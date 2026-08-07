Rozum je na prázdninách, a tak Lhotská opět prská
Je osvěžující zjistit, že schvalování válečné agrese a nošení okupantských symbolů je vlastně jen taková roztomilá volnočasová aktivita — něco mezi pobíháním po městě s nahým zadkem a pletením svetrů. Vždyť o co jde? Pan Křivka se jenom trošku „předváděl“ a paní učitelka Bednářová pouze vedla žáčky ke „kritickému myšlení“ tím, že jim zrovna náhodou vyprávěla ruskou propagandu.
Geniální je i autorčina pedagogická rada: problematická témata se nemají dětem vysvětlovat na válce, ale raději na „klimatické apokalypse“. Protože co jiné zachrání české školství než trochu poctivého anti-klimatického a anti-genderového aktivismu v hodině dějepisu.
A ta úvaha o soudnictví! Trestní právo přece nemá sloužit k ochraně demokratického řádu před propagací násilí, ale má fungovat jako kabaret. Proč dávat podmínku někomu, kdo podporuje vraždění sousedního národa, když se na něj můžeme všichni společně na ulici zamračit a hlasitě se mu vysmát? Svoboda slova zkrátka znamená i svoboda psát blogy bez znalosti zákonů — a to je její dokonale čistý triumf.
Z právního hlediska se přitom autorka (ostatně jako vždy, když jde o fakta) dopouští značného pomýlení. Svoboda projevu podle čl. 17 Listiny základních práv a svoboda není absolutní a může být omezena zákonem na ochranu druhých, bezpečnosti státu či veřejného pořádku. Trestní zákoník zná kriminální činy jako popírání, zpochybňování, schvalování a schvalování zločinu (§ 365, resp. § 405 TZ). Pokud někdo veřejně nosí symbol „Z“, nevyjadřuje tím pouhý „názor“, ale aktivně a veřejně propaguje agresi a válečné zločiny, což judikatura českých soudů opakovaně vyhodnocuje jako překročení hranic svobody slova. Podobně u pedagogů vstupuje do hry zvláštní odpovědnosti a autority vůči nezletilým.
Ale kdo potřebuje znalost zákonů, když má selský rozum a mikinu s písmenem Z? A svoboda slova koneckonců, zkrátka a jednoduše, znamená i svobodu psát blogy bez znalosti zákonů — to je její dokonale čistý triumf.
Z lidského hlediska navíc autorka vykazuje zjevnou empatii: proč soudně trestat podivíny, kteří mají jen špatný vkus nebo plácají nesmysly. Daleko lepší je spontánní reakce okolí spočívající v poklepání si na čelo. Ta často vyvolá i přímou politickou konverzi.
Na blogu autorky je ale zcela upřímně ocenit to, jak nám svým textem, recyklovaným opět z věstníku českých klausistů „tenTOnonc“, jasně ozřejmuje, že srdce českých klausistů bije věrně a neochvějně za velkou Rus. Její režim je množná ten nejodpornější, nejzkorumpovanější, nejagresívnější a současně nejzamindrákovanější v současném světě i jeho blízkém okolí, ale co na tom.
Velký guru, sám světlonoš a maják pravdy, dostal před časem od agenta KGB Puškinovu medaili, a jeho věrní stoupenci to musí chtě nechtě odpracovat. Takže na nás nesporně čekají i další výpotky světaspásného klausismu.
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020