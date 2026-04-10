Rolexky jsou pasé: Novým symbolem statusu je luxusní názor, který si vy nemůžete dovolit

Zapomeňte na drahá auta, ta má dnes kdekdo na leasing. Skutečným odznakem elit 21. století se stala tzv. luxusní přesvědčení. Vědecký pohled na to, proč bohatí milují radikální myšlenky, jejichž následky musí platit ti druzí.

V ekonomii dlouho platilo, že status demonstrujeme tzv. „nápadnou spotřebou“. Tento termín zavedl sociolog Thorstein Veblen už v roce 1899, aby popsal, jak si horní vrstvy kupují zbytečně drahé věci jen proto, aby ukázaly, že na to mají.

Jenže v době, kdy si iPhone může pořídit i student na brigádě a luxusní kabelku koupíte v outletu, musela elita najít jiný způsob, jak se odlišit.A našla ho v psychologii.

Americký sociolog Rob Henderson tak nedávno popsal fenomén, který dokonale vysvětluje dnešní společenské pnutí: luxusní přesvědčení (luxury beliefs). Je to v podstatě psychologický upgrade zlatých hodinek. Elita dnes nedemonstruje svůj status tím, co má na sobě, ale tím, jaké zastává ideje – zejména ty, které znějí ušlechtile, ale v praxi nefungují.

Podstata je vtipná i krutá zároveň: Bohatý člověk přijme názor, který mu osobně neublíží, ale dodá mu punc morální převahy. Tady je několik konkrétních příkladů, jak tato „intelektuální bižuterie“ vypadá v reálu:

1. Rozpad tradičních hodnot a rodiny:
Zatímco lidé z horních deseti tisíc často sami žijí v pevných svazcích a úzkostlivě dbají na stabilitu (protože vědí, že je to pro úspěch dětí klíčové), navenek propagují, že „na formě rodiny nezáleží“.

Oni sami mají peníze na terapeuty, chůvy a kvalitní školy, pokud se jim vztah rozpadne. Ale v chudších vrstvách vede rozpad rodin k drastickému propadu životní úrovně a nárůstu patologií. Elita má status „svobodomyslných“, zbytek má sociální problémy.

2. Legalizace drog a „absolutní volnost“:
Je velmi šik v kavárně vykládat, že represe je k ničemu a experimentování s látkami je lidské právo. Bohatý manažer si po divokém víkendu v pondělí zajde na drahou soukromou kliniku nebo ho podrží vlivné příbuzenstvo.

Ale v sociálně vyloučených lokalitách znamená dostupnost drog okamžitou cestu na dno a nárůst drobné kriminality. Účet za „liberální postoj“ elity platí sousedé z problémových čtvrtí.

3. Radikální ekologie z pohodlí SUV:
Mnoho lidí s vysokými příjmy prosazuje drastické regulace, které zdražují energie nebo omezují individuální dopravu. Pro ně je zvýšení ceny benzínu o deset korun nebo povinná výměna kotle položka, kterou ani nezaznamenají.

Pro člověka, co dojíždí dvacet kilometrů do práce starým vozem, je to otázka osobního bankrotu. Bohatý má dobrý pocit, že „zachraňuje planetu“, chudý má prázdnou peněženku.

4. Odmítání meritokracie a disciplíny:
Nová elita ráda hlásá, že „známkování ve školách je stresující“ a „všichni jsme vítězové“. Sami své děti přitom posílají do elitních soukromých ústavů s tvrdým režimem, protože chápou, že bez disciplíny není úspěch. Veřejné školství, které tyto „luxusní názory“ přebere, však produkuje generace dětí bez návyků, které pak v reálné konkurenci na trhu práce tvrdě narazí.

Z pohledu behaviorální ekonomie jde o čistý marketing. Ti lidé si nekupují řešení problémů, kupují si signalizaci statusu. Chtějí ukázat: „Jsem tak zajištěný, že se mohu starat o abstraktní blaho lidstva a nemusím řešit tak přízemní věci, jako je cena elektřiny, bezpečí v ulicích nebo úroveň vzdělání.“

Možná je na čase začít se na moderní aktivismus a „pokrokové“ nápady dívat ne jako na charitu, ale jako na novou formu Veblenova statkového fetišismu. S tím rozdílem, že místo zlata se tu blýská falešný soucit – a účet za něj platí ten, kdo si ho neobjednal.

Autor: Jan Urban | pátek 10.4.2026 10:30 | karma článku: 6,27 | přečteno: 57x

Jan Urban

  • Počet článků 162
  • Celková karma 14,99
  • Průměrná čtenost 391x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

