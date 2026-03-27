Rudá lekce z pokrytectví: Když komsomolka káže o morálce

Člověk neví, zda je to více dojemné nebo k popukání. Kateřina Konečná, jejíž politická DNA je utkaná z desetiletí lží, manipulací a kreativního „retuše“ historie, nás najednou chce školit z etiky politického souboje.

Její nářky nad jednou upravenou fotkou Mikuláše Mináře jsou stejně uvěřitelné, jako když vlk káže o vegetariánství, případně jako když pirát brojí proti nelegálnímu stahování.

Fascinuje mě ta hroší kůže, s jakou paní předsedkyně operuje. Stěžovat si na „systematickou šikanu“, zatímco její koalice „Stačilo!“ zaplavuje veřejný prostor toxickým koktejlem strachu, polopravd a nostalgie po době, kdy byla pravda na příděl? To vyžaduje vskutku stalinskou disciplínu v ignorování reality.

Najednou jí vadí AI a falešné profily? Možná je to prostě generační šok: když jste zvyklí na psací stroje, razítka a schůze, kde se hlasuje jednomyslně ještě před diskuzí, algoritmus může působit jako černá magie. A navíc — konkurence ve výrobě fikce se evidentně zvedla, takže ji moderní technologie v rukou soupeřů děsí víc než prázdná stranická pokladna.

A ten elegantní oslí můstek k Dozimetru? To je skutečná gymnastika. Řeší se trapná fotomontáž na internetu a najednou jsme u „mrtvých a mafie“. Klasika z učebnice propagandy: když nevíš kudy kam, změň téma tak razantně, že se všichni zapomenou nadechnout. Staré dobré „A vy zase bijete černochy!“ v moderním kabátě.

Milá Kateřino, pokud vám „mainstream“ připadá sešikovaný, možná to není spiknutí, ale prostá reakce na styl politiky, který připomíná spíš hospodskou hádku po třetím pivu než demokratickou debatu. Kňučet o „ochutnání vlastní medicíny“ a zároveň se stylizovat do role oběti je taky už trochu okoukané — jako repríza seriálu, který nikoho nebaví, ale pořád běží.

Pokud chcete bojovat argumenty, zkuste pro začátek nějaké mít. Nestačí recyklovat staré slogany a přidat pár historických přirovnání.

Napoleon byl aspoň schopný stratég — vy zatím působíte spíš jako někdo, kdo si spletl dějepis s marketingem a minulost s manuálem pro současnost. A ano, ten režim, ke kterému se tak ráda vracíte, zvládal fejky a šikanu dávno před tím, než první programátor dostal nápad na umělou inteligenci.

Autor: Jan Urban | pátek 27.3.2026 14:21 | karma článku: 6,64 | přečteno: 57x

Past 51 %: Demokracie jako hostina na účet menšiny?

V demokracii jsme si zvykli na téměř posvátnou čísla 51 %. Většina vyhrává, většina rozhoduje, většina má pravdu. Jenže „mantra většiny" v sobě skrývá nebezpečný paradox – a s ním i potenciální past.

27.3.2026 v 12:10 | Karma: 9,67 | Přečteno: 128x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Proč nás ve škole nenaučili, že peníze nerostou na třešni (ani na ministerstvu)

Kdybych měl dnes jako učitel dějepisu nebo občanky vysvětlit žákům pojem „utopie", nepotřeboval bych k tomu Thomase Mora. Stačil by mi průměrný volební leták nebo záznam z tiskové konference o rozpočtu.

27.3.2026 v 9:28 | Karma: 10,13 | Přečteno: 111x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Václav Klaus: Náš nedocenitelný drahokam omylnosti aneb Hanspaulský kompas naruby

Drazí spoluobčané, pohlédněte na Hanspaulku. Mezi těmi vilami se pohybuje národní poklad, který musíme střežit bedlivěji než korunovační klenoty v katedrále. Mluvím o Václavu Klausovi.

26.3.2026 v 16:43 | Karma: 21,66 | Přečteno: 367x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Stát u benzínky: Past, ve které i vítěz pláče

Znáte ten pocit, když stojíte u stojanu, sledujete naskakující cifry a říkáte si, že za tu sumu byste měli dostat minimálně i masáž zad. Tak vězte, že nejste sami, kdo má orosené čelo. Podobně se totiž potí i náš stát.

26.3.2026 v 12:37 | Karma: 11,60 | Přečteno: 231x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Vztah jako lék na nervy: Funguje skvěle, pokud mu tedy zrovna nevypršela záruka

Samota škodí zdraví stejně jako patnáct cigaret denně, říkají výzkumy Šťastný vztah totiž funguje jako biologický štít, a partner nám tak může nejen snížit stres, ale i prodloužit život. Nebo aspoň za určitých podmínek.

25.3.2026 v 20:05 | Karma: 11,03 | Přečteno: 110x | Diskuse | Společnost
Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...
24. března 2026  9:37,  aktualizováno  12:55

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
20. března 2026  10:07,  aktualizováno  22. 3. 16:49

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)
21. března 2026  15:13,  aktualizováno  16:08

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)
19. března 2026  15:39

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...

Co víte o krasobruslení?

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...
vydáno 21. března 2026

Praha se od 24. do 29. března promění v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazí světová...

Výšlap z jara do zimy. Sníh sahá po lýtka, zaskočilo turisty v Beskydech

Chata Prašivá se svou charakteristickou dřevěnou věžičkou. Pod čerstvou...
27. března 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Zatímco v údolí pod Beskydami se už hlásí jaro, hřebeny sevřela klasická zima. Na oblíbené trase...

VIDEO: Nové vozy pro petřínskou lanovku jsou už v Česku. Brzy je posadí na trať

Nové vozy pro petřínskou lanovku se vyrábějí v závodě Doppelmayr Group v Oltenu...
27. března 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Vozy pro lanovou dráhu na Petřín jsou už v České republice. Informoval o tom pražský dopravní...

Obava z poškození trakčního vedení dnes krátce zastavila provoz vlaků v H. Brodě

ilustrační snímek
27. března 2026  13:07,  aktualizováno  13:07

České dráhy dnes krátce přerušily provoz na železnici mezi Havlíčkovým Brodem a stanicí Pohled. Na...

Zastávky autobusů ve Dvoře Králové budou od dubna kvůli přestavbě nádraží jinde

ilustrační snímek
27. března 2026  13:04,  aktualizováno  13:04

Autobusy v patnáctitisícovém Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku budou od středy 1. dubna...

Jan Urban

  • Počet článků 141
  • Celková karma 14,55
  • Průměrná čtenost 392x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

