Stálo to Babišovi za to? A stálo to za to nám?“

Vstup Andreje Babiše do politiky nepřinesl slibovanou změnu, ale novou normu: loajalitu místo odpovědnosti, marketing místo pravidel. Jedna dotační kauza se stala symbolem éry, v níž moc je štítem a strategií role oběti.

Andrej Babiš vstoupil do politiky s energií člověka, který je zvyklý, že když mluví, ostatní ztichnou — a když nezmlknou, tak si je koupí. Přivedl s sebou novou politickou elitu: lidi, kteří by bez něj nenašli ani vchod do Sněmovny, ale s jeho jménem na kandidátce objevili hluboké přesvědčení, že stát se opravdu dá řídit jako holding. Ideálně z jednoho telefonu, mezi poradou a obědem.

Do veřejného života tak vstoupila garnitura, pro niž je vlastní názor bezpečnostním rizikem, kompetence obtěžujícím detailem a hlavní ctností loajalita.Politika se změnila ve sféru, kde se nehledá odbornost, ale schopnost neptat se, odkud se vzaly peníze a kam zase mizí.

A právě tady se dostáváme k oněm legendárním zhruba 50 milionům z dotací, které měly pomoci podnikání, regionům či snům o rozvoji, ale místo toho se staly symbolem toho, že když jste dost velcí, pravidla jsou jen orientační. Stálo to Babišovi za to? Zřejmě ano. Získal politickou moc, štít proti odpovědnosti a aureolu oběti systému, který sám roky ohýbal. Z investičního hlediska učebnicový tah. Z osobního hlediska situace, v níž dorazil tak daleko, že se musí skrývat před veřejností.

Ale stálo to za to nám? Stálo nám za to sledovat, jak se politika mění v reality show, kde se nehraje o pravdu, ale o výdrž? Stálo nám za to legitimizovat myšlenku, že morálka je luxus a střet zájmů jen slovní cvičení pro novináře? Stálo nám za to zaplatit nejen penězi, ale i erozí důvěry, že pravidla platí pro všechny stejně?

Babiš možná vyhodnotil, že se mu těch 50 milionů vyplatilo. Otázka, kterou si pořád nechceme položit nahlas, zní jinak: opravdu nám tahle lekce cynismu, vulgarity a marketingové politiky stála za to?

Autor: Jan Urban | úterý 27.1.2026 18:20 | karma článku: 0 | přečteno: 20x

Další články autora

Jan Urban

Jan Urban

  • Počet článků 28
  • Celková karma 10,78
  • Průměrná čtenost 291x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog

