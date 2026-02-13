Recept na politický stres: Osvobozující „Nevím“
Tento stav narůstajícího „politického vyhoření“ začíná být pro stát nebezpečný – ve stresu se totiž dělají ta nejhorší rozhodnutí. Proto přicházíme s radikálním receptem na záchranu jejich duševního zdraví i naší národní psychiky: svatou prostou upřímnost.
Představte si ten průlom. Ministryně financí se v televizní debatě nepokusí zastřít schodek rozpočtu pomocí grafu, který připomíná EKG člověka v infarktu. Místo toho se hluboce nadechne a řekne: „Víte, já ty miliardy už taky jenom odhaduju. Máme tam někde v tabulce chybu, kterou nikdo neumí najít, a popravdě se mi o těch číslech už i zdá. Pojďme si radši dát kafe a zkusit to znovu od nuly.“
Volič by nejdřív omdlel, ale pak by pocítil tu neskutečnou úlevu – konečně někdo, kdo nelže sobě ani nám.
A pak je tu náš oblíbenec, fiktivní ministr pro věci, co se nedaří. To je člověk, jehož agenda zahrnuje vše od nefunkčních IT systémů po nečekané sněžení v lednu. Jeho projev by byl vrcholem terapie: „Dobrý den. Dneska se opět nepovedlo vůbec nic. Opravil jsem jeden formulář a rozbil tím tři zákony. Vůbec netuším, jak to spravit, a upřímně – včera jsem v kanclíku radši jenom skládal vlaštovky.“
Možná se politici bojí, že by je voliči za takovou pravdu ukamenovali. Ale co když je to naopak? V době, kdy se každý tváří jako mistr světa v oboru „Všechno-Vím-Všechno-Znám“, by jedno poctivé lidské „nechápu, jak to funguje“ mohlo působit jako politický zázrak.
Stát totiž neohrožuje neznalost, ale snaha ji za každou cenu zamaskovat. Tak co, pánové a dámy v područí stresu, zkusíte to? To „nevím“ je totiž neuvěřitelně osvobozující.
Bonus na závěr:
Víte, jaký je vlastně rozdíl mezi vystresovaným politikem a softwarem státní správy? Žádný. Oba se při pokusu o složitější operaci „zaseknou“, začnou se přehřívat, a nakonec vám oznámí, že nastala neznámá chyba, přestože se tváří, že mají všechno pod kontrolou. Rozdíl je jen v tom, že ten software můžete aspoň restartovat. U politika musíme čekat čtyři roky na to, až mu někdo vytáhne šňůru ze zásuvky a on se půjde konečně někam v klidu vyspat.
Jan Urban
Rozpočtové pohádky paní Aleny: Vítejte ve světě, kde se dluhy neplatí, ale jen „rolují“
Politici opět slibují, že stát budou řídit jako firmu. V reálném byznysu by však za chronické miliardové sekery letěl manažer z okna. V té státní „firmě“ se dluhy naopak oslavují, a to jako odpovědné investice do štěstí.
Jan Urban
Peníze nesmrdí: Olympijské hry v zajetí moderního pokrytectví
Zatímco v antice se kvůli hrám války zastavovaly, dnešní MOV je raději „neutrální“. Zákaz startu ukrajinskému sportovce pod záminkou politizace her je vrcholem morálního úpadku instituce, pro níž jsou peníze víc než smysl her
Jan Urban
Uniklá zpráva. Od marxismu k politickému deliriu: diagnóza poslance M.Š. (fikce)
Exkluzivní náhled do chorobopisu poslance, který vědu vyměnil za křik: bývalý marxista trpí dle ní frontální ztrátou sebereflexe a bludem o neomylnosti, provázeným nutkavou potřebou vulgárně dehonestovat okolí v přímém přenosu
Jan Urban
Potřebujeme víc makat, nebo spíš ta správná pravidla?
Často slyšíme, že se musíme víc snažit, abychom se měli lépe. Jenže ekonomika je tak trochu hra, a i ten nejlepší hokejista je k ničemu, pokud rozhodčí pískají fauly jen jemu a branka soupeře je o metr menší.
Jan Urban
Jak zabránit přílivu cizinců? Máme neprůstřelné řešení: Vlasteneckou pracovní povinnost
Naši přední vlastenci mají pravdu: přítomnost cizinců u nás i na našem trhu práce je alarmující. Existuje však prosté řešení, jak jejich příliv omezit, a skoncovat s šedou ekonomikou. Stačí zavést vlasteneckou pracovní povinnost.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?
Jsou tu XXV. zimní olympijské hry! Hostí je italská města Milán a Cortina d’Ampezzo. Pro...
Snowboardcross na ZOH ONLINE: Adamczyková vybojovala další medaili
Páteční program zimních olympijských her přinesl i snowboardcross žen. V akci byla také Eva...
OBRAZEM: Rumcajs, Hurvínek i Krakonoš. Večerníček dál slaví šedesátku, nyní v Brně
Výstava k 60. výročí Večerníčku se po loňském úspěchu v Praze přesouvá do Brna. Na místním...
Místo saní montážní vozík, lopaty jako hokejky. Hasiči baví olympijským videem
Moravskoslezští hasiči se s humorem věnují zimní olympiádě. Vtipně napodobili některé disciplíny,...
Komorní inscenace v básníkově bytě slibuje zážitek na pomezí snu a skutečnosti
Zážitek na pomezí snu a skutečnosti slibuje nová komorní inscenace Delikatesa. Hororovou grotesku o...
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ
Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 59
- Celková karma 12,20
- Průměrná čtenost 323x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020