menší.
- Počet článků 59
- Celková karma 12,24
- Průměrná čtenost 327x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020