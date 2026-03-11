Samomluva (Ex)poslankyně Markéty „Až-to-všechno-klekne“ Šichtařové (fikce)
Tak je to tady. Jak jsem předpovídala v posledních 450 blozích, systém se zhroutil. Ale tentokrát nešlo o pád eura (ten si schovávám na příští úterý), nýbrž o můj osobní střet s realitou české legislativy.
Moje angažmá v Poslanecké sněmovně bylo sice kratší než životnost papírové padesátikoruny v dešti, ale o to výživnější.
Hned první den jsem v bufetu narazila na zásadní systémové selhání. Chtěli po mně platit kartou! Chápete to? V srdci demokracie se mě pokusili vehnat do digitálního koncentráku!
Okamžitě jsem z kabelky vytáhla svůj pětigramový investiční slitek a dožadovala se vydání dvou obložených chlebíčků. Když mi paní za pultem řekla, že nemá váhu na drahé kovy a neumí mi „vrátit v dukátech“, pochopila jsem, že tato země je ekonomicky v době kamenné. Tedy spíš v době papírové, což je ještě horší.
Snažila jsem se kolegům z SPD vysvětlit, že státní rozpočet nevyřešíme škrtáním dávek, ale tím, že všem důchodcům rozdáme rýžovací pánve a pošleme je k Otavě. Bohužel, místo debaty o návratu ke zlatému standardu se mě pořád někdo ptal, proč natáčím videa o investicích přímo v jednacím sále.
Lidé nechápou širší souvislosti. Sněmovna není jen místo pro žvanění, je to skvělé „zázemí pro osobní projekty“. Ten prostor má úžasnou akustiku – když tam řeknete slovo „hyperinflace“, ozvěna se nese až na Malostranské náměstí a cena zlata na mém e-shopu v tu ránu poskočí o dvě procenta. To je čistá tržní efektivita!
Nakonec jsem ale usoudila, že můj čas je příliš drahý na to, abych ho trávila hlasováním o zákonu o zahrádkářských koloniích. Svět totiž končí. Zase. A já musím být u své klávesnice, abych vám o tom mohla prodat... tedy napsat článek.
Odcházím se vztyčenou hlavou a kapsami těžkými (doslova, ty cihličky fakt táhnou). Sněmovna přežila mou přítomnost, ale pochybuji, že přežije nadcházející pád všeho. Takže nezapomeňte: až se zítra probudíte do světa, kde peníze budou mít hodnotu toaletního papíru, neříkejte, že jsem vás nevarovala.
P.S.: Pokud máte pocit, že se vám život hroutí, můj e-mail stále funguje. Zlato je jistota, stát je nepřítel, a já jsem vaše jediná šance, jak tohle všechno přežít v luxusním bunkru vyloženém drahými kovy.
Kontext pro čtenáře:
- Markéta Šichtařová byla zvolena do Poslenecké sněmovny v roce 2025 za SPD.
- Čelila kritice za to, že využívala prostory Sněmovny k propagaci svého podnikání se zlatem.
- Její politická kariéra byla provázena kontroverzemi ohledně střetu zájmů mezi funkcí zákonodárkyně a investiční poradkyně.
Jan Urban
Zpověď zlomeného muže: Jak mi „plyšový aristokrat“ zdemoloval život i konto
Před půl rokem jsem udělal osudovou chybu. Chtěl jsem „oživit náš manželský stereotyp“. Manželka toužila po něčem přítulném. Volba padla na britského kocoura – prý klidné, nekonfliktním, kamarádské a dekorativní plemeno.
Jan Urban
SATIRA. OPERATIVNÍ SVODKA: Profil pachatele v kauze „Kdo zabil Václava Moravce?“
Předmět vyšetřování: rituální vražda diskusního formátu OVM za účelem nastolení digitálního klidu. Status: Pachatel na útěku
Jan Urban
Dovolená v Bibione, srdce v Moskvě: Diagnóza českého schizofrenika
Povzdech lékaře nad pacienty, kteří blouzní o suverenitě, nejlépe v náruči ruského impéria, ale peněženky by chtěli mít nadité jako v Bruselu.
Jan Urban
Elity vs. lid: Velká lež, na kterou jsme skočili, aneb kdo vlastně za koho kope?
Česká společnost dnes připomíná dva oddělené světy, které sdílejí stejné hranice, ale mluví jinou řečí. Na jedné straně „elity“ pražských kaváren, na druhé „lid“ z regionů. Tak to aspoň vypráví politický marketing posledních let.
Jan Urban
Proč ženy stále letí na „alfa samce“ a jak tento instinkt "hacknout“
Ženský výběr partnera není nahodilá loterie, ale přesně vyladěný mechanismus starý tisíce let. Co ženy podvědomě hledají, a hlavně, jak tyto instinkty využít ve svůj prospěch využít, aniž byste se museli narodit jako bratr Thora?
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc
Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a...
Romeo a Julie se vrací do Olomouce, režie se ujal Zdeněk Prokeš
Moravské divadlo Olomouc uvede baletní inscenaci milostného dramatu Romeo a Julie. Režie slavného...
Nový Jičín zvýší nájemné v městských bytech, za nebytové prostory a pozemky
Nový Jičín zvýší od 1. července nájemné v městských bytech, za nebytové prostory a pozemky. U...
Genesis Capital kupuje většinový podíl ve společnosti Fyzioterapie s úsměvem
Fond skupiny Genesis Capital Genesis Private Equity Fund V kupuje většinový podíl ve společnosti...
Otázky Václava Moravce v neděli nahradí speciál. Tématem bude minus 310 miliard korun v kase
V pravé nedělní poledne se na České televizi objeví Lukáš Dolanský a Vanda Kofroňová. Jsou aktuální...
Pronájem kanceláře Jirkov ul. Vinařická
Vinařická, Jirkov, okres Chomutov
9 100 Kč/měsíc
- Počet článků 106
- Celková karma 13,30
- Průměrná čtenost 347x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020