Sám sobě pánem, sám sobě k pláči: Jak éra singles mění svět v armádu osamělých vlků

Nedávno jsme zde rozebírali fenomén „stříbrných rozvodů“. Ty však nejsou jediným tektonickým posunem naší společenské krajin. Zatímco senioři z manželství po letech utíkají, mladší generace do nich pro jistotu ani nevstupuje.

Být single už dávno není diagnóza pro ty, které nikdo nechtěl. Je to status a pro mnohé i nové náboženství. Ve velkých městech dnes tvoří domácnosti jednotlivců téměř polovinu všech bytových jednotek.

Od New Yorku po Prahu se tak staví „králíkárny“ 1+kk, protože moderní člověk už nepotřebuje jídelní stůl pro čtyři, ale hlavně zásuvku na nabíječku a klid na svůj vnitřní rozvoj, který v izolaci nebere konce.

Já, moje ego a digitální iluze výběru

Příčiny? Jsou prosté a lehce děsivé. Žijeme v době hyper-individualismu. Proč bychom měli dělat kompromisy ohledně barvy závěsů nebo směru dovolené, když můžeme mít všechno přesně podle sebe? Generace singles povýšila vlastní komfort na absolutno.

K tomu připočtěte digitální iluzi výběru – aplikace jako Tinder v nás vzbuzují pocit, že za nejbližším rohem (nebo dalším swajpnutím) čeká někdo ještě o 5 % lepší, kompatibilnější a s méně otravným smíchem.

Individuální důsledek je sice absolutní svoboda, ale také plíživá emocionální atrofie. Schopnost obrousit hrany a s někým se prostě „snést“ se vytrácí rychleji než ledovce. Stáváme se experty na sebe sama, ale naprostými diletanty v umění sdílet prostor s jinou lidskou bytostí.

Od kariérního sprintu k emocionální atrofii

Většinou to začíná nevinně. Ve dvaceti a třiceti je prioritou kariéra, cestování a „hledání sebe sama“. Sňatek se odkládá na neurčito jako nepříjemná aktualizace softwaru. Podle dat ČSÚ se věk prvosnoubenců neustále posouvá – dnes už muži poprvé říkají „ano“ průměrně ve 32 letech a ženy ve 30, což je o deset let později než u jejich rodičů. Problém nastává, když lidé svůj svobodný status „předrží“.

Po letech absolutní kontroly nad vlastním časem a ovladačem od televize se schopnost kompromisu vypaří. Návrat do „přirozeného“ partnerského soužití je pak pro tyto vytrénované sólisty emocionálním šokem. Zjistí totiž, že sdílet život s jiným člověkem není jako Tinder – nejde ho prostě vypnout, když vás začne nudit.

K tomu se váže i fenomén mamahotelu. Proč by se pětatřicetiletý „single“ pouštěl do nejistých vod společného bydlení, když má u rodičů vypráno, navařeno a nulovou zodpovědnost? Tento dobrovolný infantilismus vytváří armádu dospělých dětí, které jsou sice experty na digitální trendy, ale naprostými diletanty v umění postarat se o někoho jiného než o své vlastní ego.

Realitní hladomor v režii sólistů

Tento trend má však i velmi přízemní a bolestivý dopad: totální devastaci realitního trhu. Zatímco dřív jeden byt 3+1 ubytoval celou rodinu, dnes stejnou plochu v podobě tří garsonek okupují tři singles.

Výsledek? Ceny nemovitostí letí do stratosféry. „Singlizace“ bydlení tak paradoxně nejvíc trestá ty, kteří by rodinu založit chtěli, ale v souboji s movitými sólisty o čtvereční metry prostě prohrávají. Trh se přizpůsobil lidem, kteří nepotřebují dětský pokoj, ale jen místo pro jógamatku a kávovar.

V celospolečenské rovině je to časovaná bomba. Ekonomika sice jásá – single spotřebitel je ideální oběť. Kupuje menší (a dražší) balení potravin, platí celý nájem sám a utrácí za zážitky, aby zaplnil prázdnotu.

Jenže státní pokladna už tak nadšená není. Singles neprodukují nové plátce daní (čti děti), zato v budoucnu budou vyžadovat armádu pečovatelů, protože je na sklonku života nebude mít kdo „podržet za ruku“. Zatímco „stříbrné rozvody“ jsou útěkem z nefunkčního vězení, trend singles je často dobrovolným vstupem do luxusní samovazby.

Je to svět, kde nikdo nechrápé, ale také se nikdo nezeptá, jaký jsi měl den. Singles tak vyhráli boj za nezávislost, aby v padesáti s překvapením zjistili, že ta nespoutaná svoboda mládí je vykoupena tichým bytem, kde jim v případě ischiasu nemá kdo namazat záda Voltarenem.

Autor: Jan Urban | čtvrtek 26.2.2026 13:16

Jan Urban

  • Počet článků 82
  • Celková karma 12,86
  • Průměrná čtenost 323x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

