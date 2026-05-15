Sedm znaků, jak poznat ty, kteří na internet píší o věcech, kterým vůbec nerozumí
Rozpoznat tyto „experty na cokoli“ není naštěstí složité. Slouží k tomu sedm hlavních znaků.
1. Všechno je jednoduché
Lidé, kteří o tématu něco skutečně vědí, bývají v názoru opatrní. Ti, kteří o něm nevědí téměř nic, mají naopak neochvějnou potřebu zachraňovat veřejnost před „dezinformacemi odborníků“.
Zatímco odborník obvykle začíná větu slovy „je to trochu složitější“, internetový mudrc začíná slovy „tohle je přece úplně jasné“. A čím méně toho ví, tím delší vlákno na sociálních sítích vytvoří.
Prvním poznávacím znamením internetových znalců je tak fascinující schopnost redukovat složitý problém na jednu větu. Ekonomika? Stačí „netisknout peníze“, Psychologie? „Lidé jsou dnes moc citliví.“, Medicína? „Stačí zdravě jíst.“, Geopolitika? „Tohle by normální člověk vyřešil za týden.“
Člověk, který ještě před měsícem psal recenze na kávovary, tak dnes suverénně publikuje blog o měnové politice centrálních bank, a pod článek přidá větu: „Nevím, proč to ekonomové komplikují.“
Ano. Ekonomové zřejmě studují makroekonomii jen proto, aby obyčejným lidem zatajili jednoduché řešení, které objevil Mirek z Facebooku mezi reklamou na psí granule a selfíčkem s bagrem.
Takže: Pokud někdo vysvětluje jadernou energetiku tónem člověka, který radí s výběrem ponožek, pravděpodobně nejde o experta, ale o internetového proroka univerzální pravdy.
2. Nenávidí nuance a nejistoty: svět je černobílý
Odborník připouští nejistotu, výjimky a komplikace. Internetový všeznalec nenávidí nuance stejně intenzivně, jako účetní ztracené účtenky. V jeho světě existují pouze dvě možnosti: absolutní pravda, nebo absolutní lež.
Například: buď je dané médium propaganda, nebo všechno, co v něm vyšlo je pravda, anebo buď je daný politik zločinec, nebo spasitel civilizace.
Jakmile někdo řekne: „Záleží na kontextu,“ internetový expert slyší: „Ten člověk se snaží něco zamaskovat.“ A protože nuance vyžadují přemýšlení, které bolí, jsou automaticky označeny za „výmluvy elit“.
3. Znalosti nahrazuje agrese
Čím méně argumentů, tím více emocí. Internetový samozvaný expert nevede diskusi. Snaží se obviňovoat, nálepkovat, „demaskovat“, „odhalovat“ a „nastavuje zrcadlo“. Každá debata připomíná kombinaci revoluce, hospodské hádky a finále reality show.
Typická věta zní: „Je neuvěřitelné, že tomu ještě někdo věří.“ Přeloženo do češtiny: „Nemám data ani argumenty, ale umím napsat vykřičník.“
Text často doprovází fotografie autora s výrazem člověka, který právě osobně odhalil celosvětové spiknutí účetních, farmaceutů a výrobců jogurtů. Případně natočí video: „Tak jsem si to konečně nastudoval…“, což znamená, že strávil čtyřicet minut sledováním tří videí vybraných tak, aby potvrdila jeho původní názor.
4. Odborníci jsou vždy podezřelí
Dalším znakem je hluboké přesvědčení, že každý, kdo daný obor skutečně studoval, je automaticky nedůvěryhodný. Profesor ekonomie? Zaplacený systémem. Lékař? Součást spiknutí. Vědec? Odtržený od reality. Člověk s dvacetiletou praxí? „Teoretik.“
Naopak anonymní bloger s profilem „Vlk Samotář 77“ je považován za hlas autentické pravdy, protože natočil osmiminutové video v autě.
Internet tak vytvořil zvláštní situaci, kdy člověk s doktorátem musí dokazovat, proč jeho závěry dávají smysl, zatímco muž v mikině s nápisem „Truth Hunter“ získá důvěru tím, že mluví rozhořčeně.
Největší autoritou se totiž nestává ten, kdo něco ví, ale ten, kdo působí dostatečně sebejistě a používá slova jako „probuzení“, „systém“ a „oni nechtějí, abyste to věděli“.
5. Kritizují hlavně ty, kteří něco umí
To je možná nejzábavnější část celého fenoménu. Lidé, kteří nikdy nic nedokázali, vysvětlují podnikatelům, jak se podniká. Lidé, kteří nedokáží napsat odstavec, ve kterém se drží tématu, učí novináře psát, lidé bez jediné přečtené studie opravují vědce a člověk, který v životě neřídil ani školní projekt, publikuje články o tom, proč jsou všichni manažeři neschopní.
Typickým příkladem je internetový komentátor, který nikdy nevedl firmu, nikdy nikoho nezaměstnával, nikdy nenesl odpovědnost za rozpočet, ale napíše: „Řídit stát jako firmu je přece jednoduché.“
Ano. Proto každá druhá hospoda po roce zkrachuje, ale v internetových diskusích se pravidelně objevují lidé schopní během dvou komentářů vyřešit důchodový systém, zdravotnictví i geopolitickou stabilitu Blízkého východu.
Je to zvláštní civilizační kouzlo internetu: nejvyšší sebevědomí mívají ti, kteří nikdy nenesli odpovědnost za nic složitějšího než heslo k Wi-Fi.
6. Zdroj? „Je to přece jasné“
Když přijde řeč na fakta, nastává mlha. Internetový expert zpravidla „někde četl studii“, „viděl dokument“, „má známého“ nebo „si to spojil“. Přesné zdroje mizí podobně záhadně jako ponožky v pračce.
A pokud zdroj existuje, bývá to blog jiného člověka, který také ničemu nerozumí — což vytváří krásný uzavřený ekosystém digitální sebejistoty.
Typický řetězec vypadá takto: anonymní blog cituje jiný anonymní blog, ten cituje video bez autora, video cituje „tajné informace“, a ty pocházejí z obrázku sdíleného na sociálních sítích v roce 2017.
Po pěti minutách pátrání člověk zjistí, že „šokující důkaz“ vznikl původně jako satirický meme. Ale mezitím už stihl získat status „alternativní analýzy“.
7. Sebejistota je nekonečná
Skutečné znalosti člověka obvykle vedou k pokoře. Čím víc víte, tím více si uvědomujete složitost světa.
Internet funguje opačně. Tři přečtené příspěvky a čtyři videa stačí k přesvědčení, že ekonomové nechápou ekonomiku, psychologové nerozumějí psychice, a odborníci obecně kazí věci, které by šlo vyřešit „selským rozumem“.
Selský rozum se tak stal univerzálním nástrojem pro vysvětlování všeho od inflace po kvantovou fyziku. Například: „Nevím, proč se fyzici hádají o vesmíru, když je přece logické, že…“
Věta začínající slovy „je přece logické“ je mimochodem jeden z nejspolehlivějších indikátorů člověka, který právě vstupuje do oblasti, o níž neví téměř nic.
Digitální paradox doby
Nikdy v historii nemělo lidstvo přístup k tolika informacím — a nikdy nebylo tak snadné zaměnit hloupost a sebevědomí za znalosti. Internet vytvořil fascinující prostředí, kde odborník opatrně formuluje závěry, zatímco člověk bez znalostí píše titulky typu: „Konečně pravda, kterou vám experti tají!“
A publikum často nadšeně tleská tomu druhému. Protože jednoduchá odpověď je psychologicky příjemnější než složitá realita. Možná právě proto dnes tolik lidí věří těm, kteří mluví nejhlasitěji — a ignorují ty, kteří opravdu něco vědí.
A tak internet dál produkuje armádu digitálních všeumělů, kteří s obdivuhodnou jistotou vysvětlují svět ostatním. Především proto, že nepochopili nepříjemný detail: že některým věcem je opravdu potřeba nejdřív porozumět a že porozumět jim vyžaduje vyšší úsilí, než „spravedlivé rozhořčení“ nad spiknutím elit, kterým se tito všeodborníci zoufale snaží podobat.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020