Speciální operace proti angličtině aneb Plagova zrychlená cesta do východních bažin
Existují rozhodnutí, u kterých si člověk říká, že jsou odvážná. Pak existují rozhodnutí, u kterých si říká, že jsou riskantní. A pak existují rozhodnutí o výuce, u kterých si není jistý, zda skutečně vznikla na ministerstvu školství. Tedy zda nevznikla spíše na sjezdu Spolku přátel národního skanzenu nebo v některém zařízení zabývajících se léčbou akutní mentální retardace.
Návrh zrušit povinnou výuku angličtiny od první třídy patří někam mezi poslední dvě kategorie. Ministr školství Robert Plaga oznámil, že školy již nebudou muset učit angličtinu od první třídy a budou si moci vybrat, zda začnou až od třetí. Zároveň se ruší i povinnost druhého cizího jazyka. Reformu připravenou za Mikuláše Beka tak ministerstvo výrazně koriguje.
Oficiální argument zní zdánlivě rozumně. Chybějí učitelé. Některé školy nejsou připravené. Reforma byla příliš ambiciózní. To vše může být pravda. Jenže existuje drobný rozdíl mezi větou: „Nemáme dost učitelů, a tak musíme je rychle vychovat“ a větou: „Nemáme dost učitelů, tak raději snížíme ambice.“ První přístup řeší problém. Druhý neřeší nic.
Jak se vyrábí vzdělávací nerovnost
Největší paradox celé debaty spočívá v tom, že opatření, které se může tvářit jako vstřícné vůči školám, zvýší rozdíly mezi dětmi.
Bohaté a vzdělané rodiny totiž nezajímá, co je povinné. Jejich děti budou mít angličtinu od školky. Budou mít jazykové kroužky. Budou jezdit do zahraničí a možná tam i studovat. Budou sledovat filmy v originále. Budou mít rodiče, kteří jim vysvětlí, proč je jazyk důležitý. Zkrátka si poradí.
Dítě z méně podnětného prostředí má často jedinou šanci získat kvalitní jazyk právě ve škole. A právě této skupině, kterou jiné státy často podporují stipendii, protože v ní mohou být i velmi talentované děti, nyní český stát, rozumějme Babišova vláda vzkazuje: „Nebojte se, možná začnete později.“ Nebo tak ne.
Je to podobné, jako kdyby stát oznámil, že děti z chudších rodin nemusí chodit na plavání, protože některé bazény jsou daleko. Výsledkem nebude větší spravedlnost. Výsledkem bude více neplavců a utonulých.
Angličtina už dávno není cizí jazyk
V celé debatě navíc zaznívá jeden zvláštní předpoklad. Jako by angličtina byla nějaký exotický doplněk vzdělání. Jenže angličtina už dávno není luxus. Je to samozřejmost a infrastruktura. Stejně jako elektřina. Stejně jako internet. Stejně jako schopnost číst. Někdo však zřejmě zůstal názorově trčet v době „vyspělé socialistické společnosti“.
Představa, že dnešní dítě nebude potřebovat angličtinu, je totiž asi stejně realistická jako představa, že nebude potřebovat digitální technologie.
Velká část odborných informací vzniká v angličtině. Věda funguje v angličtině. Technologie fungují v angličtině. Mezinárodní obchod funguje v angličtině. Umělá inteligence funguje převážně v angličtině. Dokonce i návody k mnoha českým výrobkům bývají napsány nejprve anglicky a teprve potom česky. Ale my vedeme debatu, zda by děti náhodou neměly začít o dva roky později.
Konkurenceschopnost po česku
Mikuláš Bek při prosazování změny argumentoval tím, že Česká republika potřebuje zvýšit svou konkurenceschopnost a jazykové kompetence žáků přiblížit vyspělým zemím.
Protože ekonomická budoucnost země nebude stát na tom, kolik máme montoven. Bude stát na tom, kolik lidí dokáže pracovat s informacemi, komunikovat v mezinárodním prostředí a pohybovat se v globální ekonomice. Jinými slovy: budoucnost nebude patřit lidem, kteří umějí utáhnout šroub. Bude patřit lidem, kteří si umějí přečíst manuál k robotu, který ten šroub utahuje. A ten manuál pravděpodobně nebude v češtině.
Východní bažiny nejsou geografický pojem
Celá debata má ještě jednu symbolickou rovinu. Západní Evropa do jazykového vzdělávání dlouhodobě investuje. Menší státy pochopily jednoduchou věc: svou „jazykovou bariéru“ musí odstranit a své občany musí otevřít světu.
Proto se Dánové, Nizozemci nebo Finové nesnaží chránit děti před angličtinou. Naopak je jí vybavují. Chápou ji jako nástroj. Nikoli jako kulturní hrozbu. Většinou dokonce přestaly dabovat anglicko -jazyčné filmy. A tak dvacetiletá servírka v amsterodamské pivnici umí anglicky lépe než náš průměrný ministr.
V části české debaty se však občas ozývá zvláštní nostalgie. Jako by bylo možné žít v moderním světě a současně se před ním jazykově uzavřít. Možná je to záměr, ale je to omyl. Jazyky nejsou otázkou národní hrdosti. Jsou otázkou příležitostí. A příležitosti se dnes mluví převážně anglicky.
Argument s učiteli je skutečný. Řešení nikoli.
Ano, nedostatek kvalifikovaných učitelů existuje. Ano, některé školy mají problém výuku zajistit. Ale právě proto by stát měl investovat do přípravy učitelů. Ne do omezení cílů.
Představte si, že by ministerstvo dopravy oznámilo: „Máme málo mostů, proto snižujeme počet řek.“ Přesně tak totiž zní argumentace, že kvůli nedostatku jazykářů zrušíme požadavek na časnější výuku.
Malý krok pro ministerstvo, velký krok pro sociální reprodukci
Nejpravděpodobnějším výsledkem nebude katastrofa. Nikdo kvůli tomu nespadne do propasti.
Děti z dobře situovaných rodin budou dál mluvit anglicky. Děti z horších podmínek budou mít o něco menší šanci. Rozdíly napříč sociálním spektrem se o něco zvětší. Sociální mobilita se o něco sníží. A názorová polarizace ve společnosti vzroste.
A za deset let budeme pořádat konference o tom, proč se česká společnost rozděluje na vítěze a poražené globalizace. Přitom odpověď možná najdeme už dnes. V rozhodnutí, které se tváří jako technická úprava školního programu.
Závěr
Některé země budují znalostní ekonomiku. Jiné budují vysokorychlostní železnice. A některé vedou debatu o tom, zda by děti neměly začít s angličtinou později.
Historie samozřejmě ukáže, kdo měl pravdu. Jen je trochu znepokojivé, že zatímco většina vyspělého světa hledá cestu vpřed, my působíme, jako bychom se účastnili zvláštní experimentální expedice s pracovním názvem: „Jak se i ve věku AI spolehlivě mýlit.“
Jan Urban
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