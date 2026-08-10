Šest nemožností před snídaní: návod k rannímu rituálu pro pokročilé naivky
Lewis Carroll, autor příběhů o Alence v říši divů, seznamuje ve své knize Za zrcadlem svou hlavní postavu s Bílou královnou, která měla zvláštní zvyk. Trénovala totiž každý den už před snídaní rozvoji mimořádné schopnosti, na níž si zakládala, a to schopnosti věřit nemožnostem. Snažila se o to důsledně, a vytkla si tak cíl uvěřit alespoň šesti nemožnostem hned po ránu.
Alenka byla dítě, v tomto oboru amatérka, takže se domnívala, že nemožným věcem věřit nelze. Bílá královna ji však z toho vyvedla: je to jen otázka tréninku. A Carroll byl v ohledu rozvoje této schopnosti skvělý vizionář.
Přesto však netušil, že dnešní člověk má díky internetu technologickou výhodu, a že tak průměrný uživatel sociálních sítí zvládne uvěřit i tuctu nesmyslů ještě než mu vychladne káva.
Uvěří například, že lajk znamená skutečný zájem o jeho názor, že video na TikToku s dramatickou hudbou představuje nezávislou geopolitickou analýzu, že politik v televizní debatě mluvil „od srdce“ a myslel to s námi upřímně, že kapsle na hubnutí bez pohybu rozpouštějí tuk, jen to lékaři tají, nebo že e-mail od nigerijského prince vyžaduje jeho bankovní údaje zcela oprávněně.
A to je teprve rozcvička. Pak přichází vyšší stupeň. Věříme, že když zprávu sdílelo deset tisíc lidí, musí být pravdivá, že když ji napsal člověk, s jehož politickými názory souhlasíme, nemusíme už ověřovat její zdroj, že „odborník“, který něco říká v krátkém videu, musí být odborníkem i na všechno ostatní, nebo že deset podobných názorů, které nám internetový algoritmus během pěti minut nabídne, znamená, že s nimi souhlasí celý svět.
Největší pokrok jsme ovšem udělali v politice. Dokážeme věřit, že stát může všem zlevnit všechno, nikdo za to nemusí zaplatit a státní dluh přitom zázračně zmizí, že zavřeme hranice a zároveň budeme mít dost pracovníků, že zrušíme evropská pravidla, a přitom budeme moci dál čerpat evropské peníze, že politik, který nás deset let přesvědčoval o jednom, právě objevil pravdu, takže nyní oprávněně hájí názor úplně opačný.
A samozřejmě věříme, že my sami jsme vůči manipulaci dokonale imunní. Manipulováni jsou přece vždycky ti druzí. Ti, kteří čtou špatné noviny, sledují špatné televize a volí špatné politiky. My však „víme svoje“.
Carrollova Bílá královna odhadla navíc pozoruhodně přesně jednu věc: schopnost věřit nemožnému přichází s věkem. Děti se pořád ptají „proč?“ a chtějí důkazy. Dospělí už většinou předem vědí, čemu chtějí věřit, a důkazy si vyberou podle toho.
Takže chcete-li žít s dobou, pak až zítra ráno otevřete oči, můžete začít trénovat. Před snídaní uvěřte alespoň třem spiknutím, jedné zázračné investici, dvěma politickým slibům současné vlády, videu, podle kterého se svět právě ocitá na pokraji katastrofy a ruské blogerce, která tvrdí, že Brusel je vrchnost, která se nás bůh ví proč, z nedostatku jiné zábavy, snaží zničit. Pokud to zvládnete, máte splněno.
A pokud přitom ještě stihnete napsat, že „já tedy rozhodně nejsem ovce“, dosáhli jste mistrovské úrovně. Bílá královna by na vás byla pyšná.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020