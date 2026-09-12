Ruská genialita slaví úspěchy: Putin našel viníka války. Zkusme jeho metodu v praxi
Ruský prezident znovu objevil viníka války na Ukrajině. Západ. Podle jeho argumentace západní politika, NATO a snaha přiblížit Ukrajinu k Západu vytvořily situaci, která Rusko k válce prakticky dotlačila.
Nechme teď ale stranou geopolitiku, NATO, Ukrajinu i odborné debaty o tom, jakou roli hrála západní politika při vývoji vztahů s Ruskem. Zkusme něco zajímavějšího. Použijme stejný způsob uvažování v běžném životě.
Představte si, že přijdete domů a pohádáte se s manželkou. Manželka se ptá: „Proč na mě křičíš?“ A vy odpovíte: „Protože ty jsi mě k tomu přinutila.“ „Jak?“ „No, řekla jsi, že jsem zase zapomněl koupit mléko.“ „Ale tys ho opravdu nekoupil.“ „Právě! Tvým připomínáním jsi vytvořila napětí, které mě přimělo zvýšit hlas.“ Problém vyřešen. Za hádku může manželka.
Banka může za vaše dluhy
Stejnou logiku lze použít prakticky na všechno. Máte dluhy? Samozřejmě to není vaše vina. Může za to banka, která vám půjčila peníze. Nebo obchod, který vám prodal televizi. Nebo reklama. Nebo kapitalismus. Nebo Západ. A jste-li čtenářem blogerky Lhotské, pak bruselská vrchnost.
Máte nadváhu? Není to vaše vina. Mohou za to výrobci potravin. Reklama na čokoládu. McDonald’s. Stres. Dětství. Genetika. A koneckonců kapitalistický systém, který vám umožňuje koupit si dort ve tři ráno. Takže jste vlastně obětí.
A pokud vám lékař řekne, že byste měl zhubnout, můžete mu vysvětlit, že vás k přejídání donutila společnost.
Neudělal jsem chybu. Okolnosti mě donutily
Okolnosti jsou prostě klíčový viník. Představme si zaměstnance, který přišel pozdě do práce. Šéf se zeptá: „Proč jste přišel pozdě?“ „Protože byla dopravní zácpa.“ „Ale vy jste vyjel o hodinu později než obvykle.“ „Ano, ale kdyby nebyla dopravní zácpa, přijel bych včas.“ Logicky neprůstřelné.
Ještě lepší je: „Kdo může za tu dopravní zácpu?“ „Ostatní řidiči.“ A máme viníka. Ostatní. To je vůbec geniální kategorie. Ostatní mohou téměř za všechno. Když se nám nedaří v práci, mohou za to kolegové. Když nás někdo nepovýší, může za to šéf. Když neuspějeme u zkoušky, může za to učitel. Když prohrajeme volby, mohou za to voliči.
A když se nám nepodaří vztah? Samozřejmě partner. Vždycky je někde někdo, kdo nám vytvořil tak nepříznivé podmínky, že jsme vlastně nemohli jednat jinak.
A teď to zkuste u soudu
Představme si, že nabouráte. Policista se zeptá: „Proč jste nedal přednost?“ Odpovíte: „Protože druhý řidič jel příliš rychle.“ „Ale vy jste mu nedal přednost.“ „Kdyby jel pomaleji, nemuselo se to stát.“ Policista: „Takže přiznáváte, že jste nedal přednost?“ „Ale za nehodu může on.“
Možná bychom tímto způsobem mohli reformovat celý právní systém. Pak by například zloděj mohl u soudu říci: „Ano, vzal jsem ten televizor. Ale obchod ho vystavil ve výloze.“ Obchodník by odpověděl: „Ano, ale televizi vyrobil Samsung.“ Samsung: „Ano, ale lidé chtějí televize.“ A soud by došel k závěru, že viníkem je ten, kdo vytvořil potřebu sledovat televizi.
Příčina není totéž co odpovědnost
Na Putinově argumentaci je jedna věc, která stojí za pozornost. Je možné, že jednání jedné strany ovlivní rozhodování druhé strany. NATO se rozšiřovalo. Rusko to vnímalo jako problém. Západní státy podporovaly Ukrajinu. Rusko na to reagovalo.
Politická rozhodnutí mají své důsledky. To všechno můžeme zkoumat a diskutovat o tom. Jenže z toho ještě neplyne: „Protože jste udělal něco, co se mi nelíbilo, musel jsem vás napadnout.“
To je skok, který mění vysvětlení ve výmluvu. A výmluva v přenesení odpovědnosti. Rusko může tvrdit, že se cítilo ohroženo. Může kritizovat NATO. Ale rozhodnutí použít vojenskou sílu bylo stále rozhodnutím ruského vedení.
Představte si, že vám kolega v kanceláři vypije poslední kávu. Naštvete se. Dáte mu facku. A vysvětlíte: „Nemohl jsem jinak. On vypil mou kávu.“ Kolega: „Ale ty jsi mě uhodil.“ „Ano. Ale vytvořil jsi situaci, která k tomu vedla.“
A jsme zpátky u Putina. Kolega může být bezohledný. Může vás naštvat. Může se chovat neslušně. Ale mezi jeho chováním a vaší fackou existuje ještě jedna důležitá osoba. Vy. A právě na tu se ve světě, kde za všechno mohou okolnosti, poněkud zapomíná.
Společnost, ve které za naše rozhodnutí stále častěji mohou okolnosti, rodiče, škola, vláda, zaměstnavatel, partner, média, Západ nebo sousedův pes, má možná výhodu. Nikdo není vinen. Všichni mají vysvětlení. A svět je plný dokonale vysvětlených katastrof. Jen s malým problémem: nikdo za ně není odpovědný. Což je ruský příspěvek k civilizaci. Jedna z „tradičních ruských hodnot“, na které se naši ctitelé Ruska odvolávají.
Jan Urban
Čtení jako (nebezpečný) koníček, aneb jak nám nakonec nám nezbude než posílat jen smajlíky
Čtvrtina českých patnáctiletých nerozumí ani krátkému textu. To je špatná zpráva pro školy. Dobrá naopak pro banky, právníky a všechny, kdo spoléhají na to, že smluvní podmínky či další složitější dokumenty nebude nikdo číst.
Jan Urban
Babišovi je to fuk. Jen český rozpočet to možná bude stát 77 milionů
Babiš říká, že ho spor s Bruselem o dotace Agrofertu vůbec nezajímá. Jeho firmy peníze dostaly. A jestli je nakonec zaplatí EU, nebo čeští daňoví poplatníci? Co na tom, hlavně že jsou doma.
Jan Urban
Nadějné vyhlídky aneb Když tělo začne mít vlastní názor
Stáří má svou výhodu: spolu s ním přichází i moudrost. Ne však vždy a u každého, a hlavně ne zadarmo. Za lepší pochopení života člověk platí: rychlostí, silou, pamětí, sluchem, a občas i tím, že ze židle vstane příliš rychle.
Jan Urban
Zpráva z roku 2032, věku blahobytu a harmonie, aneb jak se Bůh usmál
Lidé se dlouho báli, že umělá inteligence jednou ovládne svět, a Bůh je vyslyšel. Jen poněkud jinak, než si představovali.
Jan Urban
Od oplodnění ve zkumavce k dětskému masu aneb Kovářová opět řeší problém, na nějž nestačí
Senátorka Kovářová se znovu pustila do tématu, které je složitější než její řešení. Tentokrát jde o návrh ministerstva zdravotnictví umožnit asistovanou reprodukci i ženám bez mužského partnera.
|Další články autora
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví
Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....
Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...
Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard
Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...
Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy
Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co...
Zakázali nám choreo před Slavií, tvrdí Tepličáci. Policie to obratem popřela
Policie odmítla tvrzení fanoušků fotbalových Teplic, že by jim před nedělním duelem se Slavií...
Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život
Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické...
Ostrava bude potřetí hostit přehlídku ochotnického divadla, nabídne čtyři hry
Čtyři představení ochotnických divadelních souborů nabídne od října do března přehlídka Ochotníci...
Dálnici D11 zastavila hromadná nehoda. Komplikace jsou v obou směrech
Dálnici D11 na 33. kilometru ve směru na Hradec Králové v sobotu kolem poledne zablokovala nehoda...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 372
- Celková karma 21,22
- Průměrná čtenost 483x
K mým hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020