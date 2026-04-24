Rusko 2026. Fasáda stability praská: Rekordní chudoba a vymírání
Otázka, kdy se ruská ekonomika konečně zhroutí, se vrací jako bumerang. Aktuální data z letošního dubna sice ukazují, že Rusko se nenachází v momentu náhlého kolapsu, ale svědčí o procesu postupujícího úpadku, ze kterého je návrat čím dál těžší.
Válečný motor vs. prázdné regály
Hlavním důvodem, proč Rusko ekonomicky i sociálně „stojí“, je extrémní orientace na vojenskou výrobu. Zatímco zbrojovky jedou na tři směny a uměle tak udržují HDP v mírném růstu (prognóza MMF pro rok 2026 je 1,1 %), civilní sektor krvácí.
Lidé sice mají práci, ale vyrábějí věci, které vybuchují na frontě, místo aby zvyšovali životní úroveň doma. Tato „dvojkolejná ekonomika“ vytváří iluzi stability, úroveň služeb a kvalita spotřebního zboží však prudce klesají.
Ekonomické varovné signály
HDP pod tlakem: I přes masivní vládní výdaje přiznal Kreml za první dva měsíce roku 2026 pokles HDP o 1,8 %. Průmysl a stavebnictví poprvé od začátku invaze citelně zpomalují.
Drahý život: Inflace se drží kolem 6 %, což centrální banku nutí k drasticky vysokým úrokovým sazbám. Aby stát ufinancoval zbrojení, zvýšil od 1. ledna 2026 DPH z 20 % na 22 %, což dále podkopává kupní sílu obyvatel.
Sankční smyčka: Čerstvý 20. balíček sankcí EU míří přímo na námořní přepravu ropy a zvyšuje náklady a nejistotu exportu. I když Rusko zatím nachází alternativní cesty, ztratí-li schopnost obcházet cenové stropy, přijde o poslední velký zdroj hotovosti.
Sociální a demografický „tichý zabiják“
Pod nánosem makroekonomických dat se skrývá největší hrozba pro budoucnost země: Rusko doslova požírá své vlastní lidi.
Vymírání v přímém přenosu: Rusko zažívá nejhlubší porodnostní krizi od přelomu 18. a 19. století. V prvním čtvrtletí 2026 se narodilo jen 272 000 dětí, přičemž přirozený úbytek obyvatel přesahuje 100 000 lidí měsíčně. Celková populace klesla na 143,3 milionu.
Kritický nedostatek rukou: Rekordně nízká nezaměstnanost (2,2 %) není známkou prosperity, ale zoufalého nedostatku pracovních sil. Ekonomice chybí minimálně 2,4 milionu pracovníků, což se stát snaží lepit náborem tisíců dělníků z Indie a Vietnamu.
Konec sociálního státu: Pro rok 2026 tvoří výdaje na obranu a bezpečnost rekordních 38 % rozpočtu. Naopak podíl peněz na sociální politiku klesl na historické minimum 25 %. Rusko mění školy a nemocnice za tanky a rakety.
Verdikt pro rok 2026
Očekávat velkolepý bankrot ve stylu 90. let je zatím předčasné. Rusko se spíše mění v „mrtvou zónu“ – zemi, která díky ropě a zbraním přežívá, ale technologicky, demograficky i sociálně se propadá o desítky let zpět.
Společnost je atomizovaná, vystrašená a bez víry v budoucnost (vzájemná důvěra u mladých lidí klesla na neuvěřitelných 12 %). Klesající důvěra, nejistota a omezené vyhlídky vytvářejí prostředí, které brzdí jakoukoli iniciativu. Podle některých předpovědí tato kombinace vnitřního krvácení a vnějších tlaků vyústí v hlubokou recesi kolem července 2026.
Je tohle opravdu ekonomický a společenský partner, na kterého se podle některých hlasů chce naše vláda orientovat?
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020