Selektivní obavy jedné senátorky
Je ovšem pozoruhodné, čeho se tedy bát máme.
Ruských tanků, které tu ještě před pár dekádami parkovaly bez parkovací karty? Nikoliv. Imperiální politiky a vojenské agrese údajně slabé Moskvy (která nadále disponuje jadernými zbraněmi, kterými opakovaně vydírá své okolí)? Přehnané obavy. Bezpečnostní realita střední a východní Evropy? Mediální konstrukce.
Důvodek k obavám jsou ale naopak uprchlíci — ideálně ti, kteří se u nás téměř nevyskytují. Hrozba velmi abstraktní, avšak emocionálně vděčná. Strach z něčeho, co nevidíme, je politicky pohodlnější než obava z něčeho, čeho jsme už byli svědky a zažili na vlastní kůži.
Selektivní obavy tohoto typu nejsou v českém veřejném prostoru ojedinělé. Vytváří zvláštní myšlenkové spojenectví, v němž se potkává ozvěna Václava Klause, rétorika Svoboda a přímé demokracie i narativy, které by v Kremlu zněly více něž domácky. Možná je to však jen náhoda, nejde o žádné tajné instrukce; spíše o sdílený ideový vzduch, v němž je Západ dekadentní, hrozby přehnané a pevná ruka vždy přitažlivější než složitý svět svobody a odpovědnosti.
Tento způsob uvažování má totiž jednu nespornou výhodu: problémy se řeší tím, že se přestanou za problémy považovat. Pokud změna klimatu neexistuje, není třeba ji řešit. Pokud ruský imperialismus není hrozbou, není třeba posilovat obranu. A naopak, hrozí-li nám uprchlíci, lze vytáhnout osvědčené strašáky a „chránit“ před nimi voliče, bez nutnosti řešit skutečné problémy, které před Českem stojí, například karastofální nedostatek bytů.
Jinými slovy: místo analýzy reality přichází politika pštrosí strategie. Hlava bezpečně v písku, svět přehledně rozdělen na skutečné a imaginární hrozby a veřejnost uklidněna pocitem, že chaos lze zvládnout prostým odmítnutím jeho existence.
Vlastně to nepřekvapí. Dotyčná senátorka se při své službě lidu zapsala do širší paměti jen epizodou ze své exekutivní éry, kdy její rozhodnutí o propuštění odsouzených přimělo stát dohánět je, za státní prostředky, až na druhém konci světa. Od té doby jako by hledala téma, které by ji vyneslo do veřejného prostoru — a obrana před neexistujícími hrozbami je vždy bezpečnější než řešení těch skutečných.
Možná jde o politickou taktiku, možná o upřímné přesvědčení a možná o tiché přání být pochválena na východ od našich hranic — ideálně drobným vyznamenáním za ideovou vstřícnost k ruskému dubisku.
V příštím textu by už mohla rovnou doporučit, abychom se místo nepříjemných debat o bezpečnosti a odpovědnosti naučili tančit ruský chorovod. Je to přece jednodušší než stát vzpřímeně.
Možná tedy nejde o to, čeho se bát. Možná jde o to, čeho si nevšímat.
Jan Urban
