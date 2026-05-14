Směrnice o průhlednosti mezd: Konec tajností, nebo začátek firemního armageddonu?
Ve světě firemního managementu je to myšlenka asi stejně populární jako představa, že vedoucí pracovník, který udělá chybu, se k ní dobrovolně přizná ještě předtím, než IT oddělení smaže e-maily.
A je třeba přiznat, že příslušná směrnice EU, ke které se nadšeně hlásí i státy, které by jinak Brusel nejraději poslaly na Měsíc, není tak úplně ranou vedle.
Firemní zemětřesení
Po desetiletí fungoval plat v mnoha firmách jako recept na Coca-Colu: přísně tajný, lehce mystický a občas toxický. Zaměstnanci věděli jen dvě věci: že kolega vedle nich bere určitě víc, a že vedení tomu říká „citlivé personální údaje“, a hovoří při tom tónem, jako by šlo o tajemství NATO.
Směrnice o transparentním odměňování je tak fascinující sociologický experiment. Najednou totiž zjistíme, že „neocenitelný“ senior expert bere méně než kolega, který jako jediný ve firmě dokáže bez paniky převést PDF do Excelu, že „klíčový zaměstnanec“ je klíčový hlavně v motivačních prezentacích a že „spravedlivé mzdové rozpětí“ připomíná všechno možné, jen ne systematickou strategii.
Celé generace manažerů byly vychovávány v přesvědčení, že největší hrozbou pro stabilitu firmy není konkurence, inflace ani technologická změna, ale dva zaměstnanci, kteří si u kávy řeknou své platy nahlas. Protože jakmile lidé začnou porovnávat čísla, začnou klást nepříjemné otázky, obzvášť ty, na které neexistují srozumitelné a přesvědčivé odpovědi.
Deset tradičních firemních argumentů proti transparentnosti
Firmy, které se transparentnosti mezd bojí, zpravidla udávají deset důvodů, proč v mzdově transparentním světě žít nelze:
1. „Lidé by si záviděli.“ Samozřejmě. Doposud se všichni milovali čistou, altruistickou láskou a konflikty vznikaly výhradně kvůli obsazené mikrovlnce v kuchyňce.
2. „Každý zaměstnanec je individuální případ.“ Překlad: nikdo už přesně neví, proč kdo bere to, co bere.
3. „Mzda není všechno.“ Tato věta bývá obvykle pronášena lidmi s velmi solidní mzdou.
4. „Odměňujeme podle výkonu.“ Výkon je ovšem často definován jako kombinace viditelnosti, sympatií a schopnosti přežít tři nefunkční reorganizace a ještě za ně poděkovat v interním newsletteru.
5. „Nemůžeme zveřejnit všechno.“ To je pravda. Některé platové rozdíly by nevysvětlil ani forenzní auditor se skupinou terapeutů.
6. „Transparentnost naruší firemní kulturu.“ Ano, protože firemní kultura založená na dohadech, frustraci a pasivní agresi fungovala dosud skvěle.
7. „Lidé nerozumí komplexnosti odměňování.“ To je fascinující argument. Zaměstnanci zvládnou řídit projekty za miliony, ale pochopit Excel s platy by už prý bylo nad jejich mentální možnosti a mohlo by narušit firemní harmonii.
8. „Nejde jen o peníze.“ Přesně tak. Jde také o pocit spravedlnosti, důstojnosti a základní logiky.
9. „Trh je dynamický.“ Ano. Zvlášť dynamicky rostou mzdy nově příchozích, zatímco loajalita dlouholetých zaměstnanců bývá odměňována firemní propiskou.
10. „Musíme chránit soukromí zaměstnanců.“ To je krásné. Firmy však někdy nechtějí chránit ani tak zaměstnance, jako spíše historicky nahromaděný chaos a protekce převlečený za „odměňovací strategii“.
Velké firemní probuzení
Transparentnost v odměňování však neodhaluje jen čísla. Odhaluje firemní psychologii. Ukazuje, jak organizace skutečně přemýšlí o lidech. Najednou se může ukázat, že nejlépe odměňovanou schopností není kompetence, zkušenost ani výkon, ale například:
- schopnost být vidět,
- schopnost souhlasit na poradách,
- schopnost používat anglické výrazy jako „alignment“, „ownership“ a „mindset“ s výrazem zenového mnicha,
- schopnost tvářit se během porad, že slovo „synergie“ má nějaký význam,
- nebo schopnost přežít ve firmě dost dlouho, až si všichni zvyknou, že tam člověk prostě je.
Nová éra: místo tajemství vysvětlování
Největší problém transparentnosti tak není v tom, že lidé uvidí čísla. Největší problém je, že je někdo bude muset vysvětlit. A vysvětlovat nerovnosti bývá výrazně složitější než je roky vyrábět metodou „ono se to nějak usadí“.
Manažeři budou najednou nuceni formulovat něco, co bylo dosud zahaleno mlhou korporátní poezie: proč dva lidé na stejné pozici berou rozdílně, proč je loajalita finančně méně výhodná než odchod ke konkurenci, a proč „férový systém“ připomíná občas spíš historický sediment náhodných rozhodnutí.
Některé firmy to zvládnou. Jiné objeví nový strategický směr: vytvořit tak složitý systém bonusů, koeficientů, pásem a individuálních výjimek, že zaměstnanci nakonec rezignují a začnou raději studovat kvantovou fyziku.
Spravedlnost namísto tajností
A právě zde se objevuje paradox moderního pracovního života. Firmy roky budují pro své zaměstnance programy „wellbeing“, zatímco zaměstnanci si potají v kuchyňce googlí „kolik bere člověk na mojí pozici jinde“.
Protože pocit spravedlnosti nelze dlouhodobě nahradit ovocným čtvrtkem ani workshopem o mindfulness. Ať se nám to líbí nebo ne, je jednou ze základních lidských potřeb.
Transparentnost sama o sobě svět nezachrání, ale odstraní část mlhy. Je možné, že nepřinese konec firemních tajností. Možná však s ní přichází konec iluze, že tajnosti jsou totéž co spravedlnost.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020