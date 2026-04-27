Samomluva neúspěšného kandidáta Turka, aneb proč mě v Jižní Americe nechtěli (Fikce)
Postrádají tam jakýkoliv smysl pro moderní efektivitu. Tyranie vyžaduje řád, a já jsem narazil jen na neschopné generály a líné úředníky, a tak jsem neuspěl ani na místo asistenta diktátora.
Přitom to všechno začalo slibně. V inzertní příloze jedněch exilových novin se objevil inzerát: „Hledáme ambiciózní osobnost s tahem na branku pro správu středně velkého banánového impéria. Zkušenosti s potlačováním demonstrací a veřejných médií výhodou, vlastní uniforma nutností.“ Řekl jsem si: „Turku, to je ono. Schopnosti máš, auto máš (i když starý Jeep tam asi stačit nebude) a s lidmi to umíš – hlavně s těmi, co mlčí.“ Do přihlášky jsem hrdě připsal, že výstroj samozřejmě vlastním: originál uniformy od Hugo Bosse, vzor SS, žádná levná napodobenina z tržnice.
Dostal jsem se až do třetího kola. Pohovor probíhal v bunkru pod prezidentským palácem. Proti mně seděl generál s tolika medailemi, že se pod jejich tíhou mírně nakláněl doleva, a personalistka v maskáčích s logem luxusního italského módního domu.
„Pane Turku,“ začala, „jaké jsou vaše nejsilnější stránky pro tuto roli?“
Nadechl jsem se a položil na stůl ruku v pěst. „Pánové, moje největší přednost je, že vím, jak se dělá pořádek. Zatímco vy tu řešíte barvu šňůrek na ramenou, já mám v malíku kompletní organizační strukturu, zásobování a strategii Třetí říše.
Zkusil jsem je trochu prozkoušet. Hodil jsem do pléna kontrolní otázku na rozdíl mezi taktikou bleskové války a tím jejich „vstáváním z postele v deset dopoledne“. Nastalo hrobové ticho. Generál na mě koukal, jako by mu právě v nádrži došla nafta.
„Pánové,“ utřel jsem si čelo, „historie je učitelka života, ale vy jste v té škole zjevně pořád jenom kouřili na záchodech. Chcete dělat převrat a nevíte, jak vypadalo velení u Stalingradu? Chcete ovládnout zemi a neznáte ráži děl tanku Tygr? Bez disciplíny wehrmachtu tady nevybudujete ani pořádnou frontu na banány, natož impérium“.
Generál zamrkal, ale já pokračoval: „A co se týče řízení lidí? Můj styl je jasný: držet nejbližší kolegy ve vládě neustále pod krkem, zvlášť, když jim hrozí kriminál. Žádné společné večírky, žádné výhody. Jakmile uvidím, že ministr začíná mít moc velké břicho nebo dlouhé proslovy, hned mu připomenu, kdo tady drží klíče od kasáren. Strach je nejlepší nástroj řízení, pánové. Moje vláda nebude o diskusích, ale o tom, že se bude makat, nebo se půjde kopat kanál.“
Při pohledu na generála jsem si neodpustil poznámku k jeho zjevu: „Mimochodem, ta vaše uniforma? Ten střih je naprostá katastrofa. Vypadáte v tom jako vrátný z hotelu, ne jako vojevůdce. Chybí tomu šmrnc, autorita a ta správná německá strohost. S tímhle módním pojetím vás nikdo nebude brát vážně ani u vás na dvorku.“
Pak jsem vytáhl tablet a ukázal jim tabulku v Excelu. „Pánové, vaše pojetí tyranie je zastaralé a neekonomické. Vy chcete stavět lágry, krmit tam tisíce vězňů a platit stovky bachařů jen proto, abyste si ukojili ego. To je čistá ztráta! Já navrhuji moderní model: každého, kdo jen pípne, okamžitě vyhostíme do sousední země výměnou za jejich přebytečnou pšenici nebo naftu. Zbavíme se problému, ušetříme za ostnatý drát a ještě naplníme státní sýpky. Je to čistý byznys.“
Generál si ale jen odplivl s tím, že je diktátor, a ne nějaký handlíř s pšenicí nebo řepkou. Naprostý amatérismus.
„Kde máte koně?“ zeptala se personalistka.
„Mám Octavii v naftě, žere to pět litrů a v kufru odvezu tři ministry i s rodinami,“ odpověděl jsem hrdě. Nastalo ticho. Ukázalo se, že nemůžete být diktátorem, pokud se nefotíte na bílém hřebci v rozhalence. Moje argumentace, že kůň nemá klimatizaci a špatně se s ním parkuje u národní banky, nikoho nezajímala.
Když po mně pak chtěli kolek na formulář „Žádost o uznání stavu dočasného tyrana“ a poslali mě na ministerstvo pro vnitřní rozvrat, definitivně mi ruply saze. Seděl tam úředník s knírem a chtěl poplatek v hodnotě tří lam.
„Poslouchej, ty parazite a darmožroute,“ zařval jsem na něj, až mu nadskočila káva. „Vás tady platí z daní, které kradete lidem, co vědí, co je to práce! Sedíte tu na své líné zadnici, razítkujete papíry, kterým ani nerozumíte, a brzdíte pokrok národa. Kdybych to tady vedl já, první, co udělám, je, že vás všechny vyženu krumpáčem hloubit kanály! Vy jste ta rakovina, co požírá tento kontinent! Kdybych měl u sebe aspoň jeden funkční pancéřový pěst, tak vám to razítko vtisknu přímo do čela!“
Z budovy mě vyváděli tři strážníci. Cestou jsem jim ještě stihl vysvětlit, že jejich výstroj má tragický střih a že s takovým přístupem k úřadování skončí dřív než italská ofenziva v Řecku. Poděkovali mi a řekli, že si vybrali někoho s „tradičnějším přístupem“ (rozuměj: syna předchozího diktátora). Prý jsem příliš zaměřený na schopnosti.
Takže jsem zpátky u nás v hospodě. Tady aspoň lidi chápou, že když řeknu, že by se to tu mělo srovnat do latě, nepotřebuju k tomu koně ani italské maskáče. Stačí mi k tomu třetí pivo a fakt, že vím, jak se to dělá. Jižní Amerika prostě na Turka a jeho deratizaci ještě není připravená.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020