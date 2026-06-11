Speciální dopravní operace v Praze: nový přístup k řešení zákaznické nespokojenosti
Podle výpovědí řidičů a zveřejněných informací měla žena údajně původem z Ruska dlouhodobě vyvolávat konflikty s personálem dopravy, pořizovat si záznamy sporů a při jednom z incidentů dokonce pokousat řidiče autobusu. Případem se zabývá policie.
Člověk by řekl, že jde o běžnou dopravní nehodu moderní doby. Ale možná se na věc díváme příliš přízemně. V kontextu doby bychom totiž incident mohli označit jako Специальная транспортная операция в Праге.
Každý národ má své způsoby, jak vyjádřit nespokojenost s dopravou
Češi obvykle remcají, a nespokojený cestující i běžně zvýší hlas, pronese nadávku, bouchne dveřmi nebo napíše rozhořčený příspěvek na sociální sítě. Němci sepíší stížnost ve třech kopiích. Britové pronášejí větu „I am not entirely satisfied“ takovým tónem, že se druhá strana omlouvá ještě před zahájením rozhovoru. Francouzi vstoupí do stávky.
Zde se však podle všeho objevil poněkud originálnější způsob komunikace přicházející z ruských plání.. Zřejmě totiž existuje i metoda, kterou bychom mohli pracovně nazvat „přímá dentální diplomacie“. Skutečný inovátor na tomto poli dokáže povýšit reklamaci jízdního řádu na biologický kontakt s dopravním personálem, spojený navíc, jak uvádějí zprávy médií, i pohrůžkou dekapitace, tedy oddělení hlavy od těla.
Je třeba ocenit originalitu. V době, kdy jsou všechny formy občanského protestu již dávno objeveny, přichází někdo s úplně novým komunikačním kanálem.
Některé státy mají zvláštní představu o tom, kde všude mohou zasahovat
Je samozřejmě čistě náhodné, že se podobná historka objevuje právě v souvislosti s osobou údajně pocházející ze země, která si v posledních desetiletích vybudovala pozoruhodnou tradici takzvaných speciálních operací.
Někde si lidé myslí, že pokud jsou nespokojeni s děním za hranicemi, napíší diplomatickou nótu. Jinde ale vznikne pocit, že cizí území je vlastně jen vzdálenější část domácího obýváku, kde je možné podle potřeby napravovat realitu k obrazu svému.
A tak se člověk nemůže ubránit dojmu, že logika některých speciálních operací je zřejmě překvapivě univerzální: „Nelíbí se mi situace.“ „Situace se nachází mimo moje území.“ „To není překážka.“ V mezinárodní politice se tomu říká geopolitika. V autobuse zřejmě reklamace přepravních podmínek. Princip je však nápadně podobný.
Závěr
Ve skutečnosti bychom ale neměli být překvapeni vůbec ničím. Znalci dobrého vojáka Švejka vědí, že už Jaroslav Hašek před více než sto lety popisoval skupinu ruských zajatců, mezi nimiž někteří na otázku po povolání odpovídali legendárním: „Golovu režu.“
Přeloženo do současného jazyka personálních oddělení: specialista na nekonvenční řešení mezilidských vztahů.
Zdá se, že některé tradice jsou zkrátka odolnější než jiné. Mění se režimy, hranice, vlajky i jízdní řády. Jen občas zůstává zachována víra, že nejrychlejší cestou k prosazení názoru je přímý útok na nejbližšího člověka v dosahu.
A pokud se to celé odehraje v autobuse, můžeme být vlastně rádi. Mohlo totiž jít o mnohem větší speciální operaci.
Jak by nejspíš poznamenal Švejk, pokrok nezastavíš. Jen dříve se podobné speciální operace odehrávaly na frontě a dnes stačí autobus do Prahy.
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020