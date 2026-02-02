Rozděleni, ale nejen tak, jak se na prvý pohled zdá
Říká se, že je národ rozdělený. A je — jen je škoda, že si to často vysvětlujeme trochu jednoduše. Nejde o ostrou čáru mezi dobrem a zlem, městem a venkovem, mladými a starými. To rozdělení je jemnější, a neexistují tu dva jednoznačné monolitické bloky, mezi nimiž by vedla jasná čára. Spíš jde o soubor rozdílů, které dohromady vytvářejí dva odlišné způsoby, jak se na politiku dívat.
Společnost se dělí spíš podle toho, jaký typ politiky a moci považuje za normální a přijatelný. Jedna část tíhne k silné osobnosti, která „maká“, slibuje ochranu a rychlé výsledky. Nevadí jí konflikty, obcházení procedur, dokonce možná ani permanentní pocit krize, a to pokud má dojem, že někdo stojí „na její straně“.
Druhá část dává přednost vůdcům, kteří jsou osobními i moráními vzory, a stabilním a siným institucím, které podléhají veřejné kontrole, jednají předvídatelně a podle pravidel. Smíří se s pomalejším tempem i nepopulárními rozhodnutími, pokud mají hlavu a patu a nezpochybňují samotný rámec systému.
Liší se i očekávání obou táborů od státu: pro jedny je to organizace, která má doručovat jistoty a tlumit nejistotu světa, pro druhé spíš arbiter, jenž vytváří podmínky a nastavuje funkční, spravedlivá a jednotná pravidla.
Zajímavé je, že oba tábory se liší i tolerancí ke klopýtnutím svých vůdců, včetně těch kriminálních. U jedněch převažuje ochota přimhouřit oči, pokud „výsledky mluví samy za sebe“, u druhých citlivost na symboliku a morální rámec funkce. Zároveň však platí, že jde-li o „našeho člověka“, hranice přijatelného se občas podezřele posouvají na obou stranách — jen se tomu říká jinak.
Rozdíly souvisejí pochopitelně i s tím, zda voliči jsou starší, regionální, méně mobilní a více závislí na státu. Na jedné straně je tak elektorát mladší (nebo alespoň mentálně), městštější, vzdělanější a častěji napojený na globální prostředí, na straně druhé skupina opačná.
Toto rozdělení však není tak čisté, aby se to dalo shrnout jednou větou nebo grafem. Žádný graf ani excelovská tabulka nevysvětlí, proč někteří lidé dokážou věřit v „zázraky“ lídra, který se zrovna probudil s geniálním nápadem, který jakoby náhodou odpovídá zájmům jeho podnikání. A tak se k rozdělení přidává i jeho psychologická dimenze. Voliči se liší i tím, jak silná je jejich osobní sebedůvěra a schopnost kriticky hodnotit realističnost slibů, jak silně pociťují ohrožení a hledají jistoty v lídru, který za ně jejich problém vyřeší.
A teď ta nepohodlná otázka: co s tím? Jsou tyto rozdíly jen přechodnou fází, která se časem otupí, nebo trvalou součástí společnosti? Lze je zmírnit politickou kulturou, vzděláním, ekonomickou stabilitou — nebo je to prostě cena za pluralitu světa, ve kterém žijeme?
Možná by pomohlo přestat předstírat, že jde o boj jedné pravdy proti druhé. Nejde. Jde o střet odlišných představ o tom, jak má fungovat stát, moc a odpovědnost. Dokud si to nepřiznáme, budeme dál jen popisovat rozdělení, místo abychom se zkusili opravdu pochopit včetně toho, jak a proč tyto rozdíly vznikají — a možná i proč se tolik lidí pevně drží svých představ.
Jan Urban
