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Spravedlnost po česku: Soudce na klíč

Když se nám nelíbí, jak rozhodl soud, máme dvě možnosti: respektovat právo, nebo hledat soudce, který by rozhodl lépe. Druhá varianta je pro běžné smrtelníky zatím nerealistická, pro některé politiky je však velmi praktická.

V posledních týdnech tak sledujeme v českém veřejném prostoru fascinující disciplínu. Jmenuje se „jak diskreditovat soudce Ústavního soud, aby to náhodou nedopadlo špatně“. Hlavním aktérem této disciplíny není nikdo menší než ošlehaný soudní matador Babiš. Vláda pod jeho taktovkou tak navrhla, aby se soudce Ústavního soudu Pavel Šámal vyloučil z rozhodování o kompetenčním sporu prezidenta a vlády.

Důvody nechme právníkům. Zdá se však, že české právo právě vstupuje do nové éry. Představme si totiž, kam by takový princip mohl vést, kdybychom ho jednou aplikovali na všechny. Tedy kdybychom se všichni inspirovali Babišem.

Než bychom podali žalobu, otevřeli bychom speciální portál Ministerstva spravedlnosti Soudce na míru. Zadali bychom předmět sporu, jméno protivníka a požadovaný výsledek. Algoritmus by nám následně nabídl vhodný senát na základě hodnocení účastníků podobných soudních sporů v minulosti. Například:

Soudce Novák: „Nedoporučuji. Dal mi dva roky podmínky za krádež rádia. Přitom jsem jasně říkal, že rádio už bylo rozbité, takže šlo vlastně o ekologickou likvidaci odpadu. Politická objednávka sousedů. Jedna hvězdička.“

Soudkyně Svobodová: „Výborná! Rozhodla přesně podle mého názoru. Doporučuji všem, kteří mají podobný názor jako já. Pět hvězdiček.“

A kdyby se nám tyto výsledky stále nelíbily, stačilo by kliknout na „Nelíbí se mi tento soudce“. Systém by nám okamžitě nabídl alternativy: „Soudce, který vám vyhovuje“, „Soudce, který vám bude pravděpodobně vyhovovat“ a pro náročnější klientelu také „Soudce, který už rozhodl přesně tak, jak potřebujete“.

Ještě by mohla existovat prémiová služba Justice Plus. Za měsíční poplatek by uživatel získal možnost předem si sestavit senát podle vlastních preferencí. A pokud by ani to nestačilo, přidal by se balíček „Vyměň soudce“.

Na prvý pohled se to může zdát absurdní. Naivní občané mohou dokonce podléhat představě, že je nezbytné, aby soudci byli nezávislí a jejich případné vyloučení se řídilo jasnými právními pravidly. Tedy nikoli tím, zda se způsob jejich rozhodování hodí účastníkům sporu, a to i vládě, opozici nebo kterémukoli jednotlivému politikovi. Domnívají se, že v justici by mělo platit jednoduché pravidlo: soudce si nevybírá ten, kdo jde k soudu. A už vůbec ne podle toho, jaký rozsudek si přeje.

Ale to vše je v pojetí současné vlády zpozdilý přežitek. Daleko legitimnější se jí zdá vytvořit z justice něco na způsob restaurace, kde si zákazník po ochutnání polévky zavolá šéfkuchaře a oznámí mu: „Takhle ne. Ať to uvaří někdo jiný.“

Nelze tak vyloučit, že brzy zjistíme, že největší českou právní inovací není digitalizace justice, ale justiční e-shop: objednáte si spor a k němu dostanete soudce podle vlastního výběru.

Autor: Jan Urban | středa 22.7.2026 19:28 | karma článku: 8,04 | přečteno: 77x

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