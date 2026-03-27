Rudá lekce z pokrytectví: Když komsomolka káže o morálce
Její nářky nad jednou upravenou fotkou Mikuláše Mináře jsou stejně uvěřitelné, jako když vlk káže o vegetariánství, případně jako když pirát brojí proti nelegálnímu stahování.
Fascinuje mě ta hroší kůže, s jakou paní předsedkyně operuje. Stěžovat si na „systematickou šikanu“, zatímco její koalice „Stačilo!“ zaplavuje veřejný prostor toxickým koktejlem strachu, polopravd a nostalgie po době, kdy byla pravda na příděl? To vyžaduje vskutku stalinskou disciplínu v ignorování reality.
Najednou jí vadí AI a falešné profily? Možná je to prostě generační šok: když jste zvyklí na psací stroje, razítka a schůze, kde se hlasuje jednomyslně ještě před diskuzí, algoritmus může působit jako černá magie. A navíc — konkurence ve výrobě fikce se evidentně zvedla, takže ji moderní technologie v rukou soupeřů děsí víc než prázdná stranická pokladna.
A ten elegantní oslí můstek k Dozimetru? To je skutečná gymnastika. Řeší se trapná fotomontáž na internetu a najednou jsme u „mrtvých a mafie“. Klasika z učebnice propagandy: když nevíš kudy kam, změň téma tak razantně, že se všichni zapomenou nadechnout. Staré dobré „A vy zase bijete černochy!“ v moderním kabátě.
Milá Kateřino, pokud vám „mainstream“ připadá sešikovaný, možná to není spiknutí, ale prostá reakce na styl politiky, který připomíná spíš hospodskou hádku po třetím pivu než demokratickou debatu. Kňučet o „ochutnání vlastní medicíny“ a zároveň se stylizovat do role oběti je taky už trochu okoukané — jako repríza seriálu, který nikoho nebaví, ale pořád běží.
Pokud chcete bojovat argumenty, zkuste pro začátek nějaké mít. Nestačí recyklovat staré slogany a přidat pár historických přirovnání.
Napoleon byl aspoň schopný stratég — vy zatím působíte spíš jako někdo, kdo si spletl dějepis s marketingem a minulost s manuálem pro současnost. A ano, ten režim, ke kterému se tak ráda vracíte, zvládal fejky a šikanu dávno před tím, než první programátor dostal nápad na umělou inteligenci.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020