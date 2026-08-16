Ruská armáda: zaplať, nebo zemřeš
Ruský voják na frontě dostává na místní poměry velmi slušný plat – kolem 200 tisíc rublů měsíčně. Pro člověka z chudšího regionu je to několikanásobek běžného příjmu. A když má někdo tolik peněz, proč mu nenabídnout nějaké prémiové služby? Vždyť Rusko je země neomezených možností.
Současný soud probíhající v Moskvě ukazuje, že to platí i pro ruskou armádu. Několik důstojníků tam čelí obvinění, že od vojáků vybírali peníze za to, aby nemuseli do útoku, mohli odjet na dovolenou nebo byli posláni k lékařskému ošetření. Chceš na týden domů za rodinou? Zaplať. Chceš místo útoku zůstat v týlu? Zaplať. Potřebuješ do nemocnice? Zaplať. I když na vše je ze zákona nárok, zákony fungují jen jako nezávazná doporučení, a tyto benefity tak mají svůj ceník. V některých případech měli důstojníci požadovat dokonce PINy k bankovním kartám vojáků.
A pokud voják nezaplatí? Pak může přijít „vynulování“. Ruský vojenský slang tím označuje zabití vlastního vojáka nebo jeho poslání na prakticky sebevražedný úkol. Podle obžaloby může mít tento systém na svědomí více než tři sta životů. Ještě půvabnější je, že podle ruských zdrojů se podobné konflikty někdy řeší přímo na frontě. Vojáci například údajně unesli vojenské policisty, kteří vybírali úplatky, a poslali je následně do útoku.
Celý systém tak ukazuje na nový typ kapitalismu - kapitalismus po ruském způsobu, kde dodržování zákona je nadstandardní placená služba: vítejte v zemi, kde se tržní hospodářství konečně dostalo tam, kam se dosud žádný ekonom neodvážil, a to včetně vztahu mezi velitelem a jeho podřízeným.
Je to pozoruhodný obraz společnosti, která se chlubí návratem k tradičním hodnotám. Korupce? Tradiční hodnota. Bezmoc jednotlivce vůči státu? Rovněž A když už stát nedokáže zajistit občanovi to, na co má ze zákona nárok, alespoň mu umožní si ho koupit od někoho, kdo mu ho zároveň může vzít.
A teď pozor na největší ruský paradox. Když se podobné případy dostanou před soud, neznamená to, že tento systém nefunguje. Naopak. Systém funguje dokonale. Soud zasáhne jen tehdy, stávají-li se tyto případy příliš očividné. V Rusku je totiž hranice mezi státem, armádou a soukromým podnikáním tradičně pružná. A tak se zde možná jednou zavede i nový zcela transparentní vojenský ceník: přežití – základní sazba, dovolená – příplatek, bezpečná pozice – individuální kalkulace, návrat domů – cena na vyžádání. Vynulování – zdarma. Jen účtenku si raději neberte.
Člověk si klade otázku, co musí ruský důstojník udělat, aby jeho kariéra utrpěla. Krátit vojákům výplaty? Nevadí. Posílat je záměrně na smrt? Běžné. Vyžadovat od nich peníze? Zdá se, že také ne. Možná tedy zbývá jediné: začít vojákům peníze vracet. To by už mohlo být považováno za skutečnou sabotáž systému.
A tak se zdá, že v Rusku skutečně funguje všechno podle trhu. Jen s jednou drobnou vadou. Na trhu se obvykle můžete rozhodnout, zda si něco koupíte. V ruské armádě se někdy můžete rozhodnout jen mezi tím, zda zaplatíte – nebo zemřete. Nelze se divit, že takováto armáda vítězí na všech frontách.
Jan Urban
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