Ruský medvěd a prašiví psi: zoologická konference zahájena, a Rusko ukazuje skutečnou tvář
Tentokrát zazářil ruský propagandista Vladimir Solovjov, který navrhl udeřit na Rotterdam, Británii nebo Skandinávii a současně doporučil, aby se ruský medvěd postavil na zadní a rozprášil západní prašivé psy.
Je fascinující sledovat, jak se geopolitika v některých televizních studiích postupně mění v přírodopis pro pokročilé.
Na jedné straně stojí medvěd. Na druhé psi. Chybí už jen komentář zkušeného zoologa, který vysvětlí migrační trasy NATO a rozmnožovací cyklus Evropské unie.
Pozoruhodné je, že čím složitější jsou ekonomické a vojenské problémy, tím jednodušší bývá slovník propagandy. Když realita nabízí nepříjemné otázky, nastupují zvířata. Historie ostatně ukazuje, že jakmile někdo začne své protivníky označovat za škodnou, havěť nebo prašivé psy, obvykle mu docházejí argumenty.
Zvláštní kapitolou je samotný Rotterdam, na který by podle ruského propagandisty měli jeho krajané zaútočit. Přístav, logistické centrum a symbol evropského obchodu se v ruské propagandistické fantazii proměnil v cíl válečných plánů. Člověk si téměř představí nizozemské přístavní dělníky, jak mezi kontejnery nervózně sledují večerní program Rossija-1 a přemýšlejí, zda se právě nestali součástí scénáře nějakého geopolitického fantasy seriálu.
Celá věc má však i optimistickou stránku. Pokud by mezinárodní vztahy skutečně fungovaly podle televizních monologů, byla by planeta už dávno desetkrát zničena, patnáctkrát osvobozena a dvacetkrát zachráněna.
Naštěstí je většina světa stále řízena nudnými lidmi v oblecích, kteří místo řevu o medvědech tráví čas tabulkami, smlouvami a nekonečnými jednáními. Je to méně zábavné pro televizní sledovanost, ale výrazně zdravější pro lidskou civilizaci.
A tak si ruský medvěd může dál stoupat na zadní v televizním studiu, a cenit hlodáky. Tam totiž představuje podstatně menší problém než v reálné zoologické zahradě.
A pokud ruští propagandisté stále častěji nahrazují geopolitickou analýzu zoologií, může to být i nenápadný ukazatel toho, že realita na bojišti a stále častější ukrajinské útoky na ruském území se začínají vymykat jednoduchým vysvětlením. Když docházejí argumenty, nastupují medvědi. A když nastupují medvědi, bývá to často známka toho, že situace už není tak úplně pod kontrolou, jak tvrdí večerní televizní program.
Někdy i známka toho, že skutečné události – včetně ukrajinských útoků na ruská města – se nevyvíjejí zcela podle scénáře napsaného v Moskvě. Jinými slovy: čím více zvířat v propagandě, tím více nervozity v zákulisí.
Jak už kdysi zjistil Karel Havlíček Borovský, některé ruské iluze o vlastní velikosti jsou nesmrtelné. Mění se carové, generální tajemníci i prezidenti, ale potřeba strašit sousedy, zastírat vlastní problémy a řešit si své komplexy velikostí medvěda zůstává překvapivě stálá.
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020