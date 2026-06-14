Rajčata, úrokové sazby a strašák inflace: Proč mohou dražší potraviny zdražit byty
Ještě před několika měsíci se zdálo, že inflace má nejhorší období za sebou. Ceny se uklidnily, úrokové sazby začaly pomalu klesat a domácnosti doufaly, že období zdražování konečně končí. Jenže ekonomika má smysl pro ironii. Zatímco ceny energií zůstávají relativně stabilní, stále více pozornosti poutají potraviny.
Máslo, vejce, maso, ovoce či zelenina se opět stávají hlavními hrdiny cenových statistik. A právě jejich růst jejich cen začíná znepokojovat Českou národní banku.
Na první pohled to může působit zvláštně. Proč by měla centrální banka řešit cenu rajčat nebo brambor? Vždyť přece nemůže ovlivnit počasí, úrodu ani cenu krmiv.
Jenže problém nespočívá v samotných rajčatech. Centrální bankéře zajímá především to, zda růst cen potravin zůstane izolovaným jevem, nebo se přelije do celé ekonomiky. Pokud lidé vidí, že nákupy v supermarketu zdražují, začínají očekávat další růst cen. Zaměstnanci pak požadují vyšší mzdy, firmy promítají vyšší náklady do svých cen a vzniká známá inflační spirála.
Ekonomové tomu říkají inflační očekávání. Přeloženo do běžné řeči: lidé začnou zdražování očekávat ještě dříve, než skutečně nastane. A právě tím mu pomáhají vzniknout.
Proto ČNB opatrně naznačuje, že pokud by se inflační tlaky znovu rozšířily, mohla by přistoupit k přísnější měnové politice. Jinými slovy – zastavit nebo dokonce otočit trend snižování úrokových sazeb.
To je okamžik, kdy se z ceny rohlíku stává problém pro celou ekonomiku. Vyšší úrokové sazby totiž neznamenají jen dražší hypotéky. Zvyšují náklady firem na financování investic, prodražují podnikatelské úvěry a často vedou k odkládání investičních projektů. Domácnosti více spoří a méně utrácejí. Ekonomický růst zpomaluje.
Vzniká tak zvláštní paradox. Potraviny zdraží například kvůli horší úrodě, vyšším nákladům zemědělců nebo problémům v dodavatelských řetězcích. Následně se centrální banka obává, že by toto zdražení mohlo roztočit širší inflaci, a reaguje vyššími sazbami. Výsledkem jsou vyšší náklady financování pro celou ekonomiku.
Jinými slovy: dražší máslo může nakonec přispět k dražší hypotéce.
Samozřejmě nejde o automatický scénář. Centrální banka dobře ví, že jednorázové zdražení některých potravin není totéž jako plošná inflace. Proto její představitelé sledují nejen samotné ceny, ale i to, jak na ně reagují firmy, zaměstnanci a spotřebitelé. Přesto je zřejmé, že období klidu ještě nemusí být definitivně za námi.
Ekonomika totiž připomíná citlivý ekosystém. Někdy se velké problémy rodí z malých impulsů. A někdy cesta od regálu s máslem k rozhodování bankovní rady není zdaleka tak dlouhá, jak by se mohlo zdát.
Možná proto budou ekonomové v následujících měsících sledovat ceny potravin s podobnou pozorností, s jakou běžný zákazník sleduje cenovku svého oblíbeného sýra. Rozdíl je pouze v tom, že zatímco zákazník přemýšlí, zda ho koupí, centrální bankéř přemýšlí, zda kvůli němu nezvýšit úrokové sazby. A to už je poměrně drahá svačina.
Doba se prostě mění: Byly doby, kdy dražší okurka byla prostě dražší okurka. V moderní ekonomice je to však potenciální makroekonomická událost. Spotřebitel vidí cenovku, ekonom vidí inflaci a centrální bankéř vidí důvod, proč znovu sáhnout na úrokové sazby.
Nakonec tak může být nejdražší položkou v nákupním košíku něco, co si domů vůbec neodnesete – vyšší splátka hypotéky. Nikdy totiž nevíte, kdy se z dražšího květáku stane argument pro dražší hypotéku.
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020