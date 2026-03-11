Samomluva (Ex)poslankyně Markéty „Až-to-všechno-klekne“ Šichtařové (fikce)

Zlatá horečka v Malostranském paláci, aneb Jak jsem (skoro) zachránila republiku před digitálním otroctvím

Tak je to tady. Jak jsem předpovídala v posledních 450 blozích, systém se zhroutil. Ale tentokrát nešlo o pád eura (ten si schovávám na příští úterý), nýbrž o můj osobní střet s realitou české legislativy.

Moje angažmá v Poslanecké sněmovně bylo sice kratší než životnost papírové padesátikoruny v dešti, ale o to výživnější.

Hned první den jsem v bufetu narazila na zásadní systémové selhání. Chtěli po mně platit kartou! Chápete to? V srdci demokracie se mě pokusili vehnat do digitálního koncentráku!

Okamžitě jsem z kabelky vytáhla svůj pětigramový investiční slitek a dožadovala se vydání dvou obložených chlebíčků. Když mi paní za pultem řekla, že nemá váhu na drahé kovy a neumí mi „vrátit v dukátech“, pochopila jsem, že tato země je ekonomicky v době kamenné. Tedy spíš v době papírové, což je ještě horší.

Snažila jsem se kolegům z SPD vysvětlit, že státní rozpočet nevyřešíme škrtáním dávek, ale tím, že všem důchodcům rozdáme rýžovací pánve a pošleme je k Otavě. Bohužel, místo debaty o návratu ke zlatému standardu se mě pořád někdo ptal, proč natáčím videa o investicích přímo v jednacím sále.

Lidé nechápou širší souvislosti. Sněmovna není jen místo pro žvanění, je to skvělé „zázemí pro osobní projekty“. Ten prostor má úžasnou akustiku – když tam řeknete slovo „hyperinflace“, ozvěna se nese až na Malostranské náměstí a cena zlata na mém e-shopu v tu ránu poskočí o dvě procenta. To je čistá tržní efektivita!

Nakonec jsem ale usoudila, že můj čas je příliš drahý na to, abych ho trávila hlasováním o zákonu o zahrádkářských koloniích. Svět totiž končí. Zase. A já musím být u své klávesnice, abych vám o tom mohla prodat... tedy napsat článek.

Odcházím se vztyčenou hlavou a kapsami těžkými (doslova, ty cihličky fakt táhnou). Sněmovna přežila mou přítomnost, ale pochybuji, že přežije nadcházející pád všeho. Takže nezapomeňte: až se zítra probudíte do světa, kde peníze budou mít hodnotu toaletního papíru, neříkejte, že jsem vás nevarovala.

P.S.: Pokud máte pocit, že se vám život hroutí, můj e-mail stále funguje. Zlato je jistota, stát je nepřítel, a já jsem vaše jediná šance, jak tohle všechno přežít v luxusním bunkru vyloženém drahými kovy.

Kontext pro čtenáře:

  • Markéta Šichtařová byla zvolena do Poslenecké sněmovny v roce 2025 za SPD.
  • Čelila kritice za to, že využívala prostory Sněmovny k propagaci svého podnikání se zlatem.
  • Její politická kariéra byla provázena kontroverzemi ohledně střetu zájmů mezi funkcí zákonodárkyně a investiční poradkyně.
Autor: Jan Urban | středa 11.3.2026 12:58 | karma článku: 0 | přečteno: 20x

Jan Urban

  • Počet článků 106
  • Celková karma 13,30
  • Průměrná čtenost 347x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

