Ruský mlýnek na maso hlásí podstav: Putin rozšiřuje armádu a Kim posílá další „hrdiny“
Vladimir Putin podepsal nový dekret, kterým zvyšuje počet aktivních vojáků ruské armády na úctyhodných 1,55 milionu. A protože ani domácí zdroje zjevně nestačí, na ruských střelnicích už pochodují tisíce posil z KLDR.
Zatímco moderní armády sázejí na technologickou převahu, umělou inteligenci a drony, ruské velení zůstává věrné osvědčené taktice masových lidských vln.
Zvýšení počtu aktivního vojenského personálu o dalších 15 500 tabulkových míst (čímž celkový počet zaměstnanců ozbrojených sil naroste na více než 2,44 milionu) je jasným signálem, že Moskva neplánuje polevit. Podobné papírové navyšování armády přitom proběhlo již několikrát v krátké době za sebou.
Otázkou zůstává, kde chce Kreml tyto lidi fyzicky vzít, aniž by spustil politicky riskantní masovou mobilizaci přímo v Rusku. Odpověď na tuto hádanku dává čím dál těsnější spojenectví s Pchjongjangem.
Podle aktuálních informací, které na síti X sdílel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, se na ruském území nachází již více než 8 000 severokorejských vojáků. Tím to ale nekončí – v plném proudu jsou přípravy na nasazení dalších 10 000 mužů. Vladimir Putin a severokorejský vůdce Kim Čong-un sice tyto posily vznešeně titulují jako „hrdiny“, realita na bojišti je však o poznání syrovější.
Severokorejci jsou v Rusku nejprve vybráni pro intenzivní výcvik a následně posíláni přímo na frontovou linii. Odhady ukrajinských a jihokorejských tajných služeb hovoří o tom, že Severní Korea od počátku této spolupráce poslala na podporu ruského válečného úsilí celkem už 14 až 15 tisíc vojáků.
Spojení ruských imperiálních ambicí a severokorejského lidského rezervoáru tak dává termínu „mlýnek na maso“ zcela nový, mezinárodní rozměr. Putin ukazuje, že lidským životem jako platidlem za územní zisky šetřit nehodlá – ať už jde o občany Ruska, nebo jeho asijského satelitu.
A že jde o nefalšovaný hazard s lidskými životy, nejlépe dokládají mrazivá čísla z fronty. Nezávislé odhady a uniklé statistiky hovoří o tom, že Rusko od začátku invaze zaznamenalo už přes 400 000 padlých vojáků, přičemž celkový počet zabitých a vážně zraněných dosahuje astronomických 1,6 milionu.
Ani Kimovi „hrdinové“ nezůstávají pozadu a za svou nezkušenost s moderní dronovou a dělostřeleckou válkou v Kurské oblasti platí krutou daň. Jihokorejské tajné služby odhadují, že zhruba 6 000 severokorejských vojáků už bylo na ukrajinském bojišti zabito nebo zraněno.
KLDR však není jedinou zemí, kde Kreml loví levnou sílu do první linie. Ruská válečná mašinérie se čím dál více spoléhá na chudé regiony Globálního jihu, odkud verbíři lákají tisíce naivních žoldáků na pohádkové platy a příslib ruského občanství.
Na ukrajinském bojišti tak v ruských uniformách nedobrovolně hynou občané Nepálu, Indie, Kuby, Srí Lanky nebo Somálska. Mnozí z nich přitom podepisují kontrakty v azbuce pod záminkou, že jdou pracovat jako pomocní dělníci nebo hlídači v zázemí. Jakmile ale dorazí do Ruska, realita je bleskově fackuje – po minimálním výcviku jsou bez jakýchkoli skrupulí vrženi přímo do nejkrvavějších úseků fronty.
Moskva tak úspěšně globalizuje své válečné úsilí a ukazuje, že v jejích očích má život cizince z rozvojové země hodnotu pouhého spotřebního materiálu na jedno použití. A není divu, že se množí protesty indické či nepálské vlády proti tomuto zneužívání jejich občanů.
Pro diktátory v Moskvě a Pchjongjangu jsou však tito muži očividně jen snadno nahraditelným spotřebním materiálem.
Prameny:
- Zvýšení počtu ruských vojáků: O Putinově dekretu navyšujícím počet aktivních příslušníků armády na 1,55 milionu informoval list The Moscow Times ve svém článku Putin Orders Russian Army to Increase Troop Size to 1.55M.
- Nasazení severokorejských vojáků: Vyjádření prezidenta Volodymyra Zelenského o přítomnosti a navyšování počtu vojáků z KLDR na ruském území mapuje agentura TRT World v textu Over 8,000 North Korean troops stationed in Russia as 10,000 more prepare, Zelenskyy says.
- Ruské ztráty (padlí): Úniky dat o počtu padlých ruských vojáků, který překročil hranici 400 000, detailně rozebírá britský deník The Guardian v článku More than 400,000 Russians killed fighting in Ukraine war.
- Celkové ruské ztráty (mrtví a zranění): Komplexní analýzu celkových ztrát dosahujících 1,6 milionu lidí pravidelně přináší americký institut Institute for the Study of War (ISW) ve svých zprávách, například v Russian Offensive Campaign Assessment.
- Ztráty severokorejských jednotek: Informace jihokorejských tajných služeb o přibližně 6 000 padlých či zraněných severokorejských vojácích přinesl deník Ukrainska Pravda v článku About 6,000 North Korean troops lost in Russia’s war in Ukraine.
Jan Urban
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