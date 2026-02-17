Samomluva z bunkru pod Kremlem, uniklá z kruhů FSB: Kapitola o obojživelnících (fikce)
Stůl byl tak dlouhý, že na jeho druhém konci už pravděpodobně platilo jiné časové pásmo i mírně odlišná verze pravdy. Před ním v malém, přísně střeženém teráriu seděla drobná, zářivě modrá pralesnička. Dárek od soudruhů, zpoza oceánu. V exotickém balení, bez záručního listu, ale s jasným účelem. V Moskvě se totiž cení dárky, které zabijí, a dvojnásobně ty, jež zabíjí pouhým dotekem.
„Všichni se mě ptají, Vladimire Vladimiroviči, proč zrovna žába?“ zamumlal si pro sebe a lehce poklepal na sklo. „Západní tisk zase ví všechno. Prý jsem nechal Alexeje otrávit jedem z kůže těchto tvorečků. Směšné. My máme přece své tradice.“
Pousmál se tím typem úsměvu, který vypadá jako závada na softwaru. „Máme čaj. Speciální čajové směsi. Máme kreativní architekturu s velkými okny. Máme balkony, schodiště a náhlé zdravotní komplikace při leteckých přesunech. A od bratrských Čechů máme i novičok. Tak proč bychom, proboha, plýtvali exotickým obojživelníkem na někoho, kdo už stejně tráví dovolenou za polárním kruhem?“
Odmlčel se a zadíval se na žábu. „Píšou, že agenti museli v pralese běhat tři týdny s motýlkářskými síťkami. Absurdní. Sergej ji přivezl v termoflašce za dva dny. Business class. A prý jsem ji nechal olizovat jeho dopisy. Jaká fantazie! Jako by nestačilo tu žábu jen na chvíli posadit na jeho oblíbený hrnek s logem té jeho směšné nadace…“
Znovu ticho. Takové to hutné, státní. „Tedy… kdybych to udělal. Což jsem samozřejmě neudělal. Je to biologicky nemožné. A právně také. Všechno je u nás právně nemožné, dokud se to nestane.“
Zhluboka se nadechl. „Alexej Navalnyj byl vlastně užitečný. Každý systém potřebuje opozici. Jako dekoraci. Něco jako vánoční ozdobu – pěkné na pohled, ale křehké. Jen je někdy těžké trefit správnou dávku dramatu. Když je ho málo, svět se nudí. Když je ho ale moc, vznikají mučedníci. A mučedníci mají tu nepříjemnou vlastnost, že přežívají v paměti déle než prezidenti.“
Žába nehnutě seděla. Mlčela. Ideální spolupracovník. „Západ nás nikdy nepochopí,“ pokračoval. „Oni řeší etiku, my řešíme logistiku. Oni mají sankce, my máme protiopatření. Oni mají vyšetřovací komise, my máme vyšetřovací závěry.“
Pomalu vstal a upravil si sako. „A vůbec, je to všechno propaganda. V Rusko se přece neumírá na jed. Umírá se na smutek, nešťastné pády a náhlé zdravotní příhody ve strategicky nevhodných výškách. To je naše národní folklórní disciplína.“
Přešel místnost. Kroky se rozléhaly bunkrem kdesi hluboko pod Moskvou. „A ta žába? Ekologická diplomacie. Kousek Amazonie v srdci Eurasie. Mezinárodní spolupráce. Globalizace v praxi.“
Naklonil se blíž k teráriu. „Navíc je hezké mít něco, co zabíjí pouhým dotekem. Člověk si pak připadá výjimečný…“ Na okamžik se zarazil a rukavičkou si opatrně uhladil manžetu. „…a hlavně se s nemusí tolik bát. Když víte, že i příroda pracuje pro vás, spí se klidněji.“
Zhasl světlo. V šeru zůstala jen modrá žába a ticho. A ticho je v Rusku nejhlasitější souhlas.
Jan Urban
Svěží absurdita (či bizár?) české politiky: Imertovaný ministr životního prostředí
Česká politická scéna nás naučila mnohému. Nominace Igora Červeného (Motoristé sobě) na post ministra životního prostředí posouvá však laťku do jiné a zcela nečekané dimenze. A to doslova.
Jan Urban
Od drceného mechu k ministerskému šaškovi: jak světem vládne infantilní influencing
Fenomén infantilního „influencingu“ už dávno nekončí u bělících past a ranních rituálů; s dravostí sobě vlastní ovládl i nejvyšší patra politiky.
Jan Urban
Uniklo z Hanspaulky: Václav Klaus cupuje Macinku za slabý výkon v Mnichově (fikce)
Proč Macinka Klause v Mnichově hluboce, ale skutečně hluboce, zklamal, jak Klaus Hillary porazil, jaké jsou tradiční konzervativní hodnoty a proč už je brání jen on a Kreml.
Jan Urban
INTERNÍ MEMORANDUM: Strategické směřování vysílání ČT, verze 2.0 (fikce)
Do našich rukou se dostalo memorandum, podle kterého ČT končí s kritikou. Čekají nás naopak reportáže z továren holdingu, ruština s SPD a nové motoristické pořady „Na rychlost nehleď“ a „Cyklista jako nepřítel“,
Jan Urban
Mnichovské poselství benzínového diplomata: Tradiční hodnoty, a hurá na východ
Pokud si někdo myslel, že Macinka jel na Mnichovskou bezpečnostní konferenci hájit zájmy českých občanů, šeredně se spletl. Jel tam hájit Trumpa, konzervatismus a tradiční hodnoty.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...
Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál
Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal...
Začalo vyvlastňování pozemků pro přehradu Nové Heřminovy
V souvislosti s dlouho odkládanou stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku zahájil...
Ostrava chce lepší ochranu čistírny odpadních vod, možnosti má ukázat studie
Město Ostrava nechává se společností Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) zpracovat studii...
Karlovy Vary budou hledat firmu, která přestaví ubytovnu Úvalská na byty
Karlovy Vary vyhlásí výběrové řízení na firmu, která přestaví ubytovnu v Úvalské ulici na byty....
Olympijská štafeta biatlonistů: Češi chtějí dojet v TOP 6
Čeští biatlonisté odhalili složení mužské štafety pro olympijský závod v Anterselvě. Tým povede...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 67
- Celková karma 12,39
- Průměrná čtenost 311x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020