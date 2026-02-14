Stát jako inkubátor závislosti – Když se pomoc stává pastí

Je morální povinností společnosti pomoci těm, kteří si pomoci nemohou. Jenže stát objevil kouzlo „výroby“ klientů i z těch, kteří jsou zdraví a schopní. Trénuje je v nesvéprávnosti, aby si zajistil jejich loajalitu

Na úvod je třeba jasně říci: Existují lidé, kteří se bez pomoci státu neobejdou – lidé s handicapem, osamělí senioři v nouzi či lidé v náhlé tragédii. Ti si pomocnou ruku zaslouží bez výhrad. Absurdita dnešního systému však spočívá v tom, že stát začal pomocnou ruku nabízet i tam, kde by člověk měl nejprve hledat tu svou – na konci vlastního ramene.

Kvalifikace: Profesionální žadatel

Stát si tak pod rouškou „sociálního smíru“ buduje armádu klientů, které pro svou podporu potřebuje. Místo aby lidi motivoval k samostatnosti, doslova je trénuje v tom, jak se v systému orientovat,nikoliv za účelem úniku z nouze, ale za účelem maximalizace benefitů.

Jedinou skutečnou kvalifikací mnoha lidí se tak stává schopnost vyplnit ty správné formuláře.Tímto přístupem stát nebezpečně bourá hranici mezi skutečnou pomocí a systémovým parazitismem. Když se výhodnější strategií stane natažená dlaň namísto vyhrnutých rukávů, společnost ztrácí svůj morální kompas i ekonomický motor.

Symbióza moci a pohodlí

Vytváří se zde nebezpečná symbióza autoritářských vlád a pohodlných klientů. Je to uzavřený kruh: vláda dává „dárky“, aby si zajistila klid a hlasy, a klient výměnou za to rezignuje na svou svobodu, ale i odpovědnost. Toto sepětí nás netlačí k prosperitě, ale spíše do náruče východních stepí.

Právě tam je občan vnímán nikoliv jako suverénní jedinec, ale jako závislý poddaný, kterého si mocipáni kupují z jeho vlastních (nebo vypůjčených) peněz. Stát, který své lidi utvrzuje v závislosti, totiž nepotřebuje partnery, ale vděčné voliče, kteří se bojí jakékoliv změny.

Účet pro ty, co ještě táhnou

Tato velkorysá hra na „pomoc všem“ má ovšem svého plátce. Účet je pravidelně doručován střední třídě – těm, kteří mají tu smůlu, že ještě věří na vlastní ramena. Právě jim stát skrze daně a odvody bere nejvíc, aby mohl financovat systém, který je v důsledku vytlačuje na okraj zájmu. Střední třída je příliš „bohatá“ na pomoc, ale dostatečně „bohatá“ na to, aby celou tu mašinérii zaplatila.

Závěr:
Pokud budeme lidi dál utvrzovat v tom, že nejlepším způsobem obživy je státní podpora, dočkáme se společnosti, kde bude víc formulářů než odpracovaných hodin. Skutečná pomoc by měla končit tam, kde začíná schopnost člověka postarat se o sebe. Jinak se z „pomocné ruky“ stane svěrací kazajka, která lidi zbavuje důstojnosti a přonáší závislost převlečenou za péči.

Autor: Jan Urban | sobota 14.2.2026 12:45 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Jan Urban

  • Počet článků 59
  • Celková karma 12,24
  • Průměrná čtenost 327x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

