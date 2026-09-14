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Společnost plodící lidi, kteří na Telegramu vysílají řezání hrdel a pak za 24 dní umřou

Jan Urban
Existují válečné příběhy, které jsou tak absurdní, že by je scenárista nepochybně ihned zahodil. A pak je tu Anatolij Gorbačov. Osmnáct let, Telegram, ruská armáda, velká slova o řezání ukrajinských hrdel – a za 24 dní smrt.

Vítejte v ruské válečné reality show. Dnes se podívejme na fascinující fenomén:. Jde o člověka, kterého válka nejprve naučí nenávidět a potom ho velmi rychle zabije.

Anatolij Gorbačov z Rjazaně oslavil 21. srpna 2024 osmnácté narozeniny. Hned následující den podepsal kontrakt s ruskou armádou. Své nové dobrodružství začal dokumentovat na Telegramu.Uniforma. Zbraň. Kamarádi. Peníze. Adrenalin. Válka jako reality show.

A potom přišla řeč na Ukrajince. Gorbačov před kamerou vyhrožoval, že jim bude řezat hrdla a že pěti z nich usekne hlavu a natočí to na video. Nebyl to generál, ideolog ani nějaký letitý válečný zločinec. Byl to osmnáctiletý kluk, který právě dostal zbraň a pocit, že svět je film, ve kterém může hrát hlavní roli.

A právě v tom je celý příběh možná ještě děsivější. Protože propaganda nemusí člověka přesvědčit, že má zemřít za vlast. Někdy stačí, když ho přesvědčí, že člověk na druhé straně není člověk. Pak už je možné všechno. Řezání hrdel. Useknuté hlavy. Videa na Telegramu. Smích. Komentáře. Palce nahoru.

Čtyřiadvacet dní slávy

Gorbačov si patrně představoval, že jeho válečný kanál bude pokračovat dlouho. Měl nejen uniformu a zbraň, ale podle dostupných informací i vidinu několika milionů rublů. Jen jedna věc mu ale poněkud nevyšla. Válka.

Do Kurské oblasti se dostal na bojový úkol a 14. září jeho skupina narazila na miny. Gorbačov utrpěl těžká zranění a zemřel. Od podpisu kontraktu uplynulo přibližně 24 dní. Čtyřiadvacet dní.

Tento čas mu stačil na to, aby si založil Telegramový kanál, začal se považovat za válečného hrdinu, vyhrožoval nepříteli useknutím hlavy a nakonec i na to, aby zjistil, že smrt není jen něco, co děláte druhým. Někdy přijde i na vás. V tom okamžiku se však z válečné reality show stává realita. Bez Telegramu. Bez lajků. Bez velkých slov. Jen ticho.

Typický Rus?

Gorbačov asi není typický Rus. Stejně jako jeden český opilec není typický Čech a jeden americký šílenec s oranžovou hlavou není typický Američan. Něco mnohem zajímavějšího než národnost je prostředí, které takového člověka dokáže vyprodukovat.

Osmnáctiletý člověk si totiž sám od sebe nemusí vymyslet, že Ukrajinec je „chochol“, tedy etnická nadávka, kterému lze bez mrknutí oka slíbit podříznutí. Někdo mu ten svět musí vysvětlit. Někdo mu musí říct, kdo je nepřítel. Někdo musí vytvořit příběh, v němž je zabíjení nejen přijatelné, ale dokonce vlastenecké. A někdo mu musí nabídnout zbraň.

To je možná nejzajímavější ruský exportní produkt posledních let: výroba člověka, který se nejprve naučí nenávidět a potom dostane příležitost svou nenávist prakticky využít.

Národ, který si vyrábí vlastní strašidla

Rusko samozřejmě není jediná země, která dokázala vytvořit fanatismus, krutost nebo válečnou propagandu. Historie je v tomto směru velmi bohatá. Zločiny proti lidskosti nevynalezli Rusové. Ale současné Rusko má jednu mimořádnou schopnost. Dokáže spojit imperiální nostalgii, propagandu, alkoholovou periferii, sociální bezvýchodnost, peníze, zbraň a internet do jednoho pozoruhodného výrobního procesu.

Na začátku stojí mladý muž, který neví příliš dobře, co se svým životem. Na konci stojí voják, který vysvětluje do kamery, jak bude řezat Ukrajincům hrdla. A mezi tím je stát. Propaganda. Telegram. Uniforma. Peníze. A velmi pečlivě vyrobený obraz nepřítele.

Je to vlastně dokonalý kruh. Stát vytvoří nepřítele, propaganda ho odlidští, voják ho jde zabíjet a potom stát oznámí, že padl jako hrdina. A někde mezi tím zmizí člověk, tedy Rus.

Znamená to, že některé národy se Bohu možná zcela nepovedly?

Člověka v takové chvíli samozřejmě napadne otázka: Jak je možné, že národ s tak obrovskou kulturou, literaturou, hudbou a vědou dokáže současně vyrábět takovou míru politické brutality? Tolstoj, Dostojevskij, Čajkovskij, Bulgakov. A vedle toho propaganda, Gulag, Stalin, Ukrajina a Telegramové kanály s popravami.

Člověk by skoro dostal chuť napsat Bohu reklamaci. „Vážený pane Bože, máme tady problém s jedním výrobkem. Některé série se vám opravdu nepovedly.“ Jenže ani to není úplně spravedlivé. Národy nejsou výrobky a žádný národ není geneticky odsouzen k barbarství.

Společnosti se ale pokazit mohou. Instituce mohou zdegenerovat. Propaganda může otrávit veřejný prostor. A stát může po desetiletí odměňovat agresivitu, poslušnost a pohrdání lidským životem. Pak už nemusíte mít špatný národ. Stačí mít špatně nastavený systém výroby lidí.

A tak zůstává otázka: Jaký stát dokáže za čtyřiadvacet dní proměnit osmnáctiletého kluka v člověka, který chce řezat hrdla – a potom ho za další čtyřiadvacet dní klidně pohřbít jako hrdinu? Na tuhle otázku už Telegram nestačí. A možná ani psychiatrie.

Autor: Jan Urban | pondělí 14.9.2026 10:25 | karma článku: 14,35 | přečteno: 175x
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Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení, politických hesel a "strategických" dokumentů. Skutečné motivace a souvislosti však často zůstávají skryté za jejich oponou. Jako investigativní psycholog a ekonom se snažím pronikat hlouběji do nitra společenského dění, hledat zájmy, motivace a psychologické mechanismy, které stojí za tím, co se nám předkládá jako realita. A protože některé společenské jevy jsou natolik absurdní, že si o ironii přímo říkají, občas jim rád vyhovím.
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