Sliby plníme! ANO vyřešilo krizi bydlení (u lidí napojených na hnutí ANO)
Dlouhé roky posloucháme od opozice i koalice ty stejné unavené nářky. Ceny nemovitostí letí do stratosféry, mladé rodiny nemají kde bydlet, hypotéky jsou luxusním zbožím. Politici u kulatých stolů debatují, slibují tisíce nových bytů a výsledek? Skutek utek.
Tedy, až na jednu světlou výjimku. Protikorupční hnutí ANO opět dokázalo, že když se do něčeho opře, věci se začnou hýbat. Své o tom vědí jeho funkcionáři Mrázová, Bartha a Prokop.
ANO našlo totiž revoluční sociální recept na bytovou krizi. Aby ukázalo, že to s dostupným bydlením myslím naprosto vážně, rozhodlo se začít s programem přímo u sebe doma. Tedy, přesněji řečeno, u svých vlastních funkcionářů a věrných spolupracovníků, počínaje samotným vedením pražské buňky.
Tomu se v marketingu říká „pilotní projekt“ a v běžném životě solidní trefa do černého.
Sociální program pro vyvolené, aneb charita začíná doma
Zlí jazykové a závistivci by možná mohli namítat, že když se mluví o dostupném bydlení pro lidi, nemyslí se tím zrovna zajištění luxusních metrů čtverečních pro politické špičky a jejich nejbližší okolí. Ale to je fatální nepochopení celé strategie.
Představte si to jako krizový management v letadle. Když poklesne tlak v kabině, kyslíkovou masku si musíte nasadit nejdříve sami, a teprve potom pomáháte ostatním.
Když šéf hnutí v Praze a jeho nejbližší spolupracovníci úspěšně vyřeší svou vlastní bytovou otázku, získají tím obrovské množství drahocenného času a klidu na práci. Už nemusí v noci bloumat nad portály s realitou. Mohou se čistou hlavou stoprocentně s ostatními možná na to, jak jednou – pomohou i těm obyčejným smrtelníkům.
Inovativní model: Když se daří, tak všem (v kanceláři)
V celém tomto úspěšném příběhu je nejkrásnější ta koncepčnost. Když hnutí ANO slibovalo, že bude „řídit stát jako firmu“, kritici se ptali, co to znamená v praxi.
Teď už to víme. V úspěšné firmě přece jako první zůstávají bonusy ti nejvyšší postavení manažeři. Bylo by naprosto manažersky selhávající, kdyby se dostupné bydlení testovalo na nějakém řadovém učiteli nebo zdravotním sestře z Motola. Ti by tomu nerozuměli.
Takhle se projekt otestoval v kontrolovaném prostředí stranických sekretariátů a prověřených struktur. Víme, že to funguje, byty existují, bydlet se v nich dá a funkcionáři jsou spokojeni. Slib byl technicky vzato splněn. Že se to zatím týká jen vybraných skupinek lidí, která by se vešla do jednoho středně velkého výtahu? Detaily. Hlavní je pozitivní revize výsledků!
Světlo na konci realitního tunelu
Všichni si z tohoto přístupu měli vzít příklad bychom. Příště, až budete platit nájem, ze kterého se vám protočí panenky, nebo až vám banka zamítne žádost o hypotéku, nezoufejte. Neklesejte na mysli.
Zavřete oči, zhluboka se nadechněte a pomyslete na to, že někde v Praze sedí spokojený funkcionář hnutí ANO ve svém novém, dostupném bytě. Usmějte se. Sliby se totiž plní. Jen musíte vědět, do které správné kolonky a na kterou kandidátku se zrovna zapsat, aby dostupné bydlení dorazilo i k vám.
Do té doby se musíte spokojit s tím, že vám funkcionářka ANO svůj sociální byt pronajme, protože v něm stejně nebydlí.
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020