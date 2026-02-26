Sbohem, babičko, já jdu za štěstím: Proč stříbrná generace bourá manželské mýty?
Představa, že po padesátce už člověk jen odevzdaně čeká na vnoučata a po šedesátce nebo později na pošťáka s důchodem, vzala definitivně za své. Zatímco celková rozvodovost v Česku mírně klesá, u párů, které spolu odsloužily čtvrt století a více, je trend opačný.
Počet rozvodů v kategorii „stříbrných vlasů“ se za poslední dvě dekády téměř zdvojnásobil. A není to jen český folklór – fenomén „Silver Splitters“ (“stříbrných rozchodů“) válcuje všechny vyspělé země od USA až po Japonsko.
Padesátníci v útoku: Teď, nebo nikdy!
První vlna tohoto zemětřesení přichází kolem padesátky. Tato generace už totiž odmítá hrát roli trpělivých čekatelů na konec. Pro padesátníky není rozvod přiznáním porážky, ale agresivní investicí do druhé poloviny života. Uvědomují si, že mají před sebou možná posledních patnáct let v plné síle a kariérním vrcholu.
Zatímco dříve se v tomto věku „držela basa“ kvůli dětem, dnešní padesátníci jakožto typická sendvičová generace – drcená péčí o dospívající potomky a stárnoucí rodiče – často zjistí, že partner už není oporou, ale další koulí u nohy. Rozvod je pro ně restartem v cílové rovince.
Chtějí do ní vletět v novém sportovním voze (obrazně i doslova), a hlavně na to ještě mají peníze. Padesátník má totiž stále vysoký úvěrový potenciál; banka mu na nový byt s radostí půjčí, což z něj dělá ekonomicky nejsvobodnějšího rozvodového hráče.
Když hnízdo osiří a ticho začne řvát
U těch ještě starších, šedesátníků a sedmdesátníků, je motivace trochu jiná, ale neméně silná. Hlavním „viníkem“ je vysoký věk v dobré kondici. Když z hnízda vyletí poslední potomek (tzv. syndrom prázdného hnízda), manželé najednou zjistí, že si kromě debat o splátkách hypotéky a prospěchu vnoučat nemají co říct.
Dříve se takové soužití prostě „doklepalo“ v zájmu tradice. Dnes ale i babičky pochopily, že zbytek života nemusí strávit jako servisní organizace pro manžela, který za celá desetiletí nepochopil, jak se zapíná pračka. A tak, zatímco padesátníci odcházejí „za něčím novým“, senioři častěji odcházejí „od někoho starého“. Chtějí prostě svůj svatý klid a právo na to, aby jim nikdo nepřepínal televizi.
Svoboda s příchutí chudoby a izolace
Důsledky tohoto „stříbrného procitnutí“ jsou ovšem dvojsečné a zde končí veškerá legrace. Rozvod v pozdním věku je luxusní zboží, na které mnozí doplatí drsným pádem životní úrovně. Zatímco padesátník ztrátu majetku ještě „urve“ prací, senior s důchodem už nemá kde brát. Dělit byt a úspory v momentě, kdy už nejste pro banku bonitní, znamená často pád do pasti nájemního bydlení, které z jednoho důchodu prostě neutáhnete.
Kromě ekonomické propasti se otevírá i propast sociální. Rozvodem v seniorském věku se často trhají rodinné vazby drastičtěji, než si aktéři připouštějí. Rozdělené Vánoce, zmatená vnoučata a postupné osamění v garsonce jsou daní za pozdní svobodu.
Moderní senior sice riskuje samotu s tabletem v ruce, aby nemusel poslouchat mlaskání u televize, ale statistiky varují: rozvedení senioři jsou nejohroženější skupinou z hlediska deprese i předčasných úmrtí. Svoboda je krásná věc, ale v jednom se ten zimní večer zdá být o dost delší.
Jan Urban
Další články autora
- Počet článků 81
- Celková karma 12,83
- Průměrná čtenost 319x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020