Rusové vybírají miliardy: Putinova válka vyvolává run na banky
Válka má jednu nepříjemnou vlastnost: dříve nebo později za ni někdo musí zaplatit. V Rusku se stále zřetelněji ukazuje, že účet už nepřichází jen v podobě mrtvých vojáků, zničené techniky a sankcí. Začíná se dotýkat také peněženek obyčejných Rusů.
Podle údajů ruské centrální banky a informací zveřejněných deníkem Washington Post vybírali Rusové v létě z bank mimořádné objemy hotovosti. Jen v červnu, červenci a první polovině srpna šlo dohromady o více než 15 miliard dolarů. Od začátku roku dosáhl objem vybrané hotovosti přibližně tří bilionů rublů, tedy asi 36 miliard dolarů.
Důvodem nejsou jen obavy z inflace nebo nedůvěra v banky. Ruskem se šíří také strach, že stát může jednoho dne omezit výběry nebo dokonce sáhnout na bankovní vklady, aby získal další peníze na pokračování války. Zatím jde o obavy, nikoli o potvrzený plán Kremlu. Už samotná skutečnost, že jim lidé věří, je však pro bankovní systém nepříjemnou zprávou.
Ruské banky přitom nejsou v jednoduché situaci. Část jejich úvěrů směřovala do podniků napojených na válečnou výrobu a kvalita úvěrových portfolií se zhoršuje. Vysoké úroky, zpomalující ekonomika a rostoucí objem problematických půjček vytvářejí kombinaci, která se nedá dlouhodobě řešit pouhým optimistickým prohlášením.
Světová banka letos upozornila na rostoucí finanční zranitelnost Ruska. Ekonomický růst v první polovině roku zpomalil na 0,6 procenta. Rozpočtový deficit naopak rostl a stát musel stále více hledat peníze mimo tradiční příjmy z energetiky.
To ovšem ještě neznamená, že se Rusko zítra ekonomicky zhroutí. Má stále značné zdroje, příjmy z vývozu surovin i nástroje, jimiž může banky a podniky přinutit k poslušnosti. Autoritářský režim navíc dokáže přenášet náklady svých rozhodnutí na občany způsobem, který by demokratická vláda politicky nepřežila.
Jenže právě v tom spočívá podstata problému. Putinova válečná ekonomika může ještě nějakou dobu fungovat, ale za cenu postupného vyčerpávání budoucnosti země. Peníze, pracovní síly, investice i technologické možnosti, které by mohly sloužit civilní ekonomice, spotřebovává válka.
Putin možná dokáže přimět banky, aby dál financovaly stát, a podniky, aby plnily jeho příkazy. Těžší bude přimět obyčejné Rusy, aby věřili, že jejich úspory jsou bezpečnější v bance než doma pod polštářem.
A to je pro režim, který chce vést válku na úkor celé společnosti, docela nepříjemná zpráva. Válka totiž může být politicky vyhlášena jedním člověkem. Její účet však nakonec dostávají všichni.
Putin tak může dál obviňovat Západ ze všech ekonomických potíží Ruska. Jenže největší ránu jeho ekonomice, větší než všechny západní sankce, zasadil on sám.
Zdroje k článku
- The Washington Post – Russians pull billions from banks, fearing Kremlin will seize deposits for war (18. 8. 2026) – podrobnosti o výběrech peněz a obavách obyvatel.
- Světová banka – Russia Macro Poverty Outlook, říjen 2026 – hospodářský růst, rozpočet, bankovní sektor a finanční zranitelnost.
- Ruská centrální banka – vyjádření Elviry Nabiullinové (11. 9. 2026) – oficiální reakce na obavy z likvidity bank.
- The Moscow Times – VTB Chief Urges Russia’s Central Bank to Reduce Number of Lenders (13. 11. 2026) – Kostinova skutečná vyjádření a údaj o výběrech hotovosti.
Jan Urban
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