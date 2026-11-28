Rusko slábne, Čína sílí, Severní Korea váhá: co přijde po Putinovi?
Ruská ekonomika i Rusko samotné platí za Putinovy ambice stále vyšší cenu: jedním z posledních dokladů je, že Rusko postupně přichází o část svého někdejšího vlivu tam, kde ještě donedávna považovalo své postavení za samozřejmé.
V zemích, které Moskva vydává za své nejbližší ekonomické partnery přestává být ruská měna samozřejmostí. Banky v Bělorusku, Kazachstánu a Kyrgyzstánu začaly výrazně zdražovat vklady hotovostních rublů, některé arménské banky tyto operace dokonce dočasně zastavily.
Moskva tak zjišťuje, že její měna už není automaticky vítaným hostem ani v zemích, které kdysi patřily do jejího mocenského zázemí.
Dalším příznakem měnícího se postavení Ruska je rostoucí role čínského jüanu. Čínská měna se po západních sankcích stále výrazněji prosazuje v ruském zahraničním obchodě, bankovnictví i finančních rezervách. Navíc se čínská měna začíná prosazovat a nahrazovat rubl i ve východních regionech samotného Ruska.
Rusko se tak dostává do poněkud paradoxní situace: zatímco se snaží vystupovat jako samostatné mocenské centrum, jeho ekonomika je stále více závislá na měně a finanční infrastruktuře svého východního souseda. A Peking rozhodně nemá důvod této závislosti nevyužívat.
Severní Korea začíná zlobit
Další nepříjemná zpráva přišla ze Severní Koreje. Podle ukrajinské vojenské rozvědky Pchjongjang dočasně pozastavil některé dodávky raket a dělostřelecké munice Rusku kvůli neshodám s Moskvou.
Podle ukrajinského tvrzení se severokorejské vedení nelibě postavilo ruským prohlášením o snaze zlepšit vztahy s Jižní Koreou. Zprávu zatím nelze nezávisle potvrdit, ale i samotná možnost komplikací v tomto vojenském partnerství je pro Kreml nepříjemná.
Meze válečné ekonomiky
Ruský válečný průmysl zaměstnává lidi, vyrábí zbraně a vytváří tak fiktivní, byť minimální statistický růst. Jenže tanky, rakety a dělostřelecké granáty nejsou zrovna ideální základnou pro dlouhodobé zvyšování životní úrovně.
K tomu přistupují vysoké úrokové sazby, rostoucí problémy podnikových úvěrů a narůstající deficity regionálních rozpočtů, které v souhrnu podporují fakt, že ruská měna přestává být samozřejmostí. K tomu se přidává technologická izolace a stále větší technologická závislost na Číně, která rozhodně není charitativní organizací poskytující Moskvě bezúročnou pomoc.
Demografická bilance
Ještě závažnější je demografická bilance. Rusko přichází o stovky tisíc mužů, z nichž značná část patřila do ekonomicky nejaktivnějších věkových skupin.
Nová analýza uniklých dat ruského statistického úřadu, kterou zveřejnily investigativní redakce Meduza a Mediazona, zjistila, že do konce září 2026 bylo evidováno nejméně 490 tisíc úmrtí ruských vojáků. Po započtení pohřešovaných, jejichž smrt dosud nebyla úředně zaznamenána, odhadují obě redakce skutečný počet padlých na více než 700 tisíc. Skutečné číslo tedy může být ještě vyšší.
Rosstat navíc od poloviny roku 2025 přestal zveřejňovat některé podrobné údaje o úmrtnosti. Když se nepříjemné výsledky přestanou publikovat, většinou to znamená, že se s nimi někdo nechce chlubit. .
Co si o tom všem myslí ruské elity?
Jejich veřejná loajalita Putinovi ještě neznamená, že jsou s jeho politikou skutečně spokojeny. Už v roce 2023 unikla nahrávka údajného rozhovoru producenta Josifa Prigožina a podnikatele Farchada Achmedova, v němž oba velmi ostře kritizovali Putina a jeho okolí. Autenticita celé nahrávky nebyla spolehlivě potvrzena a Prigožin ji označil za podvrh. Přesto ukázala, jaké nálady mohou za veřejnou podporou režimu existovat.
A právě tady se dostáváme k otázce, která bude pro budoucnost Ruska zásadní: Co se stane, až Putin odejde?
Je docela možné, že jeho nástupce nebude mít nejmenší zájem pokračovat v jeho válečném dobrodružství. Bude potřebovat stabilizovat ekonomiku, obnovit zahraniční obchod, získat přístup k technologiím a postupně uvolnit sankce. Mohl by proto válku ukončit, případně alespoň zmrazit konflikt, a veškerou odpovědnost za dosavadní katastrofu připsat předchůdci.
To by ostatně nebylo v ruských dějinách nic nového. Politické režimy se tam mnohdy dokázaly měnit velmi rychle. Neměli bychom si však plést konec Putinovy éry s koncem ruského imperialismu. Nové vedení může být pragmatičtější, nikoli demokratičtější. Může chtít mír nikoli proto, že pochopilo právo Ukrajiny na svobodu, ale proto, že potřebuje zachránit vlastní moc a zachovat Rusko jako fungující stát.
Možná tedy jednou uslyšíme, že za všechno mohl Putin, jeho okolí a špatné informace, které dostával. Ti, kteří mu po léta tleskali, se mohou najednou stát přesvědčenými zastánci nové éry.
V Rusku totiž nikdy nebylo příliš obtížné změnit politický názor. Stačí jen počkat, až se změní ten, kdo určuje, co si mají lidé myslet.
Zdroje
1. Ruský rubl v postsovětském prostoru: Meduza informuje o poplatcích za vklady hotovostních rublů v bankách zemí Eurasijské ekonomické unie – včetně Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Běloruska a Arménie.
Banks across the Eurasian Economic Union begin charging fees on cash ruble deposits.
2. Severní Korea a Rusko, napětí kvůli Jižní Koreji: Reuters přinesla zprávu o tvrzení ukrajinské vojenské rozvědky.
Ukraine says North Korea temporarily halted missile shipments to ally Russia.
3. Ruská ekonomika a regionální rozpočty: analýza polského Centra východních studií OSW popisuje rostoucí počet regionů s rozpočtovým deficitem a zhoršující se finanční situaci.
Testing the limits: Russia’s regional budgets in wartime.
4. Ztráty ruské armády: společná analýza Meduzy a Mediazony z 23. listopadu 2026. Rozlišuje nejméně 490 tisíc evidovaných úmrtí a odhad přes 700 tisíc padlých včetně pohřešovaných.
Leaked Rosstat data reveals 500,000 Russian war dead — and the data is genuine; Meduza: More than 700,000 Russian troops died in the war.
5. Nahrávka Josifa Prigožina a Farchada Achmedova: Meduza popsala obsah nahrávky i skutečnost, že její autenticita nebyla potvrzena a Josif Prigožin ji označil za falešnou.
A recorded conversation appears to reveal two Russian elites harshly criticizing Putin.
6. Finanční problémy ruských podniků a bank: Bank of Finland analyzuje růst podnikových dluhů a zhoršování kvality úvěrů.
Cracks in the wall – Bank of Finland Bulletin.
Jan Urban
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Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020