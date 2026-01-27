Stálo to Babišovi za to? A stálo to za to nám?“
Andrej Babiš vstoupil do politiky s energií člověka, který je zvyklý, že když mluví, ostatní ztichnou — a když nezmlknou, tak si je koupí. Přivedl s sebou novou politickou elitu: lidi, kteří by bez něj nenašli ani vchod do Sněmovny, ale s jeho jménem na kandidátce objevili hluboké přesvědčení, že stát se opravdu dá řídit jako holding. Ideálně z jednoho telefonu, mezi poradou a obědem.
Do veřejného života tak vstoupila garnitura, pro niž je vlastní názor bezpečnostním rizikem, kompetence obtěžujícím detailem a hlavní ctností loajalita.Politika se změnila ve sféru, kde se nehledá odbornost, ale schopnost neptat se, odkud se vzaly peníze a kam zase mizí.
A právě tady se dostáváme k oněm legendárním zhruba 50 milionům z dotací, které měly pomoci podnikání, regionům či snům o rozvoji, ale místo toho se staly symbolem toho, že když jste dost velcí, pravidla jsou jen orientační. Stálo to Babišovi za to? Zřejmě ano. Získal politickou moc, štít proti odpovědnosti a aureolu oběti systému, který sám roky ohýbal. Z investičního hlediska učebnicový tah. Z osobního hlediska situace, v níž dorazil tak daleko, že se musí skrývat před veřejností.
Ale stálo to za to nám? Stálo nám za to sledovat, jak se politika mění v reality show, kde se nehraje o pravdu, ale o výdrž? Stálo nám za to legitimizovat myšlenku, že morálka je luxus a střet zájmů jen slovní cvičení pro novináře? Stálo nám za to zaplatit nejen penězi, ale i erozí důvěry, že pravidla platí pro všechny stejně?
Babiš možná vyhodnotil, že se mu těch 50 milionů vyplatilo. Otázka, kterou si pořád nechceme položit nahlas, zní jinak: opravdu nám tahle lekce cynismu, vulgarity a marketingové politiky stála za to?
Jan Urban
Premiér jako chromá kachna, aneb jak se z předsedy vlády stává rukojmí vlastní koalice
Současný premiér se ocitl v politickém stavu, který Američané výstižně nazývají lame duck — chromá kachna. Jde o situaci, kdy prezident po zvolení svého nástupce vládne už jen symbolicky, protože jeho moc odnesl čas.
Jan Urban
Malá žlutá knížka (pro velké myšlenky): citáty, které vysvětlí vše (fikce)
Účastníci nedávného sjezdu ANO si kromě obligátní porce optimismu, potlesku na povel a uklidňující jistoty, že „to zase někdo zaplatí“, odnesli i hodnotný ideologický artefakt: útlou knížku s výběrem myšlenek osvíceného předsedy.
Jan Urban
To se nám to vládne, když nám půjčují, aneb vnitřní monolog ministryně během TK (fikce)
Satirická glosa o tom, jak se vládne, když nám ostatní půjčují. O mlžení, limitech, které se dají pružně vyložit, a o zvláštním klidu veřejnosti tváří v tvář rostoucímu zadlužení státu.
Jan Urban
Vláda zveřejňuje tabulku nejefektivnějších obyvatel: vítězí ministr a jeho pes (fikce)
Ministerstvo pro efektivitu a strategické plánování dnes zveřejnilo dlouho očekávanou „Tabulku nejefektivnějších obyvatel České republiky“, která podle úředníků má občanům konečně ukázat, kdo v zemi opravdu „maká“.
Jan Urban
Když je změna cítit dřív, než je vidět: Na prahu změny, kterou si každý představuje jinak
Stále častěji se mluví o tom, že stojíme na prahu zásadní změny. Shoda na její nevyhnutelnosti je překvapivě široká, zatímco shoda na jejím obsahu téměř neexistuje.
