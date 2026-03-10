SATIRA. OPERATIVNÍ SVODKA: Profil pachatele v kauze „Kdo zabil Václava Moravce?“
I. Analýza „Cui bono“ (Kdo si třepe šampaňským?)
Kriminalistická logika „za vším hledej prospěch“ ukazuje na široký okruh podezřelých. Na seznamu figurují:
A. Milovníci frází: Politici, kteří dokáží mluvit deset minut a neříct nic, ale Moravec je po devíti minutách a padesáti sekundách brutálně přeruší otázkou na fakta.
B. Osoby, které mají alergickou reakci na fakta: „Pane ministře, já vás přeruším, tady na tom grafu vidíme opak...“, pro které je nesouhlas ekvivalentem fyzického napadení či které preferují monology před diskusí. Pachatele hluboce uráží, když je jeho emocionální výlev o ceně rohlíků konfrontován s čísly, čísla vnímá jako osobní provokaci a „čarodějnictví“ Pražské kavárny.
II. Hlavní iritující faktory (Proč ho pachatel „musel“ odstranit)
A. „Skákání do řeči“: Pachatel věří, že politik má právo na nerušený třicetiminutový monolog o ceně másla, i když se ho moderátor ptal na jadernou energetiku. Jakýkoliv pokus o moderaci vnímá jako „atentát na svobodu slova“. Skákání do řeči nesnáší ani v situaci, kdy se politik právě chystá pronést největší hloupost svého života.
B. Intelektuální převaha (skutečná či domnělá): Pachatele irituje Moravcův slovník. Výrazy jako „distributivní spravedlnost“ považuje za osobní urážku a šifrovanou zprávu pro Brusel. Vyvolávají u něj nekontrolovaný třas, neboť ho nutí k nejbolestivější aktivitě: kritickému myšlení.
C. Touha po jednoduchosti: V jeho světě neexistují pásma šedé, pouze „pravda“ a „lež“, a v neděli u oběda chce být utvrzen ve své pravdě, nikoliv zneklidněn doplňující otázkou.
D. Vizuální aura: Pachatel nemůže vystát moderátorovy brýle a fakt, že i po dvou hodinách ostré debaty má každý vlas přesně tam, kde ho mít má. Považuje to za důkaz jeho příslušnosti k tajnému řádu „vyvolených“.
III. Pracovní profil pachatele (Typický „Anti-Moravec“)
Vizuální identifikační znaky: Při sledování televize vykazuje pachatel mírný tik v pravém oku, který graduje v okamžiku, kdy moderátor vytáhne údaje výzkumné agentury. Často bývá spatřen, jak hrozí ovladačem směrem k obrazovce, přičemž jeho tepová frekvence odpovídá výstupu na Mount Everest.
Psychologický profil a modus operandi: Pachatel trpí utkvělou představou, že Václav Moravec osobně může za to, že nedělní svíčková v krku trochu drhne. V digitálním prostředí se projevuje jako expert na vyváženost a stopování času (metoda: „Mluvil o 14 sekund déle než ten náš!“).
Syndrom „Já to platím“: Pachatel je pevně přesvědčen, že jeho 135 korun měsíčně mu dává právo určovat, kdo bude sedět ve studiu, jakou barvu má mít kravata a že hostem musí být vždy někdo, kdo mu odkývne jeho názor.
Typické chování: Každou neděli ve 12:01 usedá k televizi s připraveným mobilem, aby na Facebook napsal: „Už zase lže, hnus, vypínám to!!!“ – přičemž se dodívá až do 14:00, aby mu neunikl jediný důvod k dalšímu rozčilení.
Sociální vazby: Jeho nejbližším spojencem je algoritmus sociálních sítí, který mu každých deset minut potvrzuje, že Václav Moravec je jediným důvodem, proč v republice nefunguje ani gravitace.
III. Závěrečné vyhodnocení (Kdo tedy „zabil“ OVM?)
OVM „nezabila“ jedna osoba, ale kolektivní intolerance k uvažování a doplňujícím otázkám. Pachatelem je doba, která chce instantní pravdu a diskusi bez moderace, kde nevyhrává ten s lepšími argumenty, ale ten, kdo dokáže hlasitěji zakřičet, že ho moderátor nenechá domluvit.
Doporučení vyšetřovatele: Případ odložit. Pachatel je nepolapitelný. Po odchodu VM bude však první, kdo si bude stěžovat, že nová moderátorka je „příliš měkká“ nebo „příliš drsná“. Nyní prožívá fázi vítězství, ale vyšetřovatelé předpovídají brzký nástup abstinenčních příznaků. Pachatel totiž nepotřebuje diskusi, potřebuje nepřítele, a Moravec byl v tomto ohledu ideální terč. Brzy začne hledat novou oběť, protože nic nespojuje rodinu u nedělního oběda tak dobře, jako společné nadávání na toho „chytráka v televizi“.
PŘÍLOHA K PROTOKOLU: Seznam zabavených předmětů (Doličné věci)
Při operativním zásahu v bydlišti podezřelých byly zajištěny následující položky, které potvrzují dlouhodobou přípravu na „eliminaci“ moderátora:
- 3x dálkový ovladač: Všechny vykazují identické poškození – chybějící tlačítka „OK“ a „Změna programu“, která byla udupána v záchvatu spravedlivého hněvu během debaty o důchodové reformě.
- 1x arch papíru s ručně psanými čárkami: Neformální statistika pachatele s nadpisem „Kolikrát ten arogant přerušil NAŠEHO předsedu“. Poznámka pod čarou: „Grafy jsou podvod, v samoobsluze je nikdo nejí!“
- Sada nepoužitých kapesníků: Určeny k otírání monitoru poté, co pachatel v afektu poprskal obrazovku během moderátorova úvodního monologu o právním státě.
- Vytištěná historická tabulka, kde jsou červenou fixou podtrženi všichni slavní nositelé jména Moravec (od Emanuela po fiktivního kocoura z večerníčku), aby mohl být kdykoliv prokázán „genetický sklon k manipulaci“.
- Kolekce „Komentářových screenshotů“: Zásoba předpřipravených příspěvků pro sociální sítě typu: „Koncesionářské poplatky na tohle? To radši podpořím útulek pro slepice!“ (pozn.: útulku nikdy neposlal ani korunu).
- Budík nastavený na 11:58, a to aby pachatel stihl být u televize včas a mohl být naštvaný již od prvních vteřin znělky, dříve než moderátor stačí říct „Dobrý den“.
Podpis vyšetřovatele: mjr. Satira v. r.
Jan Urban
- Počet článků 104
- Celková karma 13,06
- Průměrná čtenost 343x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020