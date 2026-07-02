Senátorka Kovářová objevila svět bez hodnot. Ale ouha: sama v něm nevydrží ani odstavec
Sluší se připomenout, že text Kovářové, jak tomu většinou bývá, není nový autorský počin, ale recyklovaný blog publikovaný v euroskepticky orientovaném časopise TO. A jak bývá u senátorky rovněž časté, článek nenabízí hlubší analýzu ani originální argumentaci, ale spíše laciná zobecnění a chybné zkratky, jež působí přesvědčivě jen do okamžiku, než se nad nimi čtenář zamyslí. .
Výsledkem je fascinující čtení, v němž se dovídáme, že největším problémem dneška jsou lidé, kteří mají pocit, že existují správné hodnoty, a že politici, novináři, Evropská unie, veřejnoprávní média, umělá inteligence i školní parlamenty trpí stejnou chorobou – chtějí lidem správné hodnoty vnucovat.
Jedinou cestou ke svobodě je uznat, že každý má svou pravdu. Což zní nádherně, ale jen do okamžiku, než si všimnete drobného paradoxu. Autorka totiž celou dobu přesvědčuje čtenáře, že právě tento pohled je ten správný.
Vítejte v zemi bez hodnot
Jedním z hlavních sdělení textu je, že politika není o správných hodnotách, ale o různých preferencích. Na první pohled rozumné. Jenže představme si, že bychom tuto myšlenku vzali vážně.
Pak bychom museli říci, že demokracie není lepší než diktatura. Že nezávislé soudy nejsou lepší než soudy řízené ministrem. Že korupce je jen jiná preference. Že svoboda slova není hodnotou, ale pouhou životní volbou podobnou rozhodnutí, zda pít čaj nebo kávu.
To už není pluralita.To je „filozofie“, která omylem vymazala rozdíl mezi hodnotou a chutí.
Hodnoty nejsou totéž co preference
Mělkost sdělení Kovářové spočívá v tom, že autorka zaměňuje dvě odlišné věci. Je rozdíl mezi tím, zda někdo preferuje kariéru nebo naopak více času s rodinou, a mezi tím, zda preferuje svobodné volby nebo vládu jedné strany.
Ekonomie tento rozdíl zná velmi dobře. Preference vysvětlují, co lidé chtějí. Instituce určují, zda mohou své preference svobodně uskutečňovat. Bez právního státu, svobody projevu nebo rovnosti před zákonem se totiž žádné preference dlouho neudrží. Je zvláštní, že právě článek obhajující svobodu jednotlivce tento rozdíl přehlíží.
Všichni indoktrinují. Jen já vysvětluji.
Blog několikrát naznačuje, že veřejnoprávní média lidem vnucují jedinou pravdu. Možná. Některé komentáře skutečně sklouzávají k moralizování. Jenže podobnou techniku používá i Kovářová.
Její text tak na jedné straně odsuzuje nálepkování, a na druhé straně mluví o pomýlených novinářích, vševědoucí Evropské unii, černě oděných aktivistech a dětech, které nechápou politiku. To však není popis. To je nálepkování. Pouze s opačným znaménkem.
Svoboda slova není svoboda od kritiky
Další oblíbenou zkratkou dnešní doby je přesvědčení, že pokud někdo nesouhlasí s mým názorem, omezuje mou svobodu slova. Neomezuje. Svoboda slova znamená možnost názor vyslovit. Ne právo být obdivován.
Ve svobodné společnosti proto existuje nejen právo mluvit, ale také právo nesouhlasit. Obě tato práva stojí vedle sebe. Když jedno z nich odstraníme, přestává být společnost svobodná.
Umělá inteligence bez hodnot?
Autorka se podivuje nad tím, že má umělá inteligence vyznávat správné hodnoty. Toto téma však není bez významu. Naopak. Každý systém, který rozhoduje o lidech, nějaké hodnoty obsahuje.
Když autonomní automobil vybírá mezi dvěma riziky, rozhoduje podle hodnot. Když algoritmus AI doporučuje obsah dětem, rozhoduje podle hodnot. Když soud používá software při odhadu recidivy, opět pracuje s hodnotami.
Otázka tedy nezní, zda budou hodnoty přítomny. Otázka zní, kdo je bude určovat a jak budou veřejně kontrolovány. To není ideologie. To je elementární odpovědnost. Pro Kovářovou však zřejmě příliš složité.
Když relativismus potká realitu
Nejbizarnější část blogu přichází ve chvíli, kdy zazní, že žádná cesta není lepší než jiná. To se čte krásně. Do chvíle, než přijde povodeň. Nebo epidemie. Nebo hospodářská krize. Nebo válka.
Pak se náhle ukáže, že některá rozhodnutí mají lepší výsledky než jiná. Ekonomie tomu říká náklady obětované příležitosti. Historie tomu říká zkušenost. A voliči tomu obvykle říkají příští volby.
Největší ironie celého textu
Nejzajímavější na textu je, že je celý postaven na přesvědčení, že společnost by měla více respektovat pluralitu. To je totiž samo o sobě hodnotový soud. Respekt není přírodní zákon. Pluralita není fyzikální konstanta. Tolerance není chemický prvek. Jsou to hodnoty. Velmi dobré hodnoty. Ale pořád hodnoty. Pro Kovářovou však příliš složité.
Člověk tedy nemůže napsat článek proti hodnotové politice, aniž by současně prosazoval vlastní hodnotovou politiku. To není chyba. To je nevyhnutelnost.
Léto skončí. Hodnoty ne.
Možná opravdu za část veřejných hádek může vedro. Ale většinou za ně může něco i mnohem obyčejnějšího. Lidé se liší. Mají různé zkušenosti. Různé zájmy. Různé obavy. A také různé představy o tom, co je dobrý život.
Demokracie nikdy neslibovala, že tyto rozdíly odstraní. Slibovala pouze, že o nich budeme rozhodovat bez násilí. To je mimochodem také hodnota. A patrně jedna z mála, bez níž se žádná svobodná společnost dlouhodobě neobejde.
Proto možná není největším letním šílenstvím mluvit o hodnotách. Největším letním šílenstvím je přesvědčovat ostatní, že právě náš boj proti hodnotové politice je zázračně prostý všech hodnot.
Jenže vedro pomine, a hrozí nebezpečí, že některé „myšlenky“ přežijí i první podzimní déšť. Třeba ta, že hodnoty jsou nebezpečné – kromě těch našich. Ty jsou přece vždycky jen zdravým selským rozumem.
P. S. Ministerstvo zdravotnictví sice zatím nevydalo varování, ale z článku Kovářové je zřejmé, že dlouhodobé čtení textů Václava Klause může u citlivějších jedinců vyvolat neodolatelnou potřebu zaměňovat názory za fakta, relativizovat hodnoty a podezírat Evropskou unii z odpovědnosti téměř za všechno. Při prvních příznacích doporučujeme dávku zdravého kritického myšlení.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020